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Кабмин (13505) назначение (2142) Госгеокадастр (170) Мокан Василий (44)

Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Госгеокадастра

Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Госгеокадастра

Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, который занимает должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение Кабмин принял на внеочередном заседании в понедельник.

Напомним, ранее Верховная Рада назначила председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

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Топ комментарии
+4
Все совпадения случайны, тем более геокадастр, кому он нужен
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21.12.2020 11:44
+3
Подпольных миллиардеров пруд пруди,но товарищи Корейко честные чуваки,особенно Беня платит в бюджет Украины ноль целых ничего десятых...,бронь у Игоря Валерьевича...,такая эе бронь была у Ахметова в 2011 году,когда дважды не судимый Витька Индюк списал долги Ринатке в 24 ярда...
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21.12.2020 11:54
+1
Очень подозрительная фамилия. Интересно, воняет ли от него старым уголовником кучмой?
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21.12.2020 11:43
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Очень подозрительная фамилия. Интересно, воняет ли от него старым уголовником кучмой?
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21.12.2020 11:43 Ответить
Все совпадения случайны, тем более геокадастр, кому он нужен
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21.12.2020 11:44 Ответить
Конечно, кому он нужен... Права собственности на земельку кому нужны?...
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21.12.2020 11:47 Ответить
😀😀😀
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21.12.2020 12:17 Ответить
Это футболист?
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21.12.2020 11:43 Ответить
Да мало ли в Украине донов Педро, тьфу - Пинчуков? Самая распространенная фамилия!
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21.12.2020 11:47 Ответить
И должностей таких, ну просто завались.
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21.12.2020 11:49 Ответить
Не олигарх Пинчук братан Кучмы,а это уже картель Данилыч принял хозяйство от Гройсмана с плюсовым профицитом +150 ярдов,сегодня дефицит почти 500,только бизнес,ничего личного...
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21.12.2020 11:47 Ответить
Пускай все слышат, это моя дача! Числится вашей! Но строится на мои деньги. А ты это докажи! Да перестаньте же, ну? Ты вообще живешь на свете по доверенности! Машина на имя жены, дача - на мое, ничего у тебя нет. Ты голодранец! Ну почему! Почему я должен так жить? Господи, за что? Почему? Я, человек с высшим образованием, должен таиться, приспосабливаться, выкручиваться! Почему я не могу жить свободно, открыто?
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21.12.2020 11:53 Ответить
Подпольных миллиардеров пруд пруди,но товарищи Корейко честные чуваки,особенно Беня платит в бюджет Украины ноль целых ничего десятых...,бронь у Игоря Валерьевича...,такая эе бронь была у Ахметова в 2011 году,когда дважды не судимый Витька Индюк списал долги Ринатке в 24 ярда...
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21.12.2020 11:54 Ответить
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21.12.2020 12:18 Ответить
....который занимает должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра.Источник: https://censor.net/ru/n3238120

Вот просто интересно, на кой хрен геокадастру должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества???
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21.12.2020 12:42 Ответить
 
 