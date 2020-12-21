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Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией, - СМИ

Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией, - СМИ

Кабинет министров Украины намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса, который накануне обнаружили в этой стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники пишет "Интерфакс-Украина".

"Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией. В связи с новым штаммом коронавируса", - сообщил агентству.

По словам собеседника агентства, принятие соответствующего решения ожидается в понедельник, 21 декабря.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.

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А как же наши люди, как минимум 2 там.
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21.12.2020 12:01 Ответить
Думаю цей штам у нас вже давно, просто нема кому його виявити.
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21.12.2020 12:01 Ответить
Быстрее соображайте и принимайте решение, а то оно будет просто бесполезным. Уже все, кто учится, приехали домой на НГ.
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21.12.2020 12:11 Ответить
прокинулись...
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21.12.2020 12:16 Ответить
У нас вообще ни кто не делает таких тестов ! А вообще скорее всего просто в связи с появлением вакцин и постепенной стабилизацией этого вопроса в мире, кому то захотелось новой паники и срубить на этом бабла ! Есть же комменты немецких врачей что разновидности ковида не имеют значения для вакцин и переболевшие и имеющие антитела защищены , но в мировой политике решили идти путем паники !
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21.12.2020 12:48 Ответить
 
 