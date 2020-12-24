Риск инфицирования коронавирусом в общепитах является самым высоким, - Степанов
Запрет на работу заведений общественного питания с 8 по 24 января является оправданным, поскольку в общепитах самый высокий риск инфицирования.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднования по ресторанам, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким", - отметил Степанов.
При этом глава Минздрава отметил, что необходимости полностью закрывать общественный транспорт нет, поскольку ограничения, которые вводятся, приведут к существенному сокращению количества пассажиров в транспорте.
Степанов подчеркнул, что стратегия Минздрава относительно противоэпидемических мер всегда показывала свою эффективность.
"Все началось с локдауна в начале года, что позволило свести первую волну к минимуму. Если бы тогда количество заболевших на протяжении недели было 1 тыс. больных в сутки, мы бы получили коллапс медицинской системы", - подчеркнул он.
"После этого мы перешли к формату адаптивного карантина, который мог работать до определенного уровня заболеваемости. Но мы не дошли до тех цифр, как некоторые европейские страны, что позволило не входить в жесткий локдаун. 9 ноября мы ввели единый режим карантинных мер, когда мы еженедельно росли на 30-35% заболевших и госпитализаций. Мы также оставили декабрь рабочим. В январе мы заранее предупредили, что будем вводить жесткий карантин, чтобы сбить количество заболевших до минимума", - добавил министр.
Напомним, ранее Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до утра.
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Вот у детей моих есть крестные, которые всегда собирают нас в ресторане каком-то числа 9. Теперь будут звать домой. Вот думаю, как откосить от этого, чтобы никого не обидеть. Но уверена, что этот локдаун не даст ожидаемого эффекта, но точно добьёт мелких рестораторов и других владельцев маленького бизнеса
"Ви цього не прочитаєте в пресі, не побачите в соцмережах і не почуєте від знайомих, але люди насправді полюбили карантин вихідного дня та щодня нас просили його продовжити, - каже Степанов. - Тільки не думайте припиняти карантин вихідного дня, казали усі. Так-так, за три тижні всі настільки звикли до нього й адаптувались, що навіть не уявляли, як можна на вихідні, наприклад, сходити на закупи в Епіцентр."
Бізнес також адаптувався до нових умов, нових обмежень, нових збитків та банкрутств.
"До нас приходили підприємці і просили: не треба призупиняти карантин вихідного дня, ми тепер хоча б маємо два вихідні для відпочинку. Ніхто не хотів завершувати його", - каже Степанов.
Але карантин вихідного дня усе ж потрібно було зупинити.
"Там, де постає успіх, там завжди з'являються заздрісники, які нічого самі не роблять, тільки заздрять, - продовжує Степанов. - От і ми почали відчувати страшенну заздрість. Не питайте, як і чим ми її відчули, заздрість просто висіла у повітрі. І зрозуміли, що вона до добра не доведе, тож нам треба було згорнути наш успішний проект. І ми вирішили призупинити карантин вихідного дня на піку його популярності."
Степанов закликав людей не засмучуватись і пообіцяв, що жорсткий карантин незабаром обов'язково повернеться в Україну, проте із новою концепцією і звичайно ж http://uareview.com/karantyn-tserkovnogo-svyata/ новою назвою .
ну от как етих придурков понять?