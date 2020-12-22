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Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: суд узяв під варту керівника польотів Жука

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: суд узяв під варту керівника польотів Жука

Печерський суд Києва взяв під варту керівника польотів військової частини А-4104 в Чугуєві Олександра Жука за підозрою у порушенні підготовки та правил польотів, недбалості, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За даними слідства, Олександр Жук дозволив польоти у порушення планової таблиці польотів, а саме ㅡ у так званий конвеєрний спосіб. Це, на думку слідства, і призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна вже в повітрі й не зміг оперативно владнати проблему.

"Фактично, плановою таблицею було передбачено, що літак здійснив виліт, зробив коло за плановою задачею, здійснив посадку, його оглянули техніки, екіпаж змінився, виїхав знову на злітну смугу і розпочався другий політ. Перед кожним польотом технічний огляд здатен виявити несправності й усунути їх. У нашому ж випадку було надано дозвіл на здійснення так званого конвеєрного польоту, тобто без фізичної посадки та зупинки літака на землі", ㅡ зазначили прокурори.

За даними слідства, порушенням був допуск у літак 18 курсантів замість 10, що збільшило загальну кількість військовослужбовців на літаку Ан-26. Прокурори наголошують, що на борту були наявні лише 10 парашутів та 10 кисневих масок, що також вказує на те, що допустима кількість осіб була перевищена.

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Також слідчі наголошують, що командир екіпажу Богдан Кишеня впродовж 11 місяців не практикував нічні польоти, а тому не мав бути допущеним на борт. За попередніми даними в Кишені були проблеми з посадкою літака, і це мало б врахувати його керівництво.

Прокуратура просила взяти під варту Жука, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, оскільки ще не всі ймовірні фігуранти справи встановлені, а також на ризиках знищення та спотворення документів, речових доказів.

Адвокат підозрюваного просив залишити клопотання без задоволення, наголошуючи на необґрунтованості ризиків, говорячи про те, що його підзахисний не збирається переховуватися, має позитивну характеристику, нагороду, а також батька, який пережив інсульт та потребує постійної підтримки. Також адвокат наголосив, що підзахисний отримав некоректну інформацію про проблему від Богдана Кишені, порадився з інженером, і той сказав продовжувати політ.

