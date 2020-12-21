Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Госгеокадастра

Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, который занимает должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение Кабмин принял на внеочередном заседании в понедельник.

Напомним, ранее Верховная Рада назначила председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

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