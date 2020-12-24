"Работу общепитов в новогоднюю ночь разрешили, чтобы снять социальное напряжение", - Степанов

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, почему приняли решение, что рестораны будут работать всю новогоднюю ночь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, ограничения в ресторанах остаются такими же, кроме времени работы. Речь идет о количестве людей за столом и ношении масок.

"Было большое количество соответствующих обращений относительно времени работы, я хочу напомнить, что решение, которое мы приняли, оно касается исключительно времени работы", - подчеркнул Степанов.

На вопрос журналиста, сделано ли это для снятия социального напряжения, Степанов ответил "Да".

"Вряд ли кто-то начнет закрываться именно в час ночи. Мы понимаем, кто-то будет до 2 часов или до 3 часов (работать. - Ред.). Поэтому испытывать силу Нацполиции и закрывать все заведения, мне кажется не стоит", - объяснил министр.

Напомним, ранее Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до утра.

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