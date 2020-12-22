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Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: суд взял под стражу руководителя полетов Жука

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: суд взял под стражу руководителя полетов Жука

Печерский суд Киева взял под стражу руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве Александра Жука по подозрению в нарушении подготовки и правил полетов, халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По данным следствия, Жук разрешил полеты в нарушение плановой таблицы полетов, а именно ㅡ так называемым конвейерным способом. Это, по мнению следствия, и привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя в воздухе и не смог оперативно решить проблему.

"Фактически, плановой таблицей было предусмотрено, что самолет совершил вылет, сделал круг по плановой задаче, совершил посадку, его техники осмотрели, экипаж изменился, выехал снова на взлетную полосу и начался второй полет. Перед каждым полетом технический осмотр способен выявить неисправности и устранить их. В нашем же случае ㅡ было предоставлено разрешение на осуществление так называемого конвейерного полета, то есть без физической посадки и остановки самолета на земле", ㅡ отметили прокуроры.

По данным следствия, нарушением был допуск на самолет 18 курсантов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих на самолете Ан-26. Прокуроры отмечают, что на борту находилось лишь 10 парашютов и 10 кислородных масок, что указывает на то, что допустимое количество была превышено.

Также следователи отмечают, что командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущенным на борт. Предварительные данные утверждают, что Кишеня имел проблемы с посадкой самолета и это его руководство должно было учесть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира в/ч в Чугуеве Глазунова отправили в СИЗО из-за катастрофы Ан-26 с курсантами

Прокуратура просила взять под стражу Жука, указывая на риск побега подозреваемого, давления на свидетелей, поскольку еще не всей вероятные фигуранты дела установлены, а также уничтожения и искажения документов, вещественных доказательств.

Адвокат подозреваемого просил оставить ходатайство без удовлетворения, подчеркивая необоснованности рисков, отметив, что его подзащитный не собирается скрываться, имеет положительную характеристику, награду, а также отца, который пережил инсульт и нуждается в постоянной поддержке. Также адвокат отметил, что подзащитный получил некорректную информацию о проблеме от Богдана Кишени, посоветовался с инженером и тот сказал продолжать полет.

Сам Жук заверил, что с его стороны не было нарушений, а конвейерные полеты не были запрещены. Он отметил, что допуск на борт Кишени предоставлял не он, а командир эскадрильи.

Также читайте: Катастрофа АН-26 под Чугуевом: ГБР сообщило о подозрении Командующему ВВС Дроздову

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу руководителя полетов Жука на два месяца, без возможности внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 18 декабря в ГБР заявили о трех подозрения по делу катастрофы самолета Ан-26: командующему Воздушных сил - по статье "халатность", а также командиру воинской части и руководителю полетов военной части - в нарушении правил полетов, последнему еще и в халатности.

