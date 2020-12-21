Кабмин утвердил Госпрограмму безопасности движения, нацеленную на снижение уровня смертности из-за ДТП
Сегодня, 21 декабря, на своем заседании Кабмин утвердил новую Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года.
Документ был разработан на основе ранее одобренной Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2024 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Ее главная цель - снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году. Как прогнозируется, это позволит ежегодно уберечь более 1000 человеческих жизней.
"Безопасность на дорогах - наш приоритет №1. Недавно правительство одобрило новую Стратегию безопасности движения до 2024 года, а сегодня - соответствующую Государственную программу, которая была разработана на ее основе. Поэтому в следующем и последующих годах мы продолжим развивать современную инфраструктуру безопасности. Это современные кольцевые развязки и безопасные пешеходные переходы, площадки для отдыха водителей, камеры автофиксации нарушений ПДД и другие важные мероприятия. Благодарен правительству за принятое решение ", - отметил Владислав Криклий.
Также в сообщении отмечается, что в 2021 году на реализацию Госпрограммы безопасности предусмотрено 2,4 млрд грн.
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Наверное стулья в МВД попереставляют с места на место... А за пару месяцев на 30% снизить количество ДТП слабо? Нужно только у пьяных конфисковывать машины и права пожизненно.
Поднимать культуру вождения нужно со штрафов за превышение скорости во дворах!
Ограничение 5 км/час!
10 км/час это 100% превышение.