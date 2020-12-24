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НКРЕКП підвищила тарифи на опалення для населення

НКРЕКП підвищила тарифи на опалення для населення

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах електроенергетики і компослуг (НКРЕКП), на засіданні в четвер переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

При цьому тарифи на тепло для населення були підвищені всім 23 компаніям; найменш підвищений тариф для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільш - для ТОВ "Євро-реконструкція" (на 49,7%), передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацкомісії.

Серед компаній, яким найбільше підвищено тарифи для населення, - Новороздольська та Новояворівська ТЕЦ (обидві ТОВ "Нафтогаз Тепло", на 37,1% і 34,1%), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), ТОВ "Сумитеплоенерго" (на 25%), Чернігівська ТЕЦ (ТОВ "ТехНова", на 24,1%), а також дві когенераційні установки КП "Міськтепловодоенергія" (на 33,5%) і КП "Хмельницьктеплокомуненерго" (на 29,3%).

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Середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній становить після підвищення 1121,71 грн/Гкал. При цьому найбільш високий розмір тарифу у Сєверодонецької ТЕЦ - 1471,54 грн/Гкал, найнижчий - у ТЕЦ-2 Есхар (Харківська обл.) - 653,99 грн/Гкал.

Повна інформація про тарифи розміщена на сайті НКРЕКП.

НКРЕКП обґрунтувала необхідність підвищення тарифів на теплову енергію в 2021 р. суттєвим зниженням обсягів виробництва теплової енергії, підвищенням фонду заробітної плати для ліцензіатів, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.

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НКРЕКП встановлює тарифи на виробництво теплової енергії для 26 ліцензіатів з об'ємом вироблення понад 170 тис. гкал і рівнем комерційного обліку енергії понад 90%, які виробляють 50% теплової енергії в Україні.

Автор: 

опалення (915) тарифи (2040) НКРЕКП (1816)


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Топ коментарі
+53
НКРЭКУ повысила тарифы на отопление для населения - Цензор.НЕТ 2924
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24.12.2020 14:02
+49
НКРЭКУ повысила тарифы на отопление для населения - Цензор.НЕТ 4184
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24.12.2020 14:02
+41
Яка чудова новина! Здоров'я Голобородьку!
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24.12.2020 14:00
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Как может быть оплата за отопление больше, чем прожиточный минимум.
Почему нельзя отказаться от услуги, за которую ты не в состоянии платить?
Да потому, что кто то уже "положил глаз" на конфискацию квартир!
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24.12.2020 16:40 Відповісти
нуу.. а в Киеве сейчас тариф 1654 грн. 41 коп. на Гигакалорию, еще выше чем их повышение.. это как понимать?
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24.12.2020 19:22 Відповісти
что он станет еще больше
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25.12.2020 01:48 Відповісти
куда уж больше, максимальный же у них, пишут, 1471 за Гкл
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25.12.2020 01:58 Відповісти
будет 2000
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25.12.2020 18:30 Відповісти
Хто б сумнівався !? Здоров'я пану Зеленському!
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24.12.2020 22:14 Відповісти
"Скупой платит дважды. Тупой всегда". Поздравляю тупых зебуинов.
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24.12.2020 22:17 Відповісти
Для того,что бы писать тарифы в калах,нуно приборы учёта поставить хотя бы домовые,те что при Гройсмане обязали постаить,но так и не поставили.Вы мне будете в калах присылать расход,а я вам в мулях буду оплачивать.
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24.12.2020 22:49 Відповісти
НКРЕКП підвищила тарифи на опалення для населення - Цензор.НЕТ 5369
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24.12.2020 23:39 Відповісти
Вопрос уже не в том, врал ли ШимпанЗЕ, обещая не идти на второй срок. Вопрос - продержится ли он весь первый срок. А может, чего доброго, ещё и зажмурят нахрен - проотвечался ж ЗЕ-падлюка так, как никто ранее.
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25.12.2020 18:25 Відповісти
тупо добивают боже как же мы хорошо жилт при коммунистах тако дикости с тарифами и близко небыло
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12.01.2021 18:47 Відповісти
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