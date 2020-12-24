Державний концерн "Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року, а замість нього створити новий оборонний холдинг у формі акціонерного товариства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держконцерну.

"Протягом року повинна бути проведена інвентаризація всього майна та інтелектуальної власності. До 30 квітня 2021 очікується прийняття ВРУ законопроєкту №3822, який стане офіційним початком трансформації Укроборонпрому. До кінця червня 2021 - ліквідація ДК "Укроборонпром" і створення нового оборонного холдингу у формі акціонерного товариства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про старт корпоратизації підприємств концерну.

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