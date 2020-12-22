93,2% скончавшихся из-за COVID-19 жителей Украины были старше 50 лет, - ЦОЗ
По состоянию на 21 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 75,5% подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
Сообщается, что больше всего подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет (75,5%). Кроме того, 57 499, или 5,9% общего количества – среди детей (в возрасте 0-19 лет), а 48 755 случаев зарегистрировано среди медицинских работников.
При этом летальные случаи были зарегистрированы главным образом среди людей старше 50 лет (93,2%).
Как сообщалось ранее, по данным Госстата за 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс..
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Кто бы мог подумать...
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https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko Fizik https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko @sergeykovalenko https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko/status/1341100987810009088 17 ч
Пишут, что 2/3 смертей от ковида мы точно не видим.
15%-18% рост нехарактерной смертности осенью...
и это мы знаем игры со статистикой у нас.
- больше останется = больше стырится...