Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Держгеокадастру
Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, який обіймає посаду начальника управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.
Топ коментарі
+4 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар21.12.2020 11:44
+3 Senator S 01a656ec
показати весь коментар21.12.2020 11:54
+1 Дорогой Я
показати весь коментар21.12.2020 11:43
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Вот просто интересно, на кой хрен геокадастру должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества???