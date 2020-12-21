Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич

Экс-судья Оксана Царевич, уволенная в 2016 году за нарушение присяги, пытается добиться восстановления в должности. Она подала иск к Президенту и Верховной Раде, дело рассматривает Верховный Суд.

Об этом пишет в Фейсбуке адвокат "автомайдановцев" Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

Сразу несколько ОО просило осуществлять трансляцию заседания так, как это происходит с другими делами Майдана и в ВАКСе (Высший антикоррупционный суд. - Ред., однако ВС отказал", - написал адвокат.

Он также отметил, что представитель президента, чей указ оспаривает Царевич, не явился на заседание, и что заседание длилось почти 4 часа.

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"Суд просто знакомился с материалами дела. Очень тщательно знакомился. Из 8 томов остановился на 244 странице 2 тома. ... Кстати, при пересмотре дела в Верховном мне дают обычно 5 мин. Еще пару минут на материалы и все - в совещательную", - написал Маселко.

Следующее заседание запланировано на 12 января.

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Напомним, 29 сентября 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Оксану Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.

Высший административный суд отказал Царевич в восстановлении в должности.