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У Білорусі створили базу даних протестувальників

У Білорусі створили базу даних протестувальників

У МВС запрацювала єдина інформаційна система обліку учасників несанкціонованих масових заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це повідомили 20 грудня в ефірі "Білорусь 1".

"Після подій 9 серпня в Міністерстві внутрішніх справ було прийнято рішення про створення єдиної бази даних по всій республіці, яка б дозволяла нам враховувати інформацію про цих осіб, які були затримані або ідентифіковані на проведенні несанкціонованих масових заходів, і в подальшому використовувати цю інформацію для роботи", - заявив начальник управління охорони правопорядку і профілактики міліції громадської безпеки ГУВС Мінського міськвиконкому Олександр Купченя.

"Людина проживає в місті Бресті, там брала участь у несанкціонованих масових заходах, і через місяць  прибуває в місто Мінськ для участі в таких заходах в місті Мінську. Ми її тут затримуємо, перевіряємо по базі даних і встановлюємо, що раніше ця людина вже затримувалася в місті Бресті і вже брала участь у таких заходах. Таким чином, ця людина бере участь повторно, це має істотне значення при розгляді справи про адміністративне правопорушення в суді", - повідомив він.

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За словами Купчені, оперативно-ситуаційний штаб у Мінську працює цілодобово: "Всі наші громадські місця, основні площі, основні точки, де проходили, мали місце несанкціоновані масові заходи, вони у нас в тому числі на відеостінах (в сюжеті показали екрани з записами з камер спостереження. - прим. ред.), ми їх цілодобово моніторимо".

На телеканалі повідомили, що в єдиній інформаційній системі - учасники акцій, користувачі чатів, адміни телеграм-каналів. У базі вказані стать, вік, регіон, місце роботи, навчання і захоплення людини.

"Глава держави поставив завдання, коли мене призначали на посаду, про відновлення громадського порядку в Республіці Білорусь. З технічної точки зору, звичайно, ми вже здійснили величезний поштовх, можна сказати ривок, який дозволяє цих громадян встановлювати і надалі здійснювати всі заходи з правових нормам покарання згідно з адміністративним кодексом", - заявив перший заступник глави МВС - начальник міліції громадської безпеки Юрій Назаренко.

"На сьогодні в МВС виділяють три основні моменти в роботі з єдиною інформаційною системою: контроль (це питання про заходи реагування щодо як конкретної людини, так і групи, об'єднаної за однією або кількома ознаками); облік (соціальний портрет картотеки); статистика (система може в автоматичному режимі готувати звіти про учасників заворушень)", - повідомили в сюжеті.

Нагадаємо, 19 грудня МВС Білорусі заявило, що проводить перевірку через відео By_Pol зі знущаннями над затриманими у Фрунзенському РУВС Мінська.

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Топ коментарі
+6
Проще списки переписи населения переименовать в базу данных протестующих!
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21.12.2020 10:53
+2
Можна білорусів "поздоровить" - основна маса "протестувальників" уже "охолола", жарять деруни, підписана програми взаємодії з Росгвардією, база протестувальників створена... Чекайте "воронків" по ночах... Новий тюремний комплекс за 20 км від Мінська добудовується рекордними темпами...
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21.12.2020 11:56
+2
Главное создать базу личных данных всех силовиков и лукашенковских активистов. Рано или поздно пригодится.
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21.12.2020 12:11
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Проще списки переписи населения переименовать в базу данных протестующих!
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21.12.2020 10:53 Відповісти
Главное создать базу личных данных всех силовиков и лукашенковских активистов. Рано или поздно пригодится.
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21.12.2020 12:11 Відповісти
у протестующих из базы появляется шанс заплатить за выезд из этого ************************** сральника, получить в странах свободного мира, если не убежище, то вид на жительство с правом на работу и забыть о ****************** и всех прелестях его режима. из-за фактической оккупации страны ******************* решения проблемы там пока не предвидится. страна, совместными усилиями обох двох ************ превратиться в один большой новогулаг.
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21.12.2020 11:00 Відповісти
А зачем? там все просто, берете базу данных силовиков, а все остальные это протестующие.
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21.12.2020 11:04 Відповісти
Плоды прогресса уверенно внедряются в нашу жизнь.
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21.12.2020 11:35 Відповісти
Tut kak ponimaju v danyje popadut polovina liudej.To jest kazdi vtoroj celovek budet prestupnikom .Vot do cego doviol stranu samozvanec kolxoznik lukosenka
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21.12.2020 11:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/127449, да попадём, только вот Литвин не попадёт, он сам на нас доносы пишет, он состоит в тройке НКВД.
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21.12.2020 12:13 Відповісти
Можна білорусів "поздоровить" - основна маса "протестувальників" уже "охолола", жарять деруни, підписана програми взаємодії з Росгвардією, база протестувальників створена... Чекайте "воронків" по ночах... Новий тюремний комплекс за 20 км від Мінська добудовується рекордними темпами...
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21.12.2020 11:56 Відповісти
У Білорусі створили базу даних протестувальників - Цензор.НЕТ 3921
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21.12.2020 12:06 Відповісти
Апропо..

Є підозра ,що "супергіперпопулярний" "революційний"телеграм-канал NEXTA був УСПІШНОЮ розробкою ФСБ з метою "каналізувати" білоруську революцію в "революцію танцюючих і співаючих імпотентів"....
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21.12.2020 12:11 Відповісти
как в сказке
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21.12.2020 12:41 Відповісти
Перепис населення.
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21.12.2020 23:14 Відповісти
 
 