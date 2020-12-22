Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: суд узяв під варту керівника польотів Жука

Печерський суд Києва взяв під варту керівника польотів військової частини А-4104 в Чугуєві Олександра Жука за підозрою у порушенні підготовки та правил польотів, недбалості, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За даними слідства, Олександр Жук дозволив польоти у порушення планової таблиці польотів, а саме ㅡ у так званий конвеєрний спосіб. Це, на думку слідства, і призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна вже в повітрі й не зміг оперативно владнати проблему.

"Фактично, плановою таблицею було передбачено, що літак здійснив виліт, зробив коло за плановою задачею, здійснив посадку, його оглянули техніки, екіпаж змінився, виїхав знову на злітну смугу і розпочався другий політ. Перед кожним польотом технічний огляд здатен виявити несправності й усунути їх. У нашому ж випадку було надано дозвіл на здійснення так званого конвеєрного польоту, тобто без фізичної посадки та зупинки літака на землі", ㅡ зазначили прокурори.

За даними слідства, порушенням був допуск у літак 18 курсантів замість 10, що збільшило загальну кількість військовослужбовців на літаку Ан-26. Прокурори наголошують, що на борту були наявні лише 10 парашутів та 10 кисневих масок, що також вказує на те, що допустима кількість осіб була перевищена.

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Також слідчі наголошують, що командир екіпажу Богдан Кишеня впродовж 11 місяців не практикував нічні польоти, а тому не мав бути допущеним на борт. За попередніми даними в Кишені були проблеми з посадкою літака, і це мало б врахувати його керівництво.

Прокуратура просила взяти під варту Жука, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, оскільки ще не всі ймовірні фігуранти справи встановлені, а також на ризиках знищення та спотворення документів, речових доказів.

Адвокат підозрюваного просив залишити клопотання без задоволення, наголошуючи на необґрунтованості ризиків, говорячи про те, що його підзахисний не збирається переховуватися, має позитивну характеристику, нагороду, а також батька, який пережив інсульт та потребує постійної підтримки. Також адвокат наголосив, що підзахисний отримав некоректну інформацію про проблему від Богдана Кишені, порадився з інженером, і той сказав продовжувати політ.

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Сам Жук запевнив, що з його боку не було порушень, а конвеєрні польоти не були заборонені. Він сказав, що допуск на борт Кишені надавав не він, а командир ескадрильї.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та взяв під варту керівника польотів Олександра Жука на два місяці, без можливості внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 грудня в ДБР заявили про три підозри у справі катастрофи літака Ан-26: командувачу Повітряних сил — за статтею "недбальство", а також командиру військової частини та керівнику польотів військової частини — у порушенні правил польотів, останньому ще й у недбальстві.