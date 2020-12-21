Уже третій тиждень ми фіксуємо зменшення кількості виявлених випадків COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я третій тиждень поспіль фіксує зменшення кількості виявлених випадків коронавірусної інфекції.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже третій тиждень поспіль ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків. Також ми бачимо зменшення кількості активних хворих, пацієнтів, які хворіють зараз. Вперше ми побачимо динаміку зменшення кількості активних хворих", - сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, нині в нас 367 637 громадян України, які хворіють на коронавірус, що на 11 тис. менше, ніж було позаминулого тижня, коли було 378 696 осіб.

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