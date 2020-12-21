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Польща із 22 грудня припиняє авіасполучення з Британією

Польща із 22 грудня припиняє авіасполучення з Британією

Польща, починаючи з опівночі 22 грудня, припиняє авіасполучення з Великою Британією через виявлення нового штаму коронавірусу.

Про це повідомив глава польського уряду Петр Мюллер у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"З міркувань безпеки авіарейси з Великої Британії до Польщі будуть припинені опівночі з понеділка на вівторок", - повідомив Мюллер.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський повідомив у Twitter про своє розпорядження головному санітарному інспектору Польщі робити тести на коронавірус усім охочим, хто нещодавно повернувся з Британії.

Як повідомлялося, на тлі виявлення нового штаму коронавірусу дедалі більше країн почали скасовувати авіасполучення з Великою Британією.

Також читайте: Британський штам COVID-19 вже виявили в Нідерландах, Данії, Італії, Австралії та ПАР

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А БЕНЯ денюжку гребёт 😀😀😀
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21.12.2020 09:59 Відповісти
Короче, наступил островитянам полный Brexit. А не надо было вылезать со своим штаммом. Пересидели бы по-тихому, никто и знать не знал бы.
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21.12.2020 10:01 Відповісти
Для Полонії це дуже неприємний момент - в Британії та Ірландії велика польська громада
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21.12.2020 10:03 Відповісти
***** в бункєрє захіхікал...
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21.12.2020 10:10 Відповісти
 
 