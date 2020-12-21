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Уже третью неделю фиксируем уменьшение числа новых случаев COVID-19, - Степанов

Уже третью неделю фиксируем уменьшение числа новых случаев COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения третью неделю подряд фиксирует уменьшение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже третью неделю подряд мы видим уменьшение количества выявленных случаев. Также мы видим уменьшение количества активных больных, пациентов, которые болеют в данный момент. Впервые мы увидили динамику уменьшения количества активных больных", - сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, сейчас у нас 367 637 граждан Украины, болеющих коронавирусом, что на 11 тыс. меньше, чем было на позарошлой неделе, когда было 378 696 человек.

Читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106

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Топ комментарии
+22
Менше тестуєте - менше нових випадків. Перемога ?Уже третью неделю мы фиксируем уменьшение количества выявленных случаев COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4150
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21.12.2020 09:41
+16
Перестаньте тестувати і вийдемо на НУЛЬ. а "найвеличніший" увійде в історію як ЗЕбіл який знищив націю
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21.12.2020 09:43
+13
Статистику тоже в асфальт зарыли? Чтобы корпоративы 95му кварталу удобней проводить было?
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21.12.2020 09:44
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Правила форума Совет форумчан
Так что...лохдаун отменяется...или еще нет???
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21.12.2020 09:40 Ответить
В 10 млн. Чехии делают 100 тыс. тестов, а в 40 млн. Украине 26 тыс. ???
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21.12.2020 09:59 Ответить
просто 75% не верят в короновирус
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21.12.2020 14:35 Ответить
73%)
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21.12.2020 16:23 Ответить
Менше тестуєте - менше нових випадків. Перемога ?Уже третью неделю мы фиксируем уменьшение количества выявленных случаев COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4150
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21.12.2020 09:41 Ответить
Но зебилы хавают.
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21.12.2020 09:58 Ответить
В будние дни умирает от короны 250-280 человек, а в выходные 80-90??? Получается что старуха с косой уезжает в Египет на уикенд
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21.12.2020 10:05 Ответить
Не умничай.
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21.12.2020 22:00 Ответить
Дайте график
И подпишите его . А то бла бла бла
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21.12.2020 09:42 Ответить
Перестаньте тестувати і вийдемо на НУЛЬ. а "найвеличніший" увійде в історію як ЗЕбіл який знищив націю
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21.12.2020 09:43 Ответить
Статистику тоже в асфальт зарыли? Чтобы корпоративы 95му кварталу удобней проводить было?
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21.12.2020 09:44 Ответить
18.12.20 15:36 Украина одолжила 450 миллионов евро у **** на ремонт трассы Киев-Одесса
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21.12.2020 10:03 Ответить
Уже третью неделю мы фиксируем уменьшение количества выявленных случаев COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1
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21.12.2020 09:44 Ответить
Может потому что люди уже не идут в ваши сраные больницы а друг с другом созваниваются и консультируются по телефону
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21.12.2020 09:47 Ответить
в цятку!
в мене багато знайомих перехворіли без заходу до лікарів. купували в аптеці тести... в нетах читали шо і як... контролювали ситурацію... добре, шо у всіх в легкій формі.
звісно, що ні в яку статистику не потрапили...
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21.12.2020 12:09 Ответить
Учитывая, что 2 наиболее эффективных средства при легком течении коронавирусной инфекции это чай и компот в больших количествах, то что они там в нете читали и контролировали?
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21.12.2020 17:08 Ответить
ХЗ. но какими-то колесами ширялись вроде. наверное шо-то толи общеукрепляущее, толи общеуспокаиваещее... а мож как микстура...
буду видеть - спрошу.
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21.12.2020 17:29 Ответить
Думаю, это были витамины С и Д3 - их сейчас всем назначают. Еще нравятся "перестраховщики", выписывающие всем с положительным тестом 2 антибиотика.
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21.12.2020 18:09 Ответить
Ох и идиот..
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21.12.2020 09:54 Ответить
Не могу понять, зачем заниматься самоубаюкиванием? От этого коронавирус уйдет из нашей жизни? ХОРОШО БЫ!!!
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21.12.2020 09:57 Ответить
Їм потрібно нарід убаюкати, а вони самі в іншій країні щеплення зроблять.
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21.12.2020 10:15 Ответить
Так було майже завжди, що влада окремо, а люди окремо. Але зараз це прийняло таких потворних форм, що іноді сумніваєшся, чи в Україні живеш. Дуже вже ця політика суцільної брехні нагадує агресорку роSSію.
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21.12.2020 11:14 Ответить
чортови ідіоти що ви будете ляпати опісля святкувань...?
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21.12.2020 10:01 Ответить
Сейчас с Британии нам всем прилетит...

