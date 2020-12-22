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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) смертность (268) ЦОЗ (269) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

93,2% скончавшихся из-за COVID-19 жителей Украины были старше 50 лет, - ЦОЗ

93,2% скончавшихся из-за COVID-19 жителей Украины были старше 50 лет, - ЦОЗ

По состоянию на 21 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 75,5% подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Сообщается, что больше всего подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет (75,5%). Кроме того, 57 499, или 5,9% общего количества – среди детей (в возрасте 0-19 лет), а 48 755 случаев зарегистрировано среди медицинских работников.

При этом летальные случаи были зарегистрированы главным образом среди людей старше 50 лет (93,2%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. главы ЦОЗ Кузин о мутировавшем коронавирусе: Рано или поздно он попадет на территорию Украины либо мутирует уже здесь

Как сообщалось ранее, по данным Госстата за 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс..
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Топ комментарии
+2
Колись я задумувався над тим,до яких пір може зростати населення Землі,і мені здавалось, що цей процес неможливо зупинити або вповільнити.Але ситуація з короною свідчить як раз про протилежне.І з огляду на те,що ніхто не шукає причини її появи,напрошується висновок про штучність проблеми, і в її зацікавленості.Впевнений,що через певний проміжок часу,коли результат буде досягнений, сovid 19 буде "переможений" і щезне в історію, як і інші колишні страшні болячки.
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22.12.2020 16:01
+1
Ох ну надо же...
Кто бы мог подумать...
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22.12.2020 14:57
+1
Падлюки с пенсионного ликуют и танцуют .
- больше останется = больше стырится...
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22.12.2020 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Ох ну надо же...
Кто бы мог подумать...
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22.12.2020 14:57 Ответить
що таке? хай пенсіонери подихають, а нам з того тільки краще? будемо і далі по кабаках та клубах тусуваться? нічого вже не боязно фоперам жадібним та різним підорам без мізків?
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22.12.2020 14:59 Ответить
спасіба, успокоілі

https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko

https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko Fizik https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko @sergeykovalenko https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko/status/1341100987810009088 17 ч

Пишут, что 2/3 смертей от ковида мы точно не видим.
15%-18% рост нехарактерной смертности осенью...
и это мы знаем игры со статистикой у нас.

93,2% померлих через COVID-19 жителів України були старше 50 років, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1041
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22.12.2020 15:00 Ответить
Падлюки с пенсионного ликуют и танцуют .
- больше останется = больше стырится...
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22.12.2020 15:01 Ответить
Навіть якщо Вам менше 50, немає жодних гарантій непотрапляння в ті інші 7%.
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22.12.2020 15:04 Ответить
а 50+ це що не люди?
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22.12.2020 16:01 Ответить
Колись я задумувався над тим,до яких пір може зростати населення Землі,і мені здавалось, що цей процес неможливо зупинити або вповільнити.Але ситуація з короною свідчить як раз про протилежне.І з огляду на те,що ніхто не шукає причини її появи,напрошується висновок про штучність проблеми, і в її зацікавленості.Впевнений,що через певний проміжок часу,коли результат буде досягнений, сovid 19 буде "переможений" і щезне в історію, як і інші колишні страшні болячки.
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22.12.2020 16:01 Ответить
COVSD-19, як пенсійна реформа від Зе
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22.12.2020 16:32 Ответить
зеленский вместе со свой бандой, умышленно уничтожают пенсионеров, чтобы экономить на а выплате пенсий.
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22.12.2020 16:55 Ответить
на голову ти хворий супер .
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22.12.2020 17:06 Ответить
Радость-то какая для нашего ПФ..😞
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22.12.2020 19:50 Ответить
 
 