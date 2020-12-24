РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5430 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 504 20

Риск инфицирования коронавирусом в общепитах является самым высоким, - Степанов

Риск инфицирования коронавирусом в общепитах является самым высоким, - Степанов

Запрет на работу заведений общественного питания с 8 по 24 января является оправданным, поскольку в общепитах самый высокий риск инфицирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднования по ресторанам, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким", - отметил Степанов.

При этом глава Минздрава отметил, что необходимости полностью закрывать общественный транспорт нет, поскольку ограничения, которые вводятся, приведут к существенному сокращению количества пассажиров в транспорте.

Степанов подчеркнул, что стратегия Минздрава относительно противоэпидемических мер всегда показывала свою эффективность.

"Все началось с локдауна в начале года, что позволило свести первую волну к минимуму. Если бы тогда количество заболевших на протяжении недели было 1 тыс. больных в сутки, мы бы получили коллапс медицинской системы", - подчеркнул он.

"После этого мы перешли к формату адаптивного карантина, который мог работать до определенного уровня заболеваемости. Но мы не дошли до тех цифр, как некоторые европейские страны, что позволило не входить в жесткий локдаун. 9 ноября мы ввели единый режим карантинных мер, когда мы еженедельно росли на 30-35% заболевших и госпитализаций. Мы также оставили декабрь рабочим. В январе мы заранее предупредили, что будем вводить жесткий карантин, чтобы сбить количество заболевших до минимума", - добавил министр.

Напомним, ранее Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до утра.

Также читайте: Январский локдаун переносить не будут, необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Исследования в Канаде віявили что риск заболеваний в общепите 2% ! П из дишь Степашка!
показать весь комментарий
24.12.2020 14:52
+2
А на концерте дебилоидного квартала риск небольшой?
показать весь комментарий
24.12.2020 15:20
+1
велюры не общепит, эпицентры тоже ))
показать весь комментарий
24.12.2020 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
велюры не общепит, эпицентры тоже ))
показать весь комментарий
24.12.2020 14:49 Ответить
...и продлил работу общепитов на праздники до 7 утра...
показать весь комментарий
24.12.2020 15:43 Ответить
Исследования в Канаде віявили что риск заболеваний в общепите 2% ! П из дишь Степашка!
показать весь комментарий
24.12.2020 14:52 Ответить
Скажи это Коле-котлете
показать весь комментарий
24.12.2020 14:56 Ответить
Почему именно в 'общепитах'? Сказал бы в закрытых помещениях с большим скоплением людей- тогда понятно, хотя общепиты в последнее время таковыми не являются.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:00 Ответить
Тогда придется говорить и где риск больше в продуктовом магазине..или в хозяйственном...или почему водку продавать можно...а саморезы нельзя..
показать весь комментарий
24.12.2020 15:03 Ответить
Когда в Харькове хоронили мощи святого кернеса, было очень много людей. Это было реально опасное столпотворение в неблагоприятном по ситуации с ковид Харькове. Лучше бы об этом подумали. Я не знаю, нужен этот локдаун или нет, но избирательность его не понимаю. Лучше запретить вообще собираться большими компаниями всегда, пока не прояснится , что есть этот ковид.

Вот у детей моих есть крестные, которые всегда собирают нас в ресторане каком-то числа 9. Теперь будут звать домой. Вот думаю, как откосить от этого, чтобы никого не обидеть. Но уверена, что этот локдаун не даст ожидаемого эффекта, но точно добьёт мелких рестораторов и других владельцев маленького бизнеса
показать весь комментарий
24.12.2020 15:21 Ответить
общепиты- совок, потому что
показать весь комментарий
24.12.2020 15:21 Ответить
Мне тоже, кстати, ухо режет этот термин, но , по-видимому, не нашли более объёмного слова для всех, кто связан с торговлей едой в помещении.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:25 Ответить
Если предположить, что степанов просто дурак, а не специалист, всё легко становится на место
показать весь комментарий
24.12.2020 15:29 Ответить
Степанов далеко не дурак, вот в чем проблема.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:32 Ответить
Да? Тогда честный и грамотный врач, просто послал бы всю эту мерзкую власть нах. и лечил бы людей. Я лично подобное встречал. Степанов тужится, вертится как уж в своём кресле.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:35 Ответить
И наверное по этой причине вы скоты разрешили в общепитах гулять всю новогоднюю ночь..да??
показать весь комментарий
24.12.2020 15:01 Ответить
А на концерте дебилоидного квартала риск небольшой?
показать весь комментарий
24.12.2020 15:20 Ответить
Через презервативи вирус не виходить назовнє...
показать весь комментарий
24.12.2020 15:25 Ответить
Карантин вихідного дня дав такий добрий результат, що до цього ніхто не був готовий. Тому, на зло заздрісникам, його довелось завершити. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в ТікТоку.
"Ви цього не прочитаєте в пресі, не побачите в соцмережах і не почуєте від знайомих, але люди насправді полюбили карантин вихідного дня та щодня нас просили його продовжити, - каже Степанов. - Тільки не думайте припиняти карантин вихідного дня, казали усі. Так-так, за три тижні всі настільки звикли до нього й адаптувались, що навіть не уявляли, як можна на вихідні, наприклад, сходити на закупи в Епіцентр."
Бізнес також адаптувався до нових умов, нових обмежень, нових збитків та банкрутств.
"До нас приходили підприємці і просили: не треба призупиняти карантин вихідного дня, ми тепер хоча б маємо два вихідні для відпочинку. Ніхто не хотів завершувати його", - каже Степанов.
Але карантин вихідного дня усе ж потрібно було зупинити.
"Там, де постає успіх, там завжди з'являються заздрісники, які нічого самі не роблять, тільки заздрять, - продовжує Степанов. - От і ми почали відчувати страшенну заздрість. Не питайте, як і чим ми її відчули, заздрість просто висіла у повітрі. І зрозуміли, що вона до добра не доведе, тож нам треба було згорнути наш успішний проект. І ми вирішили призупинити карантин вихідного дня на піку його популярності."
Степанов закликав людей не засмучуватись і пообіцяв, що жорсткий карантин незабаром обов'язково повернеться в Україну, проте із новою концепцією і звичайно ж http://uareview.com/karantyn-tserkovnogo-svyata/ новою назвою .
показать весь комментарий
24.12.2020 15:39 Ответить
да ладно. в поповниках этот риск значительно выше.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:43 Ответить
"Клоунада" - більше всього людей буде "шариться" по "закладах громадського харчування" саме на свята, тобто, з 25 грудня по 7 січня, а заборону вводять з 8-го...
показать весь комментарий
24.12.2020 15:48 Ответить
https://censor.net/ru/news/3238936/rabotu_obschepitov_v_novogodnyuyu_noch_razreshili_chtoby_snyat_sotsialnoe_napryajenie_stepanov

ну от как етих придурков понять?
показать весь комментарий
24.12.2020 16:05 Ответить
Поц, схера тогда они открыты?
показать весь комментарий
24.12.2020 21:03 Ответить
 
 