Это вы еще в ракете не смотрели...
Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1702
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21.12.2020 10:04 Ответить
В Британії жопа,в Німеччині катастрофа,А Стєпашка коронавірус поборов...
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21.12.2020 10:12 Ответить
Ну, в принципе, доля логики в этом есть.
В начале пандемии люди пугались каждого чиха, тарились гречкой и туалетной бумагой... и делали тест на каждом шагу. Даже будучи здоровыми.
А ПЦР ... он не то чтобы прям очень надежен. Он только в примерно 40% случаев выдает правильный результат. Остальное - ложноположительные и ложноотрицательные.
Но суть даже не в этом. А в том, что если раньше с каждым чихом бежали на тест + "просто так на всякий случай"... то по прошествии времени увидели, что вирус, в целом, не так страшен как его показывают... люди толпами не мрут... горы трупов на дорогах не валяются...
Вот и не идут теперь с каждым чихом на тест. И "просто так, на всякий случай" меньше делают.
От того и сокращается кол-во тестов, ну и кол-во выявленных этими тестами случаев, соответственно, тоже.
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21.12.2020 10:14 Ответить
Шодо прц ви не праві, -

Переваги та недоліки підходу У діагностики методом ПЛР багато плюсів:
Висока чутливість. Метод дозволяє виявити збудника хвороби навіть при наявності декількох молекул його ДНК, тобто на дуже ранніх стадіях, при хронічній формі захворювання, а також у випадках, коли хвороба ніяк себе не проявляє, протікаючи латентно.
Універсальність. Для проведення ПЛР аналізу підходить майже будь-який біоматеріал - від крові і слини до клітин шкіри.
Широке охоплення. Дослідження одного зразка може виявити відразу декількох збудників хвороби.

Оперативність. Результат, як правило, готовий через 5-7 годин, тобто отримати висновок можна вже на наступний день після забору біоматеріалу.
Точність. Метод ПЛР ПРАКТИЧНО НІКОЛИ НЕ ДАЄ хибнопозитивних або помилково негативні результати, якщо була дотримана технологія проведення цього аналізу.
Невисока вартість. За ціною ПЛР-аналіз можна порівняти з будь-якими іншими лабораторними аналізами крові.

Однак слід розуміти, що досконалих методів аналізу не буває. У ПЛР є і мінус - високі вимоги до дотримання технології і до професіоналізму лаборантів. Якщо зразок був забруднений, аналіз може дати помилковий результат. Тому проводити ПЛР-діагностику краще тільки в найкращих лабораторіях, де впроваджені системи контролю якості роботи.
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21.12.2020 12:04 Ответить
Знаете... я не буду с Вами спорить, на предмет эффективности ПЦР. Потому как в сети достаточно информации для изучения, а выводы каждый может делать сам.

Я больше о другом писал.
О том, что раньше из-за страха перед неведомой хворью все бежали и делали тест при малейшем подозрении и "на всякий случай". Но не сейчас.
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21.12.2020 12:40 Ответить
аааааа.....

