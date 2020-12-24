Государственный концерн "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года, а вместо него создать новый оборонный холдинг в форме акционерного общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

"В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности. До 30 апреля 2021 - ожидается принятие ВРУ законопроекта №3822, который станет официальным началом трансформации Укроборонпрома. До конца июня 2021 - ликвидация ГК "Укроборонпром" и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о старте корпоратизации предприятий концерна.

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