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НКРЭКУ повысила тарифы на отопление для населения

НКРЭКУ повысила тарифы на отопление для населения

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

При этом тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям; при этом наименее повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), наиболее – для ООО "Евро-реконструкция" (на 49,7%), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацкомиссию.

В числе компаний, которым наиболее повышены тарифы для населения - Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ (обе ООО "Нафтогаз Тепло", на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО "Сумытеплоэнерго" (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО "Технова", на 24,1%), а также две когенерационные установки КП "Миськтепловодоэнергия" (на 33,5%) и КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" (на 29,3%).

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Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал. При этом наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1471,54 грн/Гкал, наиболее низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.

Полная информация о тарифах размещена на сайте НКРЭКУ.

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 г существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

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НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) тарифы (1883) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+53
НКРЭКУ повысила тарифы на отопление для населения - Цензор.НЕТ 2924
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24.12.2020 14:02
+49
НКРЭКУ повысила тарифы на отопление для населения - Цензор.НЕТ 4184
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24.12.2020 14:02
+41
Яка чудова новина! Здоров'я Голобородьку!
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24.12.2020 14:00
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Страница 3 из 3
Как может быть оплата за отопление больше, чем прожиточный минимум.
Почему нельзя отказаться от услуги, за которую ты не в состоянии платить?
Да потому, что кто то уже "положил глаз" на конфискацию квартир!
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24.12.2020 16:40 Ответить
нуу.. а в Киеве сейчас тариф 1654 грн. 41 коп. на Гигакалорию, еще выше чем их повышение.. это как понимать?
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24.12.2020 19:22 Ответить
что он станет еще больше
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25.12.2020 01:48 Ответить
куда уж больше, максимальный же у них, пишут, 1471 за Гкл
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25.12.2020 01:58 Ответить
будет 2000
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25.12.2020 18:30 Ответить
Хто б сумнівався !? Здоров'я пану Зеленському!
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24.12.2020 22:14 Ответить
"Скупой платит дважды. Тупой всегда". Поздравляю тупых зебуинов.
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24.12.2020 22:17 Ответить
Для того,что бы писать тарифы в калах,нуно приборы учёта поставить хотя бы домовые,те что при Гройсмане обязали постаить,но так и не поставили.Вы мне будете в калах присылать расход,а я вам в мулях буду оплачивать.
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24.12.2020 22:49 Ответить
НКРЕКП підвищила тарифи на опалення для населення - Цензор.НЕТ 5369
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24.12.2020 23:39 Ответить
Вопрос уже не в том, врал ли ШимпанЗЕ, обещая не идти на второй срок. Вопрос - продержится ли он весь первый срок. А может, чего доброго, ещё и зажмурят нахрен - проотвечался ж ЗЕ-падлюка так, как никто ранее.
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25.12.2020 18:25 Ответить
тупо добивают боже как же мы хорошо жилт при коммунистах тако дикости с тарифами и близко небыло
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12.01.2021 18:47 Ответить
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