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Топ комментарии
+4
Пересаджати, а потім подзвонити *****: «Ввєді !»
Ну, як 21.02.2014.
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22.12.2020 22:45
+2
Тьі готово в суде за свой язьік ответить, чучело якобьі знающее?
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22.12.2020 22:57
+2
Мда. А вот взял бы взятку размером пару лямов зелёных, стал бы жертвой политического преследования и отделался б домашним арестом. Зачем под стражу? Вина доказана?
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22.12.2020 23:00
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Правила форума Совет форумчан
Вечная тема наших судов--найти стрелочника и посадить. Ну вот очередной терпила. Хотя все всё знали. Сам главком ВВС у Шустрого в пятницу неохотно выдавил что самый молодой самолёт 1990г рождения. Любого назначения. По вертолям тоже самое. Хотя врядли в 1990г что либо получали для Украины по части МО. Есть очень много косвенных фактов и факторов и по другим и не всегда военным темам. 35 лет средний возраст. Ну вот и всё.
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22.12.2020 22:43 Ответить
Причем тут самолет ?
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22.12.2020 23:08 Ответить
Ну если слишком тупо ответить на ваш вопрос--то не было бы самолёта, ничего и не было бы. В ремонте, дело, плановом, капитальном ремонте, в испытаниях потом, сертификациях итд. Боинги летают некоторые и 40 лет. Да только все ТО проходят там где их делали. А фактор человеческий конечно отменить невозможно. Мы долго тянули резину и во всём. Ну вот вышел срок. Всему. Расплата---человеческие жизни. Тут возможно и не стоило затевать споры, знаниями блистать, статистикой. Все сроки по любому вышли. Начинают погибать люди.
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22.12.2020 23:28 Ответить
Та незначительная поломка не должна была повлечь катастрофу. Напишу совсем уж по простому- экипаж ошибся. Самолет был годен к эксплуатации. А инкрминируют им допуск к полетам неподготовленный экипаж ну и остальную лабуду.
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23.12.2020 00:22 Ответить
И что? Боинги 60-х годов вполне себе делают пассажироперевозки в США. Кстати, наша "Мрия", которая сегодня возит грузы для всего мира, тоже начала летать еще в далеком 89-м. Дело в обслуживании.
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22.12.2020 23:16 Ответить
Та согласен конечно. И нагрузка там караул на самолёт. Кое как с шумом в ушах в 1976г долетели на наших Ту-154 до Дели Индия. На замену экипажа на пас-лайнере ЧМП в Сиднее. А с Дели до Сингапура а потом до Сиднея на 747. Я подошёл когда уже на трап и глядя на это и двигатели что рядом были сказал что это не взлетит. Он и не взлетел---он тварюка вспорхнул. И в салоне---тишина! Ходить можно. Точно не вспомню---но по средине вроде 5 кресел в ряд и по бокам по 4 и 5 вроде с другой стороны.
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22.12.2020 23:39 Ответить
Так в том то и дело: самолет - не машина, его не получится построить на срок эксплуатации 10 лет, т. к. не окупятся затраты. Поэтому уже на моменте проекта предусматривается, что будут меняться детали, но сам корпус рассчитан лет на 50 эксплуатации. И вот почему АН-26 не был в безопасном состоянии - вопрос, как раз, к командующему..
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22.12.2020 23:54 Ответить
Ну чего вы хрень пишите о вещах вам далеких?
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23.12.2020 00:24 Ответить
такие отказы и на новой технике не редкость. Если докапываться до всего -вообще про авиацию надо забыть. Сидеть на диване и проклинать врагов
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23.12.2020 00:33 Ответить
Вспомните как новенький Ан в Иране разбился и что перед этим конструкторы говорили.
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23.12.2020 00:36 Ответить
а командиру эскадрильи,который запланировал еомандиру экипажа ночные полеты после 10 месячного перерыва ничего?
явно заказная фигня на рп,для того что б прицепить паровозиком начальника универститета и командующего воздушными силами за организацию.
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22.12.2020 22:43 Ответить
Доберутся и до него. История развивается по спирали. Клоп скоро и до "Тухачевского" доберется.
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22.12.2020 23:10 Ответить
Пересаджати, а потім подзвонити *****: «Ввєді !»
Ну, як 21.02.2014.
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22.12.2020 22:45 Ответить
На самом деле мы не узнаем как там было. Может за событиями этой катастрофы стоит тёмная лошадка - генерал который о телефону озвучил свою рацуху садить в самолет в два раза больше людей и летать конвеерно для экономии толива которое он уже оловину родал...
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22.12.2020 22:46 Ответить
Тьі готово в суде за свой язьік ответить, чучело якобьі знающее?
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22.12.2020 22:57 Ответить
Ну для тебя естественно останется загадкой кто же бомбу в пропеллер заложил.
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22.12.2020 23:12 Ответить
Остроумный ты наш! ...
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22.12.2020 23:47 Ответить
Так лучше пошутить чем послать. Я летал на таком самолете и нас курсантов было человек 18, по количеству рабочих мест. И так было всегда . И почти пол века назад и сегодня
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23.12.2020 00:29 Ответить
Мда. А вот взял бы взятку размером пару лямов зелёных, стал бы жертвой политического преследования и отделался б домашним арестом. Зачем под стражу? Вина доказана?
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22.12.2020 23:00 Ответить
В деле Шеремета вина доказана ? А человек сидит. В 33 -37 гг вину тоже изобретали.
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22.12.2020 23:15 Ответить
На самом деле, все просто. Общество требует, чтоб ему рассказывали новости о подготовке военных. Президенты это желание чувствуют и дают команду генералам. Те берут под козырек и на "авось" выполняют команды. Только если с танком это прокатит - он при плохом раскладе просто станет, то с самолетом ситуация иная.
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22.12.2020 23:18 Ответить
Якщо зелена блєвота дасть реальні строки цим "крайнім" - на ПС чекають не кращі часи. 99,9% авіапарку - це майже музейні експонати. І куди більш спокійною буде робота охоронцем в атб, за ті ж самі гроші...
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22.12.2020 23:31 Ответить
Не понятно: почему сразу под стражу? Он что, собирается свалить в расею или чинить какие-то препятствия кривосудию? Подписки о невыезде было бы достаточно.
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23.12.2020 04:43 Ответить
под суд надо брать не руководителя полетов, а кравчука, кучму, ющенко, порошенко и зеленского, а вместе с ними всех премьеров и министров обороны... а руководитель полетов что - он исполнитель приказа... а то, что преступный приказ летать на 40-летней технике отдал верх страны - это такое... преступный приказ...
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23.12.2020 06:00 Ответить
 
 