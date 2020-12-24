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"Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року

Державний концерн "Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року, а замість нього створити новий оборонний холдинг у формі акціонерного товариства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держконцерну.

"Протягом року повинна бути проведена інвентаризація всього майна та інтелектуальної власності. До 30 квітня 2021 очікується прийняття ВРУ законопроєкту №3822, який стане офіційним початком трансформації Укроборонпрому. До кінця червня 2021 - ліквідація ДК "Укроборонпром" і створення нового оборонного холдингу у формі акціонерного товариства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про старт корпоратизації підприємств концерну.

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ліквідація (3958) оборона (4793) Укроборонпром (1734) Гусєв Юрій (82)


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Топ коментарі
+4
Любителі риби "фіш" при владі і їх помічники "рішали в мантіях" до кінця 2021 року і Україну, як державу, зможуть ліквідувати!
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24.12.2020 12:41
+3
И шо будет - РОСТЕХ ? Дибилы зеленососные. Когда вы уже подохните с вашим членозеленым-говнопрезидентом
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24.12.2020 12:41
+2
Зебіли привели до влади ліквідаторів всього і вся.
"Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року - Цензор.НЕТ 3851
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24.12.2020 12:46
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Любителі риби "фіш" при владі і їх помічники "рішали в мантіях" до кінця 2021 року і Україну, як державу, зможуть ліквідувати!
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24.12.2020 12:41 Відповісти
И шо будет - РОСТЕХ ? Дибилы зеленососные. Когда вы уже подохните с вашим членозеленым-говнопрезидентом
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24.12.2020 12:41 Відповісти
Ти б почитав історію створення Укроборонпрому і для чого його створювали.
Цю потвору створив Саша Янукович для того, щоб доїти українську оборонку. Ні на що інше, крім цього свого призначення ця піявка не здатна.
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24.12.2020 12:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/86503 - а нова піявка твого зеленого говно-президента буде краща ? Йди на майдан, там мусорам видали ********* палички для ФОПів
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24.12.2020 12:54 Відповісти
Він не більше мій, аніж твій.
А те, що Укроборонпром потрібно знищити - я пишу вже років 5.
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24.12.2020 13:02 Відповісти
обіцянки- цяцянки
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24.12.2020 12:44 Відповісти
Зебіли привели до влади ліквідаторів всього і вся.
"Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року - Цензор.НЕТ 3851
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24.12.2020 12:46 Відповісти
Ви проти того, щоб знищити паразитку надстройку, придуману Януковичем?
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24.12.2020 12:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/86503 - та вже краща надстройка Проффесора-Овоча, чим починання зелених ублюдів на чолі із поторою Зеленским
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24.12.2020 12:57 Відповісти
Для вас вже навіть Овоч кращий? І надстройка, створена для грабування оборонки краща???
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24.12.2020 13:01 Відповісти
а теплосети обдирающие народ нельзя ликвидировать ?????
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24.12.2020 14:38 Відповісти
 
 