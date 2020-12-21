Кабмін планує тимчасово обмежити авіасполучення з Великою Британією, - ЗМІ

Кабінет Міністрів України має намір тимчасово обмежити авіасполучення з Великою Британією у зв'язку з новим штамом коронавірусу, який напередодні виявили в цій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на свої джерела пише "Інтерфакс-Україна".

"Кабмін планує тимчасово обмежити авіасполучення з Великою Британією. У зв'язку з новим штамом коронавірусу", - повідомили агентству.

За словами співрозмовника агентства, ухвалення відповідного рішення очікується в понеділок, 21 грудня.

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Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Незабаром стало відомо, що Італія також призупиняє прийом авіарейсів з Британії через виявлення там нового штаму COVID-19.