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Польша с 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Британией

Польша с 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Британией

Польша начиная с полуночи 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения в нового штамма коронавируса.

Об этом сообщил глава польского правительства Петр Мюллер в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Из соображений безопасности авиарейсы из Великобритании в Польшу будут приостановлены в полночь с понедельника на вторник", - сообщил Мюллер.

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил в Twitter о своем распоряжении главному санитарному инспектору Польши делать тесты на коронавирус всем желающим, кто недавно вернулся из Британии.

Как сообщалось, на фоне нового штамма коронавируса все больше стран начали отменять авиасообщение с Великобританией.

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А БЕНЯ денюжку гребёт 😀😀😀
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21.12.2020 09:59 Ответить
Короче, наступил островитянам полный Brexit. А не надо было вылезать со своим штаммом. Пересидели бы по-тихому, никто и знать не знал бы.
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21.12.2020 10:01 Ответить
Для Полонії це дуже неприємний момент - в Британії та Ірландії велика польська громада
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21.12.2020 10:03 Ответить
***** в бункєрє захіхікал...
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21.12.2020 10:10 Ответить
 
 