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Сам Жук запевнив, що з його боку не було порушень, а конвеєрні польоти не були заборонені. Він сказав, що допуск на борт Кишені надавав не він, а командир ескадрильї.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та взяв під варту керівника польотів Олександра Жука на два місяці, без можливості внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 грудня в ДБР заявили про три підозри у справі катастрофи літака Ан-26: командувачу Повітряних сил — за статтею "недбальство", а також командиру військової частини та керівнику польотів військової частини — у порушенні правил польотів, останньому ще й у недбальстві.
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Топ коментарі
+4
Пересаджати, а потім подзвонити *****: «Ввєді !»
Ну, як 21.02.2014.
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22.12.2020 22:45
+2
Тьі готово в суде за свой язьік ответить, чучело якобьі знающее?
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22.12.2020 22:57
+2
Мда. А вот взял бы взятку размером пару лямов зелёных, стал бы жертвой политического преследования и отделался б домашним арестом. Зачем под стражу? Вина доказана?
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22.12.2020 23:00
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Вечная тема наших судов--найти стрелочника и посадить. Ну вот очередной терпила. Хотя все всё знали. Сам главком ВВС у Шустрого в пятницу неохотно выдавил что самый молодой самолёт 1990г рождения. Любого назначения. По вертолям тоже самое. Хотя врядли в 1990г что либо получали для Украины по части МО. Есть очень много косвенных фактов и факторов и по другим и не всегда военным темам. 35 лет средний возраст. Ну вот и всё.
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22.12.2020 22:43 Відповісти
Причем тут самолет ?
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22.12.2020 23:08 Відповісти
Ну если слишком тупо ответить на ваш вопрос--то не было бы самолёта, ничего и не было бы. В ремонте, дело, плановом, капитальном ремонте, в испытаниях потом, сертификациях итд. Боинги летают некоторые и 40 лет. Да только все ТО проходят там где их делали. А фактор человеческий конечно отменить невозможно. Мы долго тянули резину и во всём. Ну вот вышел срок. Всему. Расплата---человеческие жизни. Тут возможно и не стоило затевать споры, знаниями блистать, статистикой. Все сроки по любому вышли. Начинают погибать люди.
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22.12.2020 23:28 Відповісти
Та незначительная поломка не должна была повлечь катастрофу. Напишу совсем уж по простому- экипаж ошибся. Самолет был годен к эксплуатации. А инкрминируют им допуск к полетам неподготовленный экипаж ну и остальную лабуду.
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23.12.2020 00:22 Відповісти
И что? Боинги 60-х годов вполне себе делают пассажироперевозки в США. Кстати, наша "Мрия", которая сегодня возит грузы для всего мира, тоже начала летать еще в далеком 89-м. Дело в обслуживании.
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22.12.2020 23:16 Відповісти
Та согласен конечно. И нагрузка там караул на самолёт. Кое как с шумом в ушах в 1976г долетели на наших Ту-154 до Дели Индия. На замену экипажа на пас-лайнере ЧМП в Сиднее. А с Дели до Сингапура а потом до Сиднея на 747. Я подошёл когда уже на трап и глядя на это и двигатели что рядом были сказал что это не взлетит. Он и не взлетел---он тварюка вспорхнул. И в салоне---тишина! Ходить можно. Точно не вспомню---но по средине вроде 5 кресел в ряд и по бокам по 4 и 5 вроде с другой стороны.
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22.12.2020 23:39 Відповісти
Так в том то и дело: самолет - не машина, его не получится построить на срок эксплуатации 10 лет, т. к. не окупятся затраты. Поэтому уже на моменте проекта предусматривается, что будут меняться детали, но сам корпус рассчитан лет на 50 эксплуатации. И вот почему АН-26 не был в безопасном состоянии - вопрос, как раз, к командующему..
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22.12.2020 23:54 Відповісти
Ну чего вы хрень пишите о вещах вам далеких?
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23.12.2020 00:24 Відповісти
такие отказы и на новой технике не редкость. Если докапываться до всего -вообще про авиацию надо забыть. Сидеть на диване и проклинать врагов
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23.12.2020 00:33 Відповісти
Вспомните как новенький Ан в Иране разбился и что перед этим конструкторы говорили.
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23.12.2020 00:36 Відповісти
а командиру эскадрильи,который запланировал еомандиру экипажа ночные полеты после 10 месячного перерыва ничего?
явно заказная фигня на рп,для того что б прицепить паровозиком начальника универститета и командующего воздушными силами за организацию.
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22.12.2020 22:43 Відповісти
Доберутся и до него. История развивается по спирали. Клоп скоро и до "Тухачевского" доберется.
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22.12.2020 23:10 Відповісти
Пересаджати, а потім подзвонити *****: «Ввєді !»
Ну, як 21.02.2014.
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22.12.2020 22:45 Відповісти
На самом деле мы не узнаем как там было. Может за событиями этой катастрофы стоит тёмная лошадка - генерал который о телефону озвучил свою рацуху садить в самолет в два раза больше людей и летать конвеерно для экономии толива которое он уже оловину родал...
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22.12.2020 22:46 Відповісти
Тьі готово в суде за свой язьік ответить, чучело якобьі знающее?
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22.12.2020 22:57 Відповісти
Ну для тебя естественно останется загадкой кто же бомбу в пропеллер заложил.
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22.12.2020 23:12 Відповісти
Остроумный ты наш! ...
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22.12.2020 23:47 Відповісти
Так лучше пошутить чем послать. Я летал на таком самолете и нас курсантов было человек 18, по количеству рабочих мест. И так было всегда . И почти пол века назад и сегодня
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23.12.2020 00:29 Відповісти
Мда. А вот взял бы взятку размером пару лямов зелёных, стал бы жертвой политического преследования и отделался б домашним арестом. Зачем под стражу? Вина доказана?
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22.12.2020 23:00 Відповісти
В деле Шеремета вина доказана ? А человек сидит. В 33 -37 гг вину тоже изобретали.
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22.12.2020 23:15 Відповісти
На самом деле, все просто. Общество требует, чтоб ему рассказывали новости о подготовке военных. Президенты это желание чувствуют и дают команду генералам. Те берут под козырек и на "авось" выполняют команды. Только если с танком это прокатит - он при плохом раскладе просто станет, то с самолетом ситуация иная.
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22.12.2020 23:18 Відповісти
Якщо зелена блєвота дасть реальні строки цим "крайнім" - на ПС чекають не кращі часи. 99,9% авіапарку - це майже музейні експонати. І куди більш спокійною буде робота охоронцем в атб, за ті ж самі гроші...
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22.12.2020 23:31 Відповісти
Не понятно: почему сразу под стражу? Он что, собирается свалить в расею или чинить какие-то препятствия кривосудию? Подписки о невыезде было бы достаточно.
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23.12.2020 04:43 Відповісти
под суд надо брать не руководителя полетов, а кравчука, кучму, ющенко, порошенко и зеленского, а вместе с ними всех премьеров и министров обороны... а руководитель полетов что - он исполнитель приказа... а то, что преступный приказ летать на 40-летней технике отдал верх страны - это такое... преступный приказ...
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23.12.2020 06:00 Відповісти
 
 