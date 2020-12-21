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Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов

Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я третій тиждень поспіль фіксує зменшення кількості виявлених випадків коронавірусної інфекції.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже третій тиждень поспіль ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків. Також ми бачимо зменшення кількості активних хворих, пацієнтів, які хворіють зараз. Вперше ми побачимо динаміку зменшення кількості активних хворих", - сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, нині в нас 367 637 громадян України, які хворіють на коронавірус, що на 11 тис. менше, ніж було позаминулого тижня, коли було 378 696 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106

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Топ коментарі
+22
Менше тестуєте - менше нових випадків. Перемога ?Уже третью неделю мы фиксируем уменьшение количества выявленных случаев COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4150
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21.12.2020 09:41
+16
Перестаньте тестувати і вийдемо на НУЛЬ. а "найвеличніший" увійде в історію як ЗЕбіл який знищив націю
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21.12.2020 09:43
+13
Статистику тоже в асфальт зарыли? Чтобы корпоративы 95му кварталу удобней проводить было?
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21.12.2020 09:44
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Так что...лохдаун отменяется...или еще нет???
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21.12.2020 09:40 Відповісти
В 10 млн. Чехии делают 100 тыс. тестов, а в 40 млн. Украине 26 тыс. ???
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21.12.2020 09:59 Відповісти
просто 75% не верят в короновирус
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21.12.2020 14:35 Відповісти
73%)
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21.12.2020 16:23 Відповісти
Менше тестуєте - менше нових випадків. Перемога ?Уже третью неделю мы фиксируем уменьшение количества выявленных случаев COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4150
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21.12.2020 09:41 Відповісти
Но зебилы хавают.
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21.12.2020 09:58 Відповісти
В будние дни умирает от короны 250-280 человек, а в выходные 80-90??? Получается что старуха с косой уезжает в Египет на уикенд
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21.12.2020 10:05 Відповісти
Не умничай.
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21.12.2020 22:00 Відповісти
Дайте график
И подпишите его . А то бла бла бла
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21.12.2020 09:42 Відповісти
Перестаньте тестувати і вийдемо на НУЛЬ. а "найвеличніший" увійде в історію як ЗЕбіл який знищив націю
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21.12.2020 09:43 Відповісти
Статистику тоже в асфальт зарыли? Чтобы корпоративы 95му кварталу удобней проводить было?
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21.12.2020 09:44 Відповісти
18.12.20 15:36 Украина одолжила 450 миллионов евро у **** на ремонт трассы Киев-Одесса
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21.12.2020 10:03 Відповісти
Уже третью неделю мы фиксируем уменьшение количества выявленных случаев COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1
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21.12.2020 09:44 Відповісти
Может потому что люди уже не идут в ваши сраные больницы а друг с другом созваниваются и консультируются по телефону
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21.12.2020 09:47 Відповісти
в цятку!
в мене багато знайомих перехворіли без заходу до лікарів. купували в аптеці тести... в нетах читали шо і як... контролювали ситурацію... добре, шо у всіх в легкій формі.
звісно, що ні в яку статистику не потрапили...
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21.12.2020 12:09 Відповісти
Учитывая, что 2 наиболее эффективных средства при легком течении коронавирусной инфекции это чай и компот в больших количествах, то что они там в нете читали и контролировали?
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21.12.2020 17:08 Відповісти
ХЗ. но какими-то колесами ширялись вроде. наверное шо-то толи общеукрепляущее, толи общеуспокаиваещее... а мож как микстура...
буду видеть - спрошу.
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21.12.2020 17:29 Відповісти
Думаю, это были витамины С и Д3 - их сейчас всем назначают. Еще нравятся "перестраховщики", выписывающие всем с положительным тестом 2 антибиотика.
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21.12.2020 18:09 Відповісти
Ох и идиот..
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21.12.2020 09:54 Відповісти
Не могу понять, зачем заниматься самоубаюкиванием? От этого коронавирус уйдет из нашей жизни? ХОРОШО БЫ!!!
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21.12.2020 09:57 Відповісти
Їм потрібно нарід убаюкати, а вони самі в іншій країні щеплення зроблять.
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21.12.2020 10:15 Відповісти
Так було майже завжди, що влада окремо, а люди окремо. Але зараз це прийняло таких потворних форм, що іноді сумніваєшся, чи в Україні живеш. Дуже вже ця політика суцільної брехні нагадує агресорку роSSію.
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21.12.2020 11:14 Відповісти
чортови ідіоти що ви будете ляпати опісля святкувань...?
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21.12.2020 10:01 Відповісти
Сейчас с Британии нам всем прилетит...

Это вы еще в ракете не смотрели...
Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1702
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21.12.2020 10:04 Відповісти
В Британії жопа,в Німеччині катастрофа,А Стєпашка коронавірус поборов...
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21.12.2020 10:12 Відповісти
Ну, в принципе, доля логики в этом есть.
В начале пандемии люди пугались каждого чиха, тарились гречкой и туалетной бумагой... и делали тест на каждом шагу. Даже будучи здоровыми.
А ПЦР ... он не то чтобы прям очень надежен. Он только в примерно 40% случаев выдает правильный результат. Остальное - ложноположительные и ложноотрицательные.
Но суть даже не в этом. А в том, что если раньше с каждым чихом бежали на тест + "просто так на всякий случай"... то по прошествии времени увидели, что вирус, в целом, не так страшен как его показывают... люди толпами не мрут... горы трупов на дорогах не валяются...
Вот и не идут теперь с каждым чихом на тест. И "просто так, на всякий случай" меньше делают.
От того и сокращается кол-во тестов, ну и кол-во выявленных этими тестами случаев, соответственно, тоже.
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21.12.2020 10:14 Відповісти
Шодо прц ви не праві, -

Переваги та недоліки підходу У діагностики методом ПЛР багато плюсів:
Висока чутливість. Метод дозволяє виявити збудника хвороби навіть при наявності декількох молекул його ДНК, тобто на дуже ранніх стадіях, при хронічній формі захворювання, а також у випадках, коли хвороба ніяк себе не проявляє, протікаючи латентно.
Універсальність. Для проведення ПЛР аналізу підходить майже будь-який біоматеріал - від крові і слини до клітин шкіри.
Широке охоплення. Дослідження одного зразка може виявити відразу декількох збудників хвороби.

Оперативність. Результат, як правило, готовий через 5-7 годин, тобто отримати висновок можна вже на наступний день після забору біоматеріалу.
Точність. Метод ПЛР ПРАКТИЧНО НІКОЛИ НЕ ДАЄ хибнопозитивних або помилково негативні результати, якщо була дотримана технологія проведення цього аналізу.
Невисока вартість. За ціною ПЛР-аналіз можна порівняти з будь-якими іншими лабораторними аналізами крові.

Однак слід розуміти, що досконалих методів аналізу не буває. У ПЛР є і мінус - високі вимоги до дотримання технології і до професіоналізму лаборантів. Якщо зразок був забруднений, аналіз може дати помилковий результат. Тому проводити ПЛР-діагностику краще тільки в найкращих лабораторіях, де впроваджені системи контролю якості роботи.
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21.12.2020 12:04 Відповісти
Знаете... я не буду с Вами спорить, на предмет эффективности ПЦР. Потому как в сети достаточно информации для изучения, а выводы каждый может делать сам.

Я больше о другом писал.
О том, что раньше из-за страха перед неведомой хворью все бежали и делали тест при малейшем подозрении и "на всякий случай". Но не сейчас.
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21.12.2020 12:40 Відповісти
аааааа.....

"А ПЦР ... он не то чтобы прям очень надежен. Он только в примерно 40% случаев выдает правильный результат. Остальное - ложноположительные и ложноотрицательные."
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21.12.2020 13:00 Відповісти
Да, я именно это имел ввиду. Он очень часто выдает как ложноположительные, так ложноотрицательные результаты.
Подтверждений тому масса в сети.
Да хотя бы... поинтересуйтесь как Маск себе тест делал и какие у него получились результаты.
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21.12.2020 13:20 Відповісти
а если отменить тесты то корона вообще исчезнет как в кндр или таджикистане))
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21.12.2020 10:15 Відповісти
Карантина не будет,ибо нужно дать заработать "Кварталу",
запрета сообщения с Великобританией не будет ибо на рейсах Коломойский.
И много слов о борьбе с коррупцией...
Задолбали зелёные уроды !!
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21.12.2020 10:23 Відповісти
Ну так мастера спорта ж.
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21.12.2020 10:25 Відповісти
Не освоил Степанов "искусство жонглирования статистикой". Даю подсказку: Если перенести запятую на одно значение левее, то вообще можно отчитаться о победе над эпидемией.
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21.12.2020 10:34 Відповісти
Дайте йому хтось тести на новий штам ковіду!
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21.12.2020 10:42 Відповісти
Не знаю, як у інших регіонах, а наша участкова має доведений план на направлення на ковід не більше 3-х на добу. Ось і все зменшення у них - радійте!
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21.12.2020 11:29 Відповісти
Воно - дійсно ідіот, чи придурюєця?!👹
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21.12.2020 11:51 Відповісти
Друге не відміняє першого.
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21.12.2020 12:31 Відповісти
Министерство здравоохранения третью неделю подряд фиксирует уменьшение количества Источник: https://censor.net/ru/n3238078
Хххххххххххххххххх
Степашка, ето вьі еще интеллектуальньій локдаун не вводили. Прикинь как уменьшится количество после него, дебил!
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21.12.2020 12:56 Відповісти
Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8061Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8471
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21.12.2020 13:24 Відповісти
Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3234
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21.12.2020 15:09 Відповісти
Это данные за последние 3 недели. Корреляция 92%!!! Очень легко вычислить сколько тестов нужно провести чтобы получить нужное степанову количество новых случаев. Грубо - количесто инфецированных =1/3 от количества ПЛР тестов. Такого нет нигде в Европе. Главный принцип степанова - не тестировать, не лечить, не вакцинировать!
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21.12.2020 15:18 Відповісти
В старом анекдоте. Глава сов.делегации выступает на конференции в Японии ,долго и занудно....переводчик каждый продолжительный спич переводит одним словом ,а заключительный двумя !? Удивленные гости попросили обратный перевод....оказалось,что переводчик переводил следующим образом,- " Болтает! " ,болтает" , "болтает" и ЗАКОНЧИЛ БОЛТАТЬ!
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21.12.2020 15:16 Відповісти
мда, пишите уже шо выздоровели все, питухи кварталовские.... кто млин за вас голосовал? никого найти не могу уже
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21.12.2020 16:26 Відповісти
"Данные Минздрава - генератор случайных чисел. Только когда Степанов заклинал "ураганными антирекордами", статистика была точно такой же ересью, как и сейчас. Нет у нас статистики. Никакой. Совсем. Принимать какие-либо решения на основании случайных чисел - сущая глупость. Смысл локдаунов - дождаться прививки. Текущий мировой пример укладывается в эту логику, в цивилизованных странах недолго до массовой вакцинации. В случае Украины - уже и Bloomberg написал, что вакцины будет закуплено на 2 млн человек плюс на 4 млн даст мировое сообщество бесплатно. Итого 6 млн. А надо 26 млн вакцинировать. Ожидайте, ваш звонок очень важен для нас. Сергей Щербина https://gordonua.com/
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21.12.2020 16:32 Відповісти
Кернес все підтвердіть...
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21.12.2020 23:25 Відповісти
Медсестра яка кілька днів тому прийняла вакцину Пфайзер в прямому ефірі у США відразу втратила свідомість і сьогдні вже померла. https://www.searchquarry.com/namesearch/results?trackstat=homepage-&fname=tiffany&lname=pontes+dover&recordtype=Public&state=all Public Records Search - SearchQuarry.com
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22.12.2020 00:13 Відповісти
Ботяра рашистська, проксі зміни! Ти вже, свинорос, "супутник" вколов? Чого ваш маломірок сам не вакцинується? Чому на рашці, незважаючи на "вакцину", люди мруть як мухи?
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22.12.2020 07:25 Відповісти
Медсестру звали
Tiffany Pontes Dover30Higdon, AL
Вічна пам'ять невинній жертві вакцинації. І це тільки початок.
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22.12.2020 00:17 Відповісти
Це ти - "невинна жертва аборта". Викидиш кацапський, геть за поребрік
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22.12.2020 07:27 Відповісти
Негайно прищепися, і тобі попустить.
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22.12.2020 15:55 Відповісти
 
 