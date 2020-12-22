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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) смертність (194) ЦГЗ (264) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

93,2% померлих через COVID-19 жителів України були старше 50 років, - ЦГЗ

93,2% померлих через COVID-19 жителів України були старше 50 років, - ЦГЗ

Станом на 21 грудня в Україні зареєстровано 979 506 підтверджених випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Повідомляється, що найбільше підтверджених випадків припадає на вікову групу від 30 до 69 років (75,5%). Крім того, 57 499, або 5,9% загальної кількості - серед дітей (віком 0-19 років), а 48 755 випадків зареєстровано серед медичних працівників.

При цьому летальні випадки були зареєстровані головним чином серед людей старше 50 років (93,2%).

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Як повідомлялося раніше, за даними Держстату за 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис.

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Топ коментарі
+2
Колись я задумувався над тим,до яких пір може зростати населення Землі,і мені здавалось, що цей процес неможливо зупинити або вповільнити.Але ситуація з короною свідчить як раз про протилежне.І з огляду на те,що ніхто не шукає причини її появи,напрошується висновок про штучність проблеми, і в її зацікавленості.Впевнений,що через певний проміжок часу,коли результат буде досягнений, сovid 19 буде "переможений" і щезне в історію, як і інші колишні страшні болячки.
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22.12.2020 16:01
+1
Ох ну надо же...
Кто бы мог подумать...
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22.12.2020 14:57
+1
Падлюки с пенсионного ликуют и танцуют .
- больше останется = больше стырится...
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22.12.2020 15:01
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Ох ну надо же...
Кто бы мог подумать...
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22.12.2020 14:57 Відповісти
що таке? хай пенсіонери подихають, а нам з того тільки краще? будемо і далі по кабаках та клубах тусуваться? нічого вже не боязно фоперам жадібним та різним підорам без мізків?
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22.12.2020 14:59 Відповісти
спасіба, успокоілі

https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko

https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko Fizik https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko @sergeykovalenko https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko/status/1341100987810009088 17 ч

Пишут, что 2/3 смертей от ковида мы точно не видим.
15%-18% рост нехарактерной смертности осенью...
и это мы знаем игры со статистикой у нас.

93,2% померлих через COVID-19 жителів України були старше 50 років, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1041
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22.12.2020 15:00 Відповісти
Падлюки с пенсионного ликуют и танцуют .
- больше останется = больше стырится...
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22.12.2020 15:01 Відповісти
Навіть якщо Вам менше 50, немає жодних гарантій непотрапляння в ті інші 7%.
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22.12.2020 15:04 Відповісти
а 50+ це що не люди?
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22.12.2020 16:01 Відповісти
Колись я задумувався над тим,до яких пір може зростати населення Землі,і мені здавалось, що цей процес неможливо зупинити або вповільнити.Але ситуація з короною свідчить як раз про протилежне.І з огляду на те,що ніхто не шукає причини її появи,напрошується висновок про штучність проблеми, і в її зацікавленості.Впевнений,що через певний проміжок часу,коли результат буде досягнений, сovid 19 буде "переможений" і щезне в історію, як і інші колишні страшні болячки.
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22.12.2020 16:01 Відповісти
COVSD-19, як пенсійна реформа від Зе
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22.12.2020 16:32 Відповісти
зеленский вместе со свой бандой, умышленно уничтожают пенсионеров, чтобы экономить на а выплате пенсий.
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22.12.2020 16:55 Відповісти
на голову ти хворий супер .
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22.12.2020 17:06 Відповісти
Радость-то какая для нашего ПФ..😞
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22.12.2020 19:50 Відповісти
 
 