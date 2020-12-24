Ризик інфікування коронавірусом у закладах громадського харчування є найвищим, - Степанов
Заборона на роботу закладів громадського харчування з 8 по 24 січня є виправданою, оскільки в закладах громадського харчування найвищий ризик інфікування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми знаємо, як зростатиме захворюваність, які чинники впливають на зростання. Доречно було б узагалі не проводити святкування в ресторанах, ризик інфікування в закладах громадського харчування є найвищим", - сказав Степанов.
При цьому міністр зазначив, що необхідності повністю закривати громадський транспорт немає, оскільки впроваджувані обмеження зумовлять значне скорочення кількості пасажирів у транспорті.
Степанов наголосив, що стратегія МОЗ щодо протиепідемічних заходів завжди демонструвала свою ефективність.
"Усе розпочалося з локдауну на початку року, що дало змогу звести першу хвилю до мінімуму. Якби тоді кількість хворих упродовж тижня була 1 тис. хворих на добу, ми отримали б колапс медичної системи", - наголосив він.
"Після цього ми перейшли до формату адаптивного карантину, який міг працювати до певного рівня захворюваності. Але ми не дійшли до тих цифр, як деякі європейські країни, що дозволило не входити в жорсткий локдаун. 9 листопада ми впровадили єдиний режим карантинних заходів, коли ми щотижня зростали на 30-35% хворих і госпіталізацій. Ми також залишили грудень робочим. У січні ми заздалегідь попередили, що впроваджуватимемо жорсткий карантин, щоб збити кількість хворих до мінімуму", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до ранку.
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Вот у детей моих есть крестные, которые всегда собирают нас в ресторане каком-то числа 9. Теперь будут звать домой. Вот думаю, как откосить от этого, чтобы никого не обидеть. Но уверена, что этот локдаун не даст ожидаемого эффекта, но точно добьёт мелких рестораторов и других владельцев маленького бизнеса
"Ви цього не прочитаєте в пресі, не побачите в соцмережах і не почуєте від знайомих, але люди насправді полюбили карантин вихідного дня та щодня нас просили його продовжити, - каже Степанов. - Тільки не думайте припиняти карантин вихідного дня, казали усі. Так-так, за три тижні всі настільки звикли до нього й адаптувались, що навіть не уявляли, як можна на вихідні, наприклад, сходити на закупи в Епіцентр."
Бізнес також адаптувався до нових умов, нових обмежень, нових збитків та банкрутств.
"До нас приходили підприємці і просили: не треба призупиняти карантин вихідного дня, ми тепер хоча б маємо два вихідні для відпочинку. Ніхто не хотів завершувати його", - каже Степанов.
Але карантин вихідного дня усе ж потрібно було зупинити.
"Там, де постає успіх, там завжди з'являються заздрісники, які нічого самі не роблять, тільки заздрять, - продовжує Степанов. - От і ми почали відчувати страшенну заздрість. Не питайте, як і чим ми її відчули, заздрість просто висіла у повітрі. І зрозуміли, що вона до добра не доведе, тож нам треба було згорнути наш успішний проект. І ми вирішили призупинити карантин вихідного дня на піку його популярності."
Степанов закликав людей не засмучуватись і пообіцяв, що жорсткий карантин незабаром обов'язково повернеться в Україну, проте із новою концепцією і звичайно ж http://uareview.com/karantyn-tserkovnogo-svyata/ новою назвою .
ну от как етих придурков понять?