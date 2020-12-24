Работу общепитов в новогоднюю ночь разрешили, чтобы снять социальное напряжение, - Степанов
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, почему приняли решение, что рестораны будут работать всю новогоднюю ночь.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, ограничения в ресторанах остаются такими же, кроме времени работы. Речь идет о количестве людей за столом и ношении масок.
"Было большое количество соответствующих обращений относительно времени работы, я хочу напомнить, что решение, которое мы приняли, оно касается исключительно времени работы", - подчеркнул Степанов.
На вопрос журналиста, сделано ли это для снятия социального напряжения, Степанов ответил "Да".
"Вряд ли кто-то начнет закрываться именно в час ночи. Мы понимаем, кто-то будет до 2 часов или до 3 часов (работать. - Ред.). Поэтому испытывать силу Нацполиции и закрывать все заведения, мне кажется не стоит", - объяснил министр.
Напомним, ранее Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до утра.
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ну шо бы снять социальное напряжение - можна?
или тока за 17000 гривен?
Когда ваш зеленый плесневый режим грохнется - