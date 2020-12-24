Ризик інфікування коронавірусом у закладах громадського харчування є найвищим, - Степанов

Заборона на роботу закладів громадського харчування з 8 по 24 січня є виправданою, оскільки в закладах громадського харчування найвищий ризик інфікування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми знаємо, як зростатиме захворюваність, які чинники впливають на зростання. Доречно було б узагалі не проводити святкування в ресторанах, ризик інфікування в закладах громадського харчування є найвищим", - сказав Степанов.

При цьому міністр зазначив, що необхідності повністю закривати громадський транспорт немає, оскільки впроваджувані обмеження зумовлять значне скорочення кількості пасажирів у транспорті.

Степанов наголосив, що стратегія МОЗ щодо протиепідемічних заходів завжди демонструвала свою ефективність.

"Усе розпочалося з локдауну на початку року, що дало змогу звести першу хвилю до мінімуму. Якби тоді кількість хворих упродовж тижня була 1 тис. хворих на добу, ми отримали б колапс медичної системи", - наголосив він.

"Після цього ми перейшли до формату адаптивного карантину, який міг працювати до певного рівня захворюваності. Але ми не дійшли до тих цифр, як деякі європейські країни, що дозволило не входити в жорсткий локдаун. 9 листопада ми впровадили єдиний режим карантинних заходів, коли ми щотижня зростали на 30-35% хворих і госпіталізацій. Ми також залишили грудень робочим. У січні ми заздалегідь попередили, що впроваджуватимемо жорсткий карантин, щоб збити кількість хворих до мінімуму", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до ранку.

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