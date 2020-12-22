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Зеленский (19024) указ (508) Ковалив Юлия (53) Свириденко (115) Офис Президента (1775)

Зеленский назначил экс-замминистра экономики Свириденко на пост замглавы ОП, - указ

Зеленский назначил экс-замминистра экономики Свириденко на пост замглавы ОП, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-замминистра экономики Юлию Свириденко на пост замглавы Офиса Президента.

Как передает Цензор.НЕТ, президент Зеленский подписал соответствующие указы.

Указом №580/2020 глава государства уволил Юлию Ковалив с поста замглавы Офиса Президента.

 Указом 581/2020 президент назначил Юлию Свириденко заместителем главы ОП.

21 декабря Ковалив подала в отставку с должности замглавы ОП, она была назначена замглавы Офиса Президента в сентябре 2019 года.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что экс-замминистра экономики Свириденко могут назначить замглавы ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность"

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Топ комментарии
+4
А баба рабочая или нет?
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22.12.2020 09:20
+4
Других не держат
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22.12.2020 09:23
+3
круговорот дерьма у діжці ...
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22.12.2020 10:02
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А баба рабочая или нет?
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22.12.2020 09:20 Ответить
Других не держат
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22.12.2020 09:23 Ответить
яку замовили ...агонь
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22.12.2020 10:03 Ответить
Ты наверное хотел спросить: Корабельная ли сосна?
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22.12.2020 10:12 Ответить
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22.12.2020 10:22 Ответить
Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Свириденко на пост заступника голови ОП, - указ - Цензор.НЕТ 1558Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Свириденко на пост заступника голови ОП, - указ - Цензор.НЕТ 5571похожа на мендельшу,только в очках. и тоже юлией зовут
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22.12.2020 10:41 Ответить
У Зелепуцкого вкус не меняется...
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22.12.2020 10:44 Ответить
близкая подруга ермака
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22.12.2020 12:58 Ответить
Нужно окружить Зеленского симпатичными женщинами....И он начнет нам рассказивать про "Холливуд" в Украине и другой БРЕД....
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22.12.2020 09:31 Ответить
Ленку жалко
Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Свириденко на пост заступника голови ОП, - указ - Цензор.НЕТ 6471
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22.12.2020 09:41 Ответить
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22.12.2020 10:22 Ответить
круговорот дерьма у діжці ...
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22.12.2020 10:02 Ответить
У в.о. президента дерьмака радників більше ніж у бубочки. А й справді? Нахріна вони велічайшему, коли він ніхріна не робить?
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22.12.2020 10:36 Ответить
Интересно, Зелепуцкий хоть один раз видит людей, которых назначает, или ему подсовывают "бомагу" на подпись ермаки,портновы и тому подобные...
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22.12.2020 10:43 Ответить
На этот круговорот кадров не обращал бы внимания, но от кризиса кадров страдает вся Украина. "системні професійні люди принципово відмовляються йти у владу і очолювати органи. Ніхто з них не впевнений, що це на довше чим 3 місяці. Ті, що у владі, щотижня намагаються з'ясувати чи їх не винесли на звільнення без їх відома. Вони відмовляються робити які-небудь реформи, проявляти ініціативу тощо. Вони тільки підтакують і надувають обіцянки. Ну, і окремі ще турбуються своїм забезпеченням. В органах вдали зруйнована інституційна пам'ять, оскільки часта зміна керівників не дає ніякої спадковості політики. Зруйнований апарат управління, оскільки кожний новий керівник, в першу чергу, доганяє друзів попереднього.
Як думаєте, які перспективи реформ з такою "кадровою політикою"? Відповідь риторична." Віктор Андрусів https://censor.net/ru/r3238003
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22.12.2020 10:45 Ответить
Боже мой!
Назначение зам. канцелярии - вот главная новость Украины!
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22.12.2020 10:46 Ответить
Заступниця голови ж.ОП.и.
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22.12.2020 10:55 Ответить
 
 