Понад 40% тендерів Міноборони в 2020 році не відбулися, - StateWatch

За 9 місяців 2020 року Міністерством оборони України за напрямом оперативного, технічного та медичного забезпечення було оголошено 559 конкурентних тендерів очікуваною вартістю 15,2 млрд грн, з яких 238 (40, 8%) процедур на суму 4,97 млрд грн були неуспішні. Тобто скасовані або не відбулися через неподання тендерних пропозицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу експертної організації StateWatch.

"Такий високий рівень неуспішних процедур є ознакою того, що під час під час планування, формування потреби, розрахунку очікуваної вартості, розробки технічних вимог та проекту договору замовником допущено різного роду недоліки та порушення", – пояснює голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.



З 238 відмінених конкурентних тендерів: 138 (58 %) відмінено, бо для участі було подано менше двох тендерних пропозицій, 62 (27,3%) у зв’язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. Ще 17 (7,1%) тендерів відмінено у зв’язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які неможливо усунути , 15 (6,3%) тендерів – у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів і послуг. І 3 (1,3%) тендери – у зв’язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів.

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Нижче – перелік послуг, за яким були відмінені тендери на найбільшу очікувану вартість:

Нафтопродукти , електроенергія – 1 384 млн грн.

Охоронне та оборонне обладнання – 851 млн грн.

Перевезення громадським залізничним транспортом – 699,4 млн грн.

Меблі – 581 млн грн.

Одяг – 293 млн грн.

Продукти харчування – 279 млн грн.

Проблема значної долі неуспішних закупівель є загальною для державних замовників. За 9 місяців 2020 року з загальної кількості оголошених конкурентних надпорогових закупівель в Prozorro були неуспішними 43,6% процедур. Оскільки кожна неуспішна процедура закупівлі значно затягує процес забезпечення необхідними замовнику товарами, роботами та послугами, важливим є вжиття заходів, спрямованих на запобігання ризикам та підвищення ефективності закупівельної діяльності. Досвід замовників, які вживають такі заходи, свідчить про те, що системна робота в цьому напрямі значним чином впливає на успішність конкурентних закупівель.

Наприклад, ПАТ "Укрпошта", яке практикує проведення консультацій з учасниками ринку має один з найменших рівнів неуспішних процедур. За 9 місяців 2020 року цей показник для державного оператора поштових послуг склав 24,3%.



Аналітики StateWatch наголошують, що з метою зниження ризику неуспішного закінчення закупівель, Міністерству оборони варто використати можливості організації консультацій з ринком, яка передбачена діючою редакцією Закону "Про публічні закупівлі".

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Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовник може проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від бізнесу. Це допоможе уникнути ризику формування заниженої очікуваної вартості та включення дискримінаційних вимог в тендерну документацію.