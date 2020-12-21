Уже третью неделю фиксируем уменьшение числа новых случаев COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения третью неделю подряд фиксирует уменьшение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже третью неделю подряд мы видим уменьшение количества выявленных случаев. Также мы видим уменьшение количества активных больных, пациентов, которые болеют в данный момент. Впервые мы увидили динамику уменьшения количества активных больных", - сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, сейчас у нас 367 637 граждан Украины, болеющих коронавирусом, что на 11 тыс. меньше, чем было на позарошлой неделе, когда было 378 696 человек.

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