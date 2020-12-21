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Верховный Суд (1087) автомайдан (420) Царевич (21) Маселко (94)

Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич

Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности

Экс-судья Оксана Царевич, уволенная в 2016 году за нарушение присяги, пытается добиться восстановления в должности. Она подала иск к Президенту и Верховной Раде, дело рассматривает Верховный Суд.

Об этом пишет в Фейсбуке адвокат "автомайдановцев" Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

Сразу несколько ОО просило осуществлять трансляцию заседания так, как это происходит с другими делами Майдана и в ВАКСе (Высший антикоррупционный суд. - Ред., однако ВС отказал", - написал адвокат.

Он также отметил, что представитель президента, чей указ оспаривает Царевич, не явился на заседание, и что заседание длилось почти 4 часа.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд оправдал экс-судью Царевич: движения "Автомайдан" официально не существовало, карьеристские намерения не доказаны. ВИДЕО

"Суд просто знакомился с материалами дела. Очень тщательно знакомился. Из 8 томов остановился на 244 странице 2 тома. ... Кстати, при пересмотре дела в Верховном мне дают обычно 5 мин. Еще пару минут на материалы и все - в совещательную", - написал Маселко.

Следующее заседание запланировано на 12 января.

Также на Цензор.НЕТ: Дело судьи Царевич: действующий полицейский Жердиновский полностью изменил свои показания, покрывая свое руководство, - адвокат Маселко

Напомним, 29 сентября 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Оксану Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.

Высший административный суд отказал Царевич в восстановлении в должности.

Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности судьи Автомайдана Царевич 01Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности судьи Автомайдана Царевич 02

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Топ комментарии
+23
Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 8770
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21.12.2020 19:50
+18
Да, знаем-знаем. В США тоже ценили потуги великого рехворматора:
Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 2242
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21.12.2020 19:54
+13
Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 8302
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21.12.2020 19:56
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Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 8770
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21.12.2020 19:50 Ответить
Да, знаем-знаем. В США тоже ценили потуги великого рехворматора:
Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 2242
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21.12.2020 19:54 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/7/7214406/
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21.12.2020 19:55 Ответить
а имел право кого-то не назначить из принесённого ему списка ?
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21.12.2020 20:00 Ответить
Даже имел полное право застрелиться.
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21.12.2020 20:06 Ответить
Ути-пути, признайся, коварный Порох сумел сегодня поднасрать тебе в портки?
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21.12.2020 20:26 Ответить
Он поднасрал в твою головку- мозги шоколадом заплыли.
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22.12.2020 16:42 Ответить
Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді "судді Автомайдану" Царевич - Цензор.НЕТ 4663
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21.12.2020 20:35 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!)))
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21.12.2020 21:01 Ответить
Можно не сомневаться, что восстановят и за все года зарплату выплатят.
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21.12.2020 19:52 Ответить
Это ненадолго. Потом вернет все с лихвой.
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21.12.2020 19:53 Ответить
И за неиспользованные отпуска пусть взыщет.
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21.12.2020 19:56 Ответить
Ясна річ,цеж не родина померлого медпрацівника !!)))
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21.12.2020 21:03 Ответить
Зеля , почему ? Объясни наивным "прикольным" .
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21.12.2020 19:54 Ответить
на нього почав впливати ретроградний меркурій.
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21.12.2020 19:56 Ответить
Действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Источник https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/7/7214406/
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21.12.2020 19:57 Ответить

23 червня 2020,
"Президент https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Володимир Зеленський запропонував зарахувати суддів старого Верховного Суду до складу нового.
Про це йдеться в https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3cxLmMxLnJhZGEuZ292LnVhL3Bscy96d2ViMi93ZWJwcm9jNF8xP3BmMzUxMT02OTIyOA== законопроєкті №3711 від 22 червня, підготовленому у зв'язку з рішенням Конституційного Суду про https://lb.ua/pravo/2020/02/19/450390_ksu_viznav_nekonstitutsiynoyu.html неконституційність ліквідації Верховного Суду України ."
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21.12.2020 20:55 Ответить
Кто следующий на возвращение с компенсацией?
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21.12.2020 19:55 Ответить
овощ ? Ужас . Шаг вперёд , два шага назад .
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21.12.2020 19:57 Ответить
Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 8302
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21.12.2020 19:56 Ответить
Это же реформатище судебной системы, которую оставил потомкам. По теме статьи.
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21.12.2020 20:10 Ответить
Аха ... він нареформатив ..аж фуфайка завернулась
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21.12.2020 20:14 Ответить
Приплыли.. Дерьмо зеленое в своей массе столько всякого отстоя и мертвечины нанесло.
Там еще и Кицюк на очереди за зелерыговской "справедливостью".. Помнится их дело Вовк, Кицюк и Царевич - антимайдановские судьи. Зеленые мрази уже давно все линии перешли.
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21.12.2020 20:00 Ответить
український політикум це величезний казан з лайном, зеленим чи шоколадним нема різниці!
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21.12.2020 20:05 Ответить
Почем опиум для народа?
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21.12.2020 20:02 Ответить
В зєлєнського спитай. Він в курсі.
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21.12.2020 20:04 Ответить
зачем эта тягомотина ?? восстановите сразу Янека и всех делов....
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21.12.2020 20:06 Ответить
Этож сколько бабла туда заслано,чтоб восстановить эту мразь?!
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21.12.2020 20:07 Ответить
Це вже почалась обіцяна судова реформа?
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21.12.2020 20:08 Ответить
Ні, вона скінчилася, Петро Лексійович про це повідомили!
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21.12.2020 20:10 Ответить
Повiдомили тi, яких вiн сам призначав.
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21.12.2020 20:13 Ответить
Якось воно не сходиться петро реформу робив, а у вироку конституційного суду по збагаченню і деклараціях зеленський винен.
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21.12.2020 20:20 Ответить
Щаз её восстановят и зарплату за несколько лет выплатят.
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21.12.2020 20:14 Ответить
Мы уже знаем, чем это закончится... Зеленский уже 1.5 года собирает всех мра#ей времен яныка и восстанавливает их на посадах...
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21.12.2020 20:16 Ответить
гнидоиды зеЛя и его мрази!
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21.12.2020 20:29 Ответить
ето будет очередная проверка на вшивость Зели
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21.12.2020 20:36 Ответить
Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді "судді Автомайдану" Царевич - Цензор.НЕТ 2541
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21.12.2020 20:48 Ответить
Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді "судді Автомайдану" Царевич - Цензор.НЕТ 1770
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21.12.2020 20:52 Ответить
Порошенко барыга виноват, но Владимир Александрович все исправит!
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21.12.2020 21:01 Ответить
 
 