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"Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года

Государственный концерн "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года, а вместо него создать новый оборонный холдинг в форме акционерного общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

"В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности. До 30 апреля 2021 - ожидается принятие ВРУ законопроекта №3822, который станет официальным началом трансформации Укроборонпрома. До конца июня 2021 - ликвидация ГК "Укроборонпром" и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о старте корпоратизации предприятий концерна.

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Автор: 

ликвидация (3575) оборона (5212) Укроборонпром (1238) Гусев Юрий (67)


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Топ комментарии
+4
Любителі риби "фіш" при владі і їх помічники "рішали в мантіях" до кінця 2021 року і Україну, як державу, зможуть ліквідувати!
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24.12.2020 12:41
+3
И шо будет - РОСТЕХ ? Дибилы зеленососные. Когда вы уже подохните с вашим членозеленым-говнопрезидентом
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24.12.2020 12:41
+2
Зебіли привели до влади ліквідаторів всього і вся.
"Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року - Цензор.НЕТ 3851
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24.12.2020 12:46
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Любителі риби "фіш" при владі і їх помічники "рішали в мантіях" до кінця 2021 року і Україну, як державу, зможуть ліквідувати!
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24.12.2020 12:41 Ответить
И шо будет - РОСТЕХ ? Дибилы зеленососные. Когда вы уже подохните с вашим членозеленым-говнопрезидентом
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24.12.2020 12:41 Ответить
Ти б почитав історію створення Укроборонпрому і для чого його створювали.
Цю потвору створив Саша Янукович для того, щоб доїти українську оборонку. Ні на що інше, крім цього свого призначення ця піявка не здатна.
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24.12.2020 12:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/86503 - а нова піявка твого зеленого говно-президента буде краща ? Йди на майдан, там мусорам видали ********* палички для ФОПів
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24.12.2020 12:54 Ответить
Він не більше мій, аніж твій.
А те, що Укроборонпром потрібно знищити - я пишу вже років 5.
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24.12.2020 13:02 Ответить
обіцянки- цяцянки
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24.12.2020 12:44 Ответить
Зебіли привели до влади ліквідаторів всього і вся.
"Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року - Цензор.НЕТ 3851
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24.12.2020 12:46 Ответить
Ви проти того, щоб знищити паразитку надстройку, придуману Януковичем?
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24.12.2020 12:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/86503 - та вже краща надстройка Проффесора-Овоча, чим починання зелених ублюдів на чолі із поторою Зеленским
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24.12.2020 12:57 Ответить
Для вас вже навіть Овоч кращий? І надстройка, створена для грабування оборонки краща???
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24.12.2020 13:01 Ответить
а теплосети обдирающие народ нельзя ликвидировать ?????
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24.12.2020 14:38 Ответить
 
 