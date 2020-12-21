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Кабмін (13940) призначення (2239) Держгеокадастр (300) Мокан Василь (55)

Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Держгеокадастру

Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Держгеокадастру

Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, який обіймає посаду начальника управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

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Топ коментарі
+4
Все совпадения случайны, тем более геокадастр, кому он нужен
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21.12.2020 11:44
+3
Подпольных миллиардеров пруд пруди,но товарищи Корейко честные чуваки,особенно Беня платит в бюджет Украины ноль целых ничего десятых...,бронь у Игоря Валерьевича...,такая эе бронь была у Ахметова в 2011 году,когда дважды не судимый Витька Индюк списал долги Ринатке в 24 ярда...
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21.12.2020 11:54
+1
Очень подозрительная фамилия. Интересно, воняет ли от него старым уголовником кучмой?
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21.12.2020 11:43
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Очень подозрительная фамилия. Интересно, воняет ли от него старым уголовником кучмой?
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21.12.2020 11:43 Відповісти
Все совпадения случайны, тем более геокадастр, кому он нужен
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21.12.2020 11:44 Відповісти
Конечно, кому он нужен... Права собственности на земельку кому нужны?...
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21.12.2020 11:47 Відповісти
😀😀😀
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21.12.2020 12:17 Відповісти
Это футболист?
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21.12.2020 11:43 Відповісти
Да мало ли в Украине донов Педро, тьфу - Пинчуков? Самая распространенная фамилия!
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21.12.2020 11:47 Відповісти
И должностей таких, ну просто завались.
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21.12.2020 11:49 Відповісти
Не олигарх Пинчук братан Кучмы,а это уже картель Данилыч принял хозяйство от Гройсмана с плюсовым профицитом +150 ярдов,сегодня дефицит почти 500,только бизнес,ничего личного...
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21.12.2020 11:47 Відповісти
Пускай все слышат, это моя дача! Числится вашей! Но строится на мои деньги. А ты это докажи! Да перестаньте же, ну? Ты вообще живешь на свете по доверенности! Машина на имя жены, дача - на мое, ничего у тебя нет. Ты голодранец! Ну почему! Почему я должен так жить? Господи, за что? Почему? Я, человек с высшим образованием, должен таиться, приспосабливаться, выкручиваться! Почему я не могу жить свободно, открыто?
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21.12.2020 11:53 Відповісти
Подпольных миллиардеров пруд пруди,но товарищи Корейко честные чуваки,особенно Беня платит в бюджет Украины ноль целых ничего десятых...,бронь у Игоря Валерьевича...,такая эе бронь была у Ахметова в 2011 году,когда дважды не судимый Витька Индюк списал долги Ринатке в 24 ярда...
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21.12.2020 11:54 Відповісти
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21.12.2020 12:18 Відповісти
....который занимает должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра.Источник: https://censor.net/ru/n3238120

Вот просто интересно, на кой хрен геокадастру должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества???
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21.12.2020 12:42 Відповісти
 
 