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Верховний Суд (1170) автомайдан (120) Царевич (15) Маселко (98)

Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді "судді Автомайдану" Царевич

Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді

Екссуддя Оксана Царевич, звільнена в 2016 році за порушення присяги, намагається домогтися відновлення на посаді. Вона подала позов до президента та Верховної Ради, справу розглядає Верховний суд.

Про це пише у Фейсбуці адвокат "автомайданівців" Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

Відразу декілька ГО просили здійснювати трансляцію засідання так, як це відбувається з іншими справами Майдану й у ВАКСі (Вищий антикорупційний суд. - Ред.), проте ВС відмовив", - написав адвокат.

Він також зазначив, що представник президента, чий указ оскаржує Царевич, не з'явився на засідання, і що засідання тривало майже 4 години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд виправдав екссуддю Царевич: руху "Автомайдан" офіційно не існувало, кар'єристські наміри не доведено. ВIДЕО

"Суд просто знайомився з матеріалами справи. Дуже ретельно знайомився. З 8 томів зупинився на 244 сторінці 2 тому. ... До речі, під час перегляду справи у Верховному мені дають зазвичай 5 хв. Ще декілька хвилин на матеріали і все - в дорадчу", - написав Маселко.

Наступне засідання заплановано на 12 січня.

Нагадаємо, 29 вересня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Оксану Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану. 5 жовтня Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адмінсуді.

Вищий адміністративний суд відмовив Оксані Царевич у поновленні на посаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа судді Царевич: чинний поліцейський Жердиновський повністю змінив свої свідчення, покриваючи своє керівництво, - адвокат Маселко

Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді судді Автомайдану Царевич 01Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді судді Автомайдану Царевич 02
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Топ коментарі
+23
Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 8770
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21.12.2020 19:50
+18
Да, знаем-знаем. В США тоже ценили потуги великого рехворматора:
Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 2242
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21.12.2020 19:54
+13
Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 8302
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21.12.2020 19:56
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Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 8770
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21.12.2020 19:50 Відповісти
Да, знаем-знаем. В США тоже ценили потуги великого рехворматора:
Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 2242
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21.12.2020 19:54 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/7/7214406/
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21.12.2020 19:55 Відповісти
а имел право кого-то не назначить из принесённого ему списка ?
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21.12.2020 20:00 Відповісти
Даже имел полное право застрелиться.
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21.12.2020 20:06 Відповісти
Ути-пути, признайся, коварный Порох сумел сегодня поднасрать тебе в портки?
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21.12.2020 20:26 Відповісти
Он поднасрал в твою головку- мозги шоколадом заплыли.
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22.12.2020 16:42 Відповісти
Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді "судді Автомайдану" Царевич - Цензор.НЕТ 4663
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21.12.2020 20:35 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!)))
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21.12.2020 21:01 Відповісти
Можно не сомневаться, что восстановят и за все года зарплату выплатят.
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21.12.2020 19:52 Відповісти
Это ненадолго. Потом вернет все с лихвой.
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21.12.2020 19:53 Відповісти
И за неиспользованные отпуска пусть взыщет.
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21.12.2020 19:56 Відповісти
Ясна річ,цеж не родина померлого медпрацівника !!)))
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21.12.2020 21:03 Відповісти
Зеля , почему ? Объясни наивным "прикольным" .
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21.12.2020 19:54 Відповісти
на нього почав впливати ретроградний меркурій.
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21.12.2020 19:56 Відповісти
Действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Источник https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/7/7214406/
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21.12.2020 19:57 Відповісти

23 червня 2020,
"Президент https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Володимир Зеленський запропонував зарахувати суддів старого Верховного Суду до складу нового.
Про це йдеться в https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3cxLmMxLnJhZGEuZ292LnVhL3Bscy96d2ViMi93ZWJwcm9jNF8xP3BmMzUxMT02OTIyOA== законопроєкті №3711 від 22 червня, підготовленому у зв'язку з рішенням Конституційного Суду про https://lb.ua/pravo/2020/02/19/450390_ksu_viznav_nekonstitutsiynoyu.html неконституційність ліквідації Верховного Суду України ."
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21.12.2020 20:55 Відповісти
Кто следующий на возвращение с компенсацией?
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21.12.2020 19:55 Відповісти
овощ ? Ужас . Шаг вперёд , два шага назад .
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21.12.2020 19:57 Відповісти
Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 8302
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21.12.2020 19:56 Відповісти
Это же реформатище судебной системы, которую оставил потомкам. По теме статьи.
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21.12.2020 20:10 Відповісти
Аха ... він нареформатив ..аж фуфайка завернулась
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21.12.2020 20:14 Відповісти
Приплыли.. Дерьмо зеленое в своей массе столько всякого отстоя и мертвечины нанесло.
Там еще и Кицюк на очереди за зелерыговской "справедливостью".. Помнится их дело Вовк, Кицюк и Царевич - антимайдановские судьи. Зеленые мрази уже давно все линии перешли.
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21.12.2020 20:00 Відповісти
український політикум це величезний казан з лайном, зеленим чи шоколадним нема різниці!
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21.12.2020 20:05 Відповісти
Почем опиум для народа?
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21.12.2020 20:02 Відповісти
В зєлєнського спитай. Він в курсі.
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21.12.2020 20:04 Відповісти
зачем эта тягомотина ?? восстановите сразу Янека и всех делов....
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21.12.2020 20:06 Відповісти
Этож сколько бабла туда заслано,чтоб восстановить эту мразь?!
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21.12.2020 20:07 Відповісти
Це вже почалась обіцяна судова реформа?
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21.12.2020 20:08 Відповісти
Ні, вона скінчилася, Петро Лексійович про це повідомили!
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21.12.2020 20:10 Відповісти
Повiдомили тi, яких вiн сам призначав.
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21.12.2020 20:13 Відповісти
Якось воно не сходиться петро реформу робив, а у вироку конституційного суду по збагаченню і деклараціях зеленський винен.
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21.12.2020 20:20 Відповісти
Щаз её восстановят и зарплату за несколько лет выплатят.
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21.12.2020 20:14 Відповісти
Мы уже знаем, чем это закончится... Зеленский уже 1.5 года собирает всех мра#ей времен яныка и восстанавливает их на посадах...
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21.12.2020 20:16 Відповісти
гнидоиды зеЛя и его мрази!
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21.12.2020 20:29 Відповісти
ето будет очередная проверка на вшивость Зели
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21.12.2020 20:36 Відповісти
Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді "судді Автомайдану" Царевич - Цензор.НЕТ 2541
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21.12.2020 20:48 Відповісти
Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді "судді Автомайдану" Царевич - Цензор.НЕТ 1770
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21.12.2020 20:52 Відповісти
Порошенко барыга виноват, но Владимир Александрович все исправит!
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21.12.2020 21:01 Відповісти
 
 