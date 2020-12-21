Верховний Суд розглядає справу про поновлення на посаді "судді Автомайдану" Царевич
Екссуддя Оксана Царевич, звільнена в 2016 році за порушення присяги, намагається домогтися відновлення на посаді. Вона подала позов до президента та Верховної Ради, справу розглядає Верховний суд.
Про це пише у Фейсбуці адвокат "автомайданівців" Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.
Відразу декілька ГО просили здійснювати трансляцію засідання так, як це відбувається з іншими справами Майдану й у ВАКСі (Вищий антикорупційний суд. - Ред.), проте ВС відмовив", - написав адвокат.
Він також зазначив, що представник президента, чий указ оскаржує Царевич, не з'явився на засідання, і що засідання тривало майже 4 години.
"Суд просто знайомився з матеріалами справи. Дуже ретельно знайомився. З 8 томів зупинився на 244 сторінці 2 тому. ... До речі, під час перегляду справи у Верховному мені дають зазвичай 5 хв. Ще декілька хвилин на матеріали і все - в дорадчу", - написав Маселко.
Наступне засідання заплановано на 12 січня.
Нагадаємо, 29 вересня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Оксану Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану. 5 жовтня Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адмінсуді.
Вищий адміністративний суд відмовив Оксані Царевич у поновленні на посаді.
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23 червня 2020,
"Президент https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Володимир Зеленський запропонував зарахувати суддів старого Верховного Суду до складу нового.
Про це йдеться в https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3cxLmMxLnJhZGEuZ292LnVhL3Bscy96d2ViMi93ZWJwcm9jNF8xP3BmMzUxMT02OTIyOA== законопроєкті №3711 від 22 червня, підготовленому у зв'язку з рішенням Конституційного Суду про https://lb.ua/pravo/2020/02/19/450390_ksu_viznav_nekonstitutsiynoyu.html неконституційність ліквідації Верховного Суду України ."
Там еще и Кицюк на очереди за зелерыговской "справедливостью".. Помнится их дело Вовк, Кицюк и Царевич - антимайдановские судьи. Зеленые мрази уже давно все линии перешли.