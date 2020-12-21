Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Госгеокадастра
Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, который занимает должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение Кабмин принял на внеочередном заседании в понедельник.
Напомним, ранее Верховная Рада назначила председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
Топ комментарии
+4 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий21.12.2020 11:44
+3 Senator S 01a656ec
показать весь комментарий21.12.2020 11:54
+1 Дорогой Я
показать весь комментарий21.12.2020 11:43
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Вот просто интересно, на кой хрен геокадастру должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества???