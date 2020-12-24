НКРЕКП підвищила тарифи на опалення для населення

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах електроенергетики і компослуг (НКРЕКП), на засіданні в четвер переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

При цьому тарифи на тепло для населення були підвищені всім 23 компаніям; найменш підвищений тариф для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільш - для ТОВ "Євро-реконструкція" (на 49,7%), передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацкомісії.

Серед компаній, яким найбільше підвищено тарифи для населення, - Новороздольська та Новояворівська ТЕЦ (обидві ТОВ "Нафтогаз Тепло", на 37,1% і 34,1%), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), ТОВ "Сумитеплоенерго" (на 25%), Чернігівська ТЕЦ (ТОВ "ТехНова", на 24,1%), а також дві когенераційні установки КП "Міськтепловодоенергія" (на 33,5%) і КП "Хмельницьктеплокомуненерго" (на 29,3%).

Читайте також: "Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат

Середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній становить після підвищення 1121,71 грн/Гкал. При цьому найбільш високий розмір тарифу у Сєверодонецької ТЕЦ - 1471,54 грн/Гкал, найнижчий - у ТЕЦ-2 Есхар (Харківська обл.) - 653,99 грн/Гкал.

Повна інформація про тарифи розміщена на сайті НКРЕКП.

НКРЕКП обґрунтувала необхідність підвищення тарифів на теплову енергію в 2021 р. суттєвим зниженням обсягів виробництва теплової енергії, підвищенням фонду заробітної плати для ліцензіатів, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року українці заплатили за комуналку 28,6 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій

НКРЕКП встановлює тарифи на виробництво теплової енергії для 26 ліцензіатів з об'ємом вироблення понад 170 тис. гкал і рівнем комерційного обліку енергії понад 90%, які виробляють 50% теплової енергії в Україні.