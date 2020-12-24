Риск инфицирования коронавирусом в общепитах является самым высоким, - Степанов

Запрет на работу заведений общественного питания с 8 по 24 января является оправданным, поскольку в общепитах самый высокий риск инфицирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднования по ресторанам, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким", - отметил Степанов.

При этом глава Минздрава отметил, что необходимости полностью закрывать общественный транспорт нет, поскольку ограничения, которые вводятся, приведут к существенному сокращению количества пассажиров в транспорте.

Степанов подчеркнул, что стратегия Минздрава относительно противоэпидемических мер всегда показывала свою эффективность.

"Все началось с локдауна в начале года, что позволило свести первую волну к минимуму. Если бы тогда количество заболевших на протяжении недели было 1 тыс. больных в сутки, мы бы получили коллапс медицинской системы", - подчеркнул он.

"После этого мы перешли к формату адаптивного карантина, который мог работать до определенного уровня заболеваемости. Но мы не дошли до тех цифр, как некоторые европейские страны, что позволило не входить в жесткий локдаун. 9 ноября мы ввели единый режим карантинных мер, когда мы еженедельно росли на 30-35% заболевших и госпитализаций. Мы также оставили декабрь рабочим. В январе мы заранее предупредили, что будем вводить жесткий карантин, чтобы сбить количество заболевших до минимума", - добавил министр.

Напомним, ранее Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до утра.

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