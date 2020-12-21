В Беларуси создали базу данных протестующих

В МВД заработала единая информационная система учета участников несанкционированных массовых мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом сообщили 20 декабря в эфире "Беларусь 1".

"После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы", - заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

"Человек проживает в городе Бресте, там участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, и через месяц он прибывает в город Минск для участия в таких мероприятиях в городе Минске. Мы его здесь задерживаем, проверяем по базе данных и устанавливаем, что ранее этот человек уже задерживался в городе Бресте и уже участвовал в таких мероприятиях. Таким образом, этот человек принимает участие повторно, это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде", - сообщил он.

По словам Купчени, оперативно-ситуационный штаб в Минске работает круглосуточно: "Все наши общественные места, основные площади, основные точки, где проходили, имели место несанкционированные массовые мероприятия, они у нас в том числе на видеостенах (в сюжете показали экраны с записями с камер наблюдения, - прим. ред.), мы их круглосуточно мониторим".

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На телеканале сообщили, что в единой информационной системе - участники акций, пользователи чатов, админы телеграм-каналов. В базе указаны пол, возраст, регион, место работы, учебы и увлечения человека.

"Главой государства была поставлена задача, когда меня назначали на должность, о восстановлении общественного порядка в Республике Беларусь. В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно административному кодексу", - заявил первый заместитель главы МВД - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

"На сегодняшний день в МВД выделяют три основных момента в работе с единой информационной системой: контроль (это вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам); учет (социальный портрет картотеки); статистика (система может в автоматическом режиме готовить отчеты об участниках беспорядков)", — сообщили в сюжете.

Напомним, 19 декабря МВД Беларуси заявило, что проводит проверку из‑за видео By_Pol с издевательствами над задержанными во Фрунзенском РУВД Минска.