"А ПЦР ... он не то чтобы прям очень надежен. Он только в примерно 40% случаев выдает правильный результат. Остальное - ложноположительные и ложноотрицательные."
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21.12.2020 13:00 Ответить
Да, я именно это имел ввиду. Он очень часто выдает как ложноположительные, так ложноотрицательные результаты.
Подтверждений тому масса в сети.
Да хотя бы... поинтересуйтесь как Маск себе тест делал и какие у него получились результаты.
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21.12.2020 13:20 Ответить
а если отменить тесты то корона вообще исчезнет как в кндр или таджикистане))
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21.12.2020 10:15 Ответить
Карантина не будет,ибо нужно дать заработать "Кварталу",
запрета сообщения с Великобританией не будет ибо на рейсах Коломойский.
И много слов о борьбе с коррупцией...
Задолбали зелёные уроды !!
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21.12.2020 10:23 Ответить
Ну так мастера спорта ж.
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21.12.2020 10:25 Ответить
Не освоил Степанов "искусство жонглирования статистикой". Даю подсказку: Если перенести запятую на одно значение левее, то вообще можно отчитаться о победе над эпидемией.
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21.12.2020 10:34 Ответить
Дайте йому хтось тести на новий штам ковіду!
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21.12.2020 10:42 Ответить
Не знаю, як у інших регіонах, а наша участкова має доведений план на направлення на ковід не більше 3-х на добу. Ось і все зменшення у них - радійте!
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21.12.2020 11:29 Ответить
Воно - дійсно ідіот, чи придурюєця?!👹
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21.12.2020 11:51 Ответить
Друге не відміняє першого.
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21.12.2020 12:31 Ответить
Министерство здравоохранения третью неделю подряд фиксирует уменьшение количества Источник: https://censor.net/ru/n3238078
Хххххххххххххххххх
Степашка, ето вьі еще интеллектуальньій локдаун не вводили. Прикинь как уменьшится количество после него, дебил!
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21.12.2020 12:56 Ответить
Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8061Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8471
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21.12.2020 13:24 Ответить
Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3234
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21.12.2020 15:09 Ответить
Это данные за последние 3 недели. Корреляция 92%!!! Очень легко вычислить сколько тестов нужно провести чтобы получить нужное степанову количество новых случаев. Грубо - количесто инфецированных =1/3 от количества ПЛР тестов. Такого нет нигде в Европе. Главный принцип степанова - не тестировать, не лечить, не вакцинировать!
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21.12.2020 15:18 Ответить
В старом анекдоте. Глава сов.делегации выступает на конференции в Японии ,долго и занудно....переводчик каждый продолжительный спич переводит одним словом ,а заключительный двумя !? Удивленные гости попросили обратный перевод....оказалось,что переводчик переводил следующим образом,- " Болтает! " ,болтает" , "болтает" и ЗАКОНЧИЛ БОЛТАТЬ!
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21.12.2020 15:16 Ответить
мда, пишите уже шо выздоровели все, питухи кварталовские.... кто млин за вас голосовал? никого найти не могу уже
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21.12.2020 16:26 Ответить
"Данные Минздрава - генератор случайных чисел. Только когда Степанов заклинал "ураганными антирекордами", статистика была точно такой же ересью, как и сейчас. Нет у нас статистики. Никакой. Совсем. Принимать какие-либо решения на основании случайных чисел - сущая глупость. Смысл локдаунов - дождаться прививки. Текущий мировой пример укладывается в эту логику, в цивилизованных странах недолго до массовой вакцинации. В случае Украины - уже и Bloomberg написал, что вакцины будет закуплено на 2 млн человек плюс на 4 млн даст мировое сообщество бесплатно. Итого 6 млн. А надо 26 млн вакцинировать. Ожидайте, ваш звонок очень важен для нас. Сергей Щербина https://gordonua.com/
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21.12.2020 16:32 Ответить
Кернес все підтвердіть...
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21.12.2020 23:25 Ответить
Медсестра яка кілька днів тому прийняла вакцину Пфайзер в прямому ефірі у США відразу втратила свідомість і сьогдні вже померла. https://www.searchquarry.com/namesearch/results?trackstat=homepage-&fname=tiffany&lname=pontes+dover&recordtype=Public&state=all Public Records Search - SearchQuarry.com
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22.12.2020 00:13 Ответить
Ботяра рашистська, проксі зміни! Ти вже, свинорос, "супутник" вколов? Чого ваш маломірок сам не вакцинується? Чому на рашці, незважаючи на "вакцину", люди мруть як мухи?
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22.12.2020 07:25 Ответить
Медсестру звали
Tiffany Pontes Dover30Higdon, AL
Вічна пам'ять невинній жертві вакцинації. І це тільки початок.
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22.12.2020 00:17 Ответить
Це ти - "невинна жертва аборта". Викидиш кацапський, геть за поребрік
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22.12.2020 07:27 Ответить
Негайно прищепися, і тобі попустить.
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22.12.2020 15:55 Ответить
 
 