7 846 57
Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я третій тиждень поспіль фіксує зменшення кількості виявлених випадків коронавірусної інфекції.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже третій тиждень поспіль ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків. Також ми бачимо зменшення кількості активних хворих, пацієнтів, які хворіють зараз. Вперше ми побачимо динаміку зменшення кількості активних хворих", - сказав глава МОЗ.
За словами Степанова, нині в нас 367 637 громадян України, які хворіють на коронавірус, що на 11 тис. менше, ніж було позаминулого тижня, коли було 378 696 осіб.
Топ коментарі
+22 Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар21.12.2020 09:41
+16 OLGA 1cb0b678
показати весь коментар21.12.2020 09:43
+13 Shu Shu
показати весь коментар21.12.2020 09:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И подпишите его . А то бла бла бла
в мене багато знайомих перехворіли без заходу до лікарів. купували в аптеці тести... в нетах читали шо і як... контролювали ситурацію... добре, шо у всіх в легкій формі.
звісно, що ні в яку статистику не потрапили...
буду видеть - спрошу.
Это вы еще в ракете не смотрели...
В начале пандемии люди пугались каждого чиха, тарились гречкой и туалетной бумагой... и делали тест на каждом шагу. Даже будучи здоровыми.
А ПЦР ... он не то чтобы прям очень надежен. Он только в примерно 40% случаев выдает правильный результат. Остальное - ложноположительные и ложноотрицательные.
Но суть даже не в этом. А в том, что если раньше с каждым чихом бежали на тест + "просто так на всякий случай"... то по прошествии времени увидели, что вирус, в целом, не так страшен как его показывают... люди толпами не мрут... горы трупов на дорогах не валяются...
Вот и не идут теперь с каждым чихом на тест. И "просто так, на всякий случай" меньше делают.
От того и сокращается кол-во тестов, ну и кол-во выявленных этими тестами случаев, соответственно, тоже.
Переваги та недоліки підходу У діагностики методом ПЛР багато плюсів:
Висока чутливість. Метод дозволяє виявити збудника хвороби навіть при наявності декількох молекул його ДНК, тобто на дуже ранніх стадіях, при хронічній формі захворювання, а також у випадках, коли хвороба ніяк себе не проявляє, протікаючи латентно.
Універсальність. Для проведення ПЛР аналізу підходить майже будь-який біоматеріал - від крові і слини до клітин шкіри.
Широке охоплення. Дослідження одного зразка може виявити відразу декількох збудників хвороби.
Оперативність. Результат, як правило, готовий через 5-7 годин, тобто отримати висновок можна вже на наступний день після забору біоматеріалу.
Точність. Метод ПЛР ПРАКТИЧНО НІКОЛИ НЕ ДАЄ хибнопозитивних або помилково негативні результати, якщо була дотримана технологія проведення цього аналізу.
Невисока вартість. За ціною ПЛР-аналіз можна порівняти з будь-якими іншими лабораторними аналізами крові.
Однак слід розуміти, що досконалих методів аналізу не буває. У ПЛР є і мінус - високі вимоги до дотримання технології і до професіоналізму лаборантів. Якщо зразок був забруднений, аналіз може дати помилковий результат. Тому проводити ПЛР-діагностику краще тільки в найкращих лабораторіях, де впроваджені системи контролю якості роботи.
Я больше о другом писал.
О том, что раньше из-за страха перед неведомой хворью все бежали и делали тест при малейшем подозрении и "на всякий случай". Но не сейчас.
"А ПЦР ... он не то чтобы прям очень надежен. Он только в примерно 40% случаев выдает правильный результат. Остальное - ложноположительные и ложноотрицательные."
Подтверждений тому масса в сети.
Да хотя бы... поинтересуйтесь как Маск себе тест делал и какие у него получились результаты.
запрета сообщения с Великобританией не будет ибо на рейсах Коломойский.
И много слов о борьбе с коррупцией...
Задолбали зелёные уроды !!
Хххххххххххххххххх
Степашка, ето вьі еще интеллектуальньій локдаун не вводили. Прикинь как уменьшится количество после него, дебил!
Tiffany Pontes Dover30Higdon, AL
Вічна пам'ять невинній жертві вакцинації. І це тільки початок.