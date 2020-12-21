Посольство советует украинцам воздержаться от поездок в Британию

Посольство Украины в Великобритании рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в эту страну из-за мутировавшего штамма коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на странице украинского диппредставительства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию, где с 20.12.2020 введена четвертая категория (Tier4) локального локдауна", - говорится в сообщении.

Украинцам, которые уже находятся в районах, больше всего пораженных коронавирусом, рекомендуется быть внимательными и осторожными, выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте.

Также получить актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях на местном уровне можно на этом правительственном сайте.

По имеющейся в посольстве информации, по состоянию на 21 декабря решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада.

"Учитывая указанное, рекомендуем отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять ваш рейс, а также служб аэропорта", - отметили в посольстве.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Великобритании по телефону "горячей линии" +447553483628, адрес электронной почты [email protected].

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