Кабмин утвердил Госпрограмму безопасности движения, нацеленную на снижение уровня смертности из-за ДТП

Сегодня, 21 декабря, на своем заседании Кабмин утвердил новую Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года.

Документ был разработан на основе ранее одобренной Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2024 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Ее главная цель - снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году. Как прогнозируется, это позволит ежегодно уберечь более 1000 человеческих жизней.

"Безопасность на дорогах - наш приоритет №1. Недавно правительство одобрило новую Стратегию безопасности движения до 2024 года, а сегодня - соответствующую Государственную программу, которая была разработана на ее основе. Поэтому в следующем и последующих годах мы продолжим развивать современную инфраструктуру безопасности. Это современные кольцевые развязки и безопасные пешеходные переходы, площадки для отдыха водителей, камеры автофиксации нарушений ПДД и другие важные мероприятия. Благодарен правительству за принятое решение ", - отметил Владислав Криклий.

Также в сообщении отмечается, что в 2021 году на реализацию Госпрограммы безопасности предусмотрено 2,4 млрд грн.

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