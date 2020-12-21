Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді "судді Автомайдану" Царевич

Екссуддя Оксана Царевич, звільнена в 2016 році за порушення присяги, намагається домогтися відновлення на посаді. Вона подала позов до президента та Верховної Ради, справу розглядає Верховний суд.

Про це пише у Фейсбуці адвокат "автомайданівців" Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

Відразу декілька ГО просили здійснювати трансляцію засідання так, як це відбувається з іншими справами Майдану й у ВАКСі (Вищий антикорупційний суд. - Ред.), проте ВС відмовив", - написав адвокат.

Він також зазначив, що представник президента, чий указ оскаржує Царевич, не з'явився на засідання, і що засідання тривало майже 4 години.

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"Суд просто знайомився з матеріалами справи. Дуже ретельно знайомився. З 8 томів зупинився на 244 сторінці 2 тому. ... До речі, під час перегляду справи у Верховному мені дають зазвичай 5 хв. Ще декілька хвилин на матеріали і все - в дорадчу", - написав Маселко.

Наступне засідання заплановано на 12 січня.

Нагадаємо, 29 вересня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Оксану Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану. 5 жовтня Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адмінсуді.

Вищий адміністративний суд відмовив Оксані Царевич у поновленні на посаді.

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