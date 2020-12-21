Более 40% тендеров Минобороны в 2020 году не состоялись, - StateWatch

За 9 месяцев 2020 Министерством обороны Украины по направлению оперативного, технического и медицинского обеспечения было объявлено 559 конкурентных тендеров ожидаемой стоимостью 15,2 млрд грн, из которых 238 (40, 8%) процедур на сумму 4,97 млрд грн были неуспешны. То есть отменены или не состоялись из-за непредставление тендерных предложений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу экспертной организации StateWatch.

"Такой высокий уровень неуспешных процедур является признаком того, что во время во время планирования, формирования потребности, расчета ожидаемой стоимости, разработки технических требований и проекта договора заказчиком допущены разного рода недостатки и нарушения", - объясняет председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Из 238 отмененных конкурентных тендеров: 138 (58%) отменены, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений, 62 (27,3%) в связи с отклонением всех тендерных предложений. Еще 17 (7,1%) тендеров отменены в связи с невозможностью устранения нарушений, возникших из-за нарушения законодательства в сфере публичных закупок, которые невозможно устранить, 15 (6,3%) тендеров - в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг. И 3 (1,3%) тендера - в связи с допущением к оценке менее двух тендерных предложений в процедуре открытых торгов.

Ниже - перечень услуг, по которым были отменены тендеры на самую ожидаемую стоимость:

Нефтепродукты, электроэнергия - 1384 млн грн.

Охранное и оборонное оборудования - 851 млн грн.

Перевозки общественным железнодорожным транспортом - 699,4 млн грн.

Мебель - 581 млн грн.

Одежда - 293 млн грн.

Продукты питания - 279 млн грн.

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Проблема значительной доли неуспевающих закупок является общей для государственных заказчиков. За 9 месяцев 2020 года с общего количества объявленных конкурентных надпороговых закупок в Prozorro были неуспешными 43,6% процедур. Поскольку каждая неуспешная процедура закупки значительно затягивает процесс обеспечения необходимыми заказчику товарами, работами и услугами, важным является принятие мер, направленных на предотвращение рисков и повышение эффективности закупочной деятельности. Опыт заказчиков, которые употребляют такие меры, свидетельствует о том, что системная работа в этом направлении в значительной степени влияет на успешность конкурентных закупок.

Например, ОАО "Укрпочта", которое практикует проведение консультаций с участниками рынка имеет один из самых маленьких уровней неуспешных процедур. За 9 месяцев 2020 году этот показатель для государственного оператора почтовых услуг составил 24,3%.

Аналитики StateWatch отмечают, что с целью снижения риска неуспешного окончания закупок, Министерству обороны следует использовать возможности организации консультаций с рынком, предусмотренной действующей редакцией Закона "О публичных закупках".

Для планирования закупок и подготовки к проведению закупок заказчик может проводить предварительные рыночные консультации с целью анализа рынка, в том числе запрашивать и получать рекомендации и информацию от бизнеса. Это поможет избежать риска формирования заниженной ожидаемой стоимости и включения дискриминационных требований в тендерную документацию.

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