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Новини Коронавірус і карантин
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Ризик інфікування коронавірусом у закладах громадського харчування є найвищим, - Степанов

Ризик інфікування коронавірусом у закладах громадського харчування є найвищим, - Степанов

Заборона на роботу закладів громадського харчування з 8 по 24 січня є виправданою, оскільки в закладах громадського харчування найвищий ризик інфікування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми знаємо, як зростатиме захворюваність, які чинники впливають на зростання. Доречно було б узагалі не проводити святкування в ресторанах, ризик інфікування в закладах громадського харчування є найвищим", - сказав Степанов.

При цьому міністр зазначив, що необхідності повністю закривати громадський транспорт немає, оскільки впроваджувані обмеження зумовлять значне скорочення кількості пасажирів у транспорті.

Степанов наголосив, що стратегія МОЗ щодо протиепідемічних заходів завжди демонструвала свою ефективність.

"Усе розпочалося з локдауну на початку року, що дало змогу звести першу хвилю до мінімуму. Якби тоді кількість хворих упродовж тижня була 1 тис. хворих на добу, ми отримали б колапс медичної системи", - наголосив він.

"Після цього ми перейшли до формату адаптивного карантину, який міг працювати до певного рівня захворюваності. Але ми не дійшли до тих цифр, як деякі європейські країни, що дозволило не входити в жорсткий локдаун. 9 листопада ми впровадили єдиний режим карантинних заходів, коли ми щотижня зростали на 30-35% хворих і госпіталізацій. Ми також залишили грудень робочим. У січні ми заздалегідь попередили, що впроваджуватимемо жорсткий карантин, щоб збити кількість хворих до мінімуму", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до ранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Січневий локдаун не переноситимуть, необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) ресторани (336) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Исследования в Канаде віявили что риск заболеваний в общепите 2% ! П из дишь Степашка!
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24.12.2020 14:52
+2
А на концерте дебилоидного квартала риск небольшой?
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24.12.2020 15:20
+1
велюры не общепит, эпицентры тоже ))
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24.12.2020 14:49
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велюры не общепит, эпицентры тоже ))
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24.12.2020 14:49 Відповісти
...и продлил работу общепитов на праздники до 7 утра...
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24.12.2020 15:43 Відповісти
Исследования в Канаде віявили что риск заболеваний в общепите 2% ! П из дишь Степашка!
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24.12.2020 14:52 Відповісти
Скажи это Коле-котлете
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24.12.2020 14:56 Відповісти
Почему именно в 'общепитах'? Сказал бы в закрытых помещениях с большим скоплением людей- тогда понятно, хотя общепиты в последнее время таковыми не являются.
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24.12.2020 15:00 Відповісти
Тогда придется говорить и где риск больше в продуктовом магазине..или в хозяйственном...или почему водку продавать можно...а саморезы нельзя..
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24.12.2020 15:03 Відповісти
Когда в Харькове хоронили мощи святого кернеса, было очень много людей. Это было реально опасное столпотворение в неблагоприятном по ситуации с ковид Харькове. Лучше бы об этом подумали. Я не знаю, нужен этот локдаун или нет, но избирательность его не понимаю. Лучше запретить вообще собираться большими компаниями всегда, пока не прояснится , что есть этот ковид.

Вот у детей моих есть крестные, которые всегда собирают нас в ресторане каком-то числа 9. Теперь будут звать домой. Вот думаю, как откосить от этого, чтобы никого не обидеть. Но уверена, что этот локдаун не даст ожидаемого эффекта, но точно добьёт мелких рестораторов и других владельцев маленького бизнеса
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24.12.2020 15:21 Відповісти
общепиты- совок, потому что
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24.12.2020 15:21 Відповісти
Мне тоже, кстати, ухо режет этот термин, но , по-видимому, не нашли более объёмного слова для всех, кто связан с торговлей едой в помещении.
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24.12.2020 15:25 Відповісти
Если предположить, что степанов просто дурак, а не специалист, всё легко становится на место
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24.12.2020 15:29 Відповісти
Степанов далеко не дурак, вот в чем проблема.
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24.12.2020 15:32 Відповісти
Да? Тогда честный и грамотный врач, просто послал бы всю эту мерзкую власть нах. и лечил бы людей. Я лично подобное встречал. Степанов тужится, вертится как уж в своём кресле.
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24.12.2020 15:35 Відповісти
И наверное по этой причине вы скоты разрешили в общепитах гулять всю новогоднюю ночь..да??
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24.12.2020 15:01 Відповісти
А на концерте дебилоидного квартала риск небольшой?
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24.12.2020 15:20 Відповісти
Через презервативи вирус не виходить назовнє...
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24.12.2020 15:25 Відповісти
Карантин вихідного дня дав такий добрий результат, що до цього ніхто не був готовий. Тому, на зло заздрісникам, його довелось завершити. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в ТікТоку.
"Ви цього не прочитаєте в пресі, не побачите в соцмережах і не почуєте від знайомих, але люди насправді полюбили карантин вихідного дня та щодня нас просили його продовжити, - каже Степанов. - Тільки не думайте припиняти карантин вихідного дня, казали усі. Так-так, за три тижні всі настільки звикли до нього й адаптувались, що навіть не уявляли, як можна на вихідні, наприклад, сходити на закупи в Епіцентр."
Бізнес також адаптувався до нових умов, нових обмежень, нових збитків та банкрутств.
"До нас приходили підприємці і просили: не треба призупиняти карантин вихідного дня, ми тепер хоча б маємо два вихідні для відпочинку. Ніхто не хотів завершувати його", - каже Степанов.
Але карантин вихідного дня усе ж потрібно було зупинити.
"Там, де постає успіх, там завжди з'являються заздрісники, які нічого самі не роблять, тільки заздрять, - продовжує Степанов. - От і ми почали відчувати страшенну заздрість. Не питайте, як і чим ми її відчули, заздрість просто висіла у повітрі. І зрозуміли, що вона до добра не доведе, тож нам треба було згорнути наш успішний проект. І ми вирішили призупинити карантин вихідного дня на піку його популярності."
Степанов закликав людей не засмучуватись і пообіцяв, що жорсткий карантин незабаром обов'язково повернеться в Україну, проте із новою концепцією і звичайно ж http://uareview.com/karantyn-tserkovnogo-svyata/ новою назвою .
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24.12.2020 15:39 Відповісти
да ладно. в поповниках этот риск значительно выше.
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24.12.2020 15:43 Відповісти
"Клоунада" - більше всього людей буде "шариться" по "закладах громадського харчування" саме на свята, тобто, з 25 грудня по 7 січня, а заборону вводять з 8-го...
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24.12.2020 15:48 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3238936/rabotu_obschepitov_v_novogodnyuyu_noch_razreshili_chtoby_snyat_sotsialnoe_napryajenie_stepanov

ну от как етих придурков понять?
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24.12.2020 16:05 Відповісти
Поц, схера тогда они открыты?
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24.12.2020 21:03 Відповісти
 
 