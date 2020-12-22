Зеленский назначил экс-замминистра экономики Свириденко на пост замглавы ОП, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-замминистра экономики Юлию Свириденко на пост замглавы Офиса Президента.
Как передает Цензор.НЕТ, президент Зеленский подписал соответствующие указы.
Указом №580/2020 глава государства уволил Юлию Ковалив с поста замглавы Офиса Президента.
Указом 581/2020 президент назначил Юлию Свириденко заместителем главы ОП.
21 декабря Ковалив подала в отставку с должности замглавы ОП, она была назначена замглавы Офиса Президента в сентябре 2019 года.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что экс-замминистра экономики Свириденко могут назначить замглавы ОП.
Топ комментарии
+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий22.12.2020 09:20
+4 Александр Лихошва
показать весь комментарий22.12.2020 09:23
+3 Yurii Sliusarchuk
показать весь комментарий22.12.2020 10:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Як думаєте, які перспективи реформ з такою "кадровою політикою"? Відповідь риторична." Віктор Андрусів https://censor.net/ru/r3238003
Назначение зам. канцелярии - вот главная новость Украины!