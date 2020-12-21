Польща із 22 грудня припиняє авіасполучення з Британією
Польща, починаючи з опівночі 22 грудня, припиняє авіасполучення з Великою Британією через виявлення нового штаму коронавірусу.
Про це повідомив глава польського уряду Петр Мюллер у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"З міркувань безпеки авіарейси з Великої Британії до Польщі будуть припинені опівночі з понеділка на вівторок", - повідомив Мюллер.
Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський повідомив у Twitter про своє розпорядження головному санітарному інспектору Польщі робити тести на коронавірус усім охочим, хто нещодавно повернувся з Британії.
Як повідомлялося, на тлі виявлення нового штаму коронавірусу дедалі більше країн почали скасовувати авіасполучення з Великою Британією.
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Sophia-Maria Duglass
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