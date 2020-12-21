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В Беларуси создали базу данных протестующих

В Беларуси создали базу данных протестующих

В МВД заработала единая информационная система учета участников несанкционированных массовых мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом сообщили 20 декабря в эфире "Беларусь 1".

"После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы", - заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

"Человек проживает в городе Бресте, там участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, и через месяц он прибывает в город Минск для участия в таких мероприятиях в городе Минске. Мы его здесь задерживаем, проверяем по базе данных и устанавливаем, что ранее этот человек уже задерживался в городе Бресте и уже участвовал в таких мероприятиях. Таким образом, этот человек принимает участие повторно, это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде", - сообщил он.

По словам Купчени, оперативно-ситуационный штаб в Минске работает круглосуточно: "Все наши общественные места, основные площади, основные точки, где проходили, имели место несанкционированные массовые мероприятия, они у нас в том числе на видеостенах (в сюжете показали экраны с записями с камер наблюдения, - прим. ред.), мы их круглосуточно мониторим".

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На телеканале сообщили, что в единой информационной системе - участники акций, пользователи чатов, админы телеграм-каналов. В базе указаны пол, возраст, регион, место работы, учебы и увлечения человека.

"Главой государства была поставлена задача, когда меня назначали на должность, о восстановлении общественного порядка в Республике Беларусь. В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно административному кодексу", - заявил первый заместитель главы МВД - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

"На сегодняшний день в МВД выделяют три основных момента в работе с единой информационной системой: контроль (это вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам); учет (социальный портрет картотеки); статистика (система может в автоматическом режиме готовить отчеты об участниках беспорядков)", — сообщили в сюжете.

Напомним, 19 декабря МВД Беларуси заявило, что проводит проверку из‑за видео By_Pol с издевательствами над задержанными во Фрунзенском РУВД Минска.
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Топ комментарии
+6
Проще списки переписи населения переименовать в базу данных протестующих!
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21.12.2020 10:53
+2
Можна білорусів "поздоровить" - основна маса "протестувальників" уже "охолола", жарять деруни, підписана програми взаємодії з Росгвардією, база протестувальників створена... Чекайте "воронків" по ночах... Новий тюремний комплекс за 20 км від Мінська добудовується рекордними темпами...
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21.12.2020 11:56
+2
Главное создать базу личных данных всех силовиков и лукашенковских активистов. Рано или поздно пригодится.
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21.12.2020 12:11
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Правила форума Совет форумчан
Проще списки переписи населения переименовать в базу данных протестующих!
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21.12.2020 10:53 Ответить
Главное создать базу личных данных всех силовиков и лукашенковских активистов. Рано или поздно пригодится.
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21.12.2020 12:11 Ответить
у протестующих из базы появляется шанс заплатить за выезд из этого ************************** сральника, получить в странах свободного мира, если не убежище, то вид на жительство с правом на работу и забыть о ****************** и всех прелестях его режима. из-за фактической оккупации страны ******************* решения проблемы там пока не предвидится. страна, совместными усилиями обох двох ************ превратиться в один большой новогулаг.
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21.12.2020 11:00 Ответить
А зачем? там все просто, берете базу данных силовиков, а все остальные это протестующие.
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21.12.2020 11:04 Ответить
Плоды прогресса уверенно внедряются в нашу жизнь.
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21.12.2020 11:35 Ответить
Tut kak ponimaju v danyje popadut polovina liudej.To jest kazdi vtoroj celovek budet prestupnikom .Vot do cego doviol stranu samozvanec kolxoznik lukosenka
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21.12.2020 11:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/127449, да попадём, только вот Литвин не попадёт, он сам на нас доносы пишет, он состоит в тройке НКВД.
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21.12.2020 12:13 Ответить
Можна білорусів "поздоровить" - основна маса "протестувальників" уже "охолола", жарять деруни, підписана програми взаємодії з Росгвардією, база протестувальників створена... Чекайте "воронків" по ночах... Новий тюремний комплекс за 20 км від Мінська добудовується рекордними темпами...
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21.12.2020 11:56 Ответить
У Білорусі створили базу даних протестувальників - Цензор.НЕТ 3921
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21.12.2020 12:06 Ответить
Апропо..

Є підозра ,що "супергіперпопулярний" "революційний"телеграм-канал NEXTA був УСПІШНОЮ розробкою ФСБ з метою "каналізувати" білоруську революцію в "революцію танцюючих і співаючих імпотентів"....
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21.12.2020 12:11 Ответить
как в сказке
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21.12.2020 12:41 Ответить
Перепис населення.
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21.12.2020 23:14 Ответить
 
 