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Посольство радить українцям утриматися від поїздок до Британії

Посольство радить українцям утриматися від поїздок до Британії

Посольство України у Великій Британії рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в цю країну через мутований штам коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці українського диппредставництва в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в окремих регіонах Сполученого Королівства захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Посольство України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії, де, починаючи з 20.12.2020, запроваджено четверту категорію (Tier4) локального локдауну", - йдеться в повідомленні.

Українцям, які вже перебувають у районах, найбільше уражених коронавірусом, рекомендується бути уважними та обережними, виконувати вимоги місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті.

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Також отримати актуальну інформацію про чинні карантинні обмеження на місцевому рівні можна на цьому урядовому сайті.

За наявною в посольстві інформацією, таном на 21 грудня ц.р. рішення щодо призупинення авіасполучення з Великою Британією прийняли Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, а також Канада.

"З огляду на зазначене, рекомендуємо відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, яка повинна здійснювати ваш рейс, а також служб аеропорту", - зазначили в посольстві.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України у Великій Британії за номером "гарячої лінії" +447553483628, адреса електронної пошти [email protected]

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В кои века собрался поехать, и на те запретили.
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21.12.2020 12:32 Відповісти
И не говори. У меня мама в шоке: 20 лет откладывала с пенсии на поездку в Англию. А соседи бутылки собирали всей семьей ради такой поездки. И на те ... Как жить дальше?
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21.12.2020 12:35 Відповісти
Пусть и дальше собирают, должно наступить покращення, тогда и гульнем по миру.
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21.12.2020 14:09 Відповісти
Выставка импорта Японии и Южной Кореи (Циндао) 2020 года успешно завершилась 12 декабря в районе Чэнъян, Циндао, с объемом торговли 638 миллионов юаней, включая 56 миллионов юаней от онлайн-продаж. #qingdao #china #expo #japan #ROK
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21.12.2020 12:34 Відповісти
Ура!
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21.12.2020 13:03 Відповісти
Петров и Боширов не увидят шпиль в Солсбери, ах как жаль. Доктор Барик с Биллом Гейтсом оказались большими скотами, не поделились вакцыной с доктором Фергюсоном из-за его статистической промашки в данных на распространение пандемии.
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21.12.2020 13:10 Відповісти
Как только соберёшся в Британию - сразу какая-то эпидемия...
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21.12.2020 13:19 Відповісти
 
 