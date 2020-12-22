1 607 11
93,2% померлих через COVID-19 жителів України були старше 50 років, - ЦГЗ
Станом на 21 грудня в Україні зареєстровано 979 506 підтверджених випадків COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.
Повідомляється, що найбільше підтверджених випадків припадає на вікову групу від 30 до 69 років (75,5%). Крім того, 57 499, або 5,9% загальної кількості - серед дітей (віком 0-19 років), а 48 755 випадків зареєстровано серед медичних працівників.
При цьому летальні випадки були зареєстровані головним чином серед людей старше 50 років (93,2%).
Як повідомлялося раніше, за даними Держстату за 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис.
Топ коментарі
+2 Кремень
показати весь коментар22.12.2020 16:01
+1 Andy Sok
показати весь коментар22.12.2020 14:57
+1 ЯЗНАЮ Яумный
показати весь коментар22.12.2020 15:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Кто бы мог подумать...
https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko
https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko Fizik https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko @sergeykovalenko https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko/status/1341100987810009088 17 ч
Пишут, что 2/3 смертей от ковида мы точно не видим.
15%-18% рост нехарактерной смертности осенью...
и это мы знаем игры со статистикой у нас.
- больше останется = больше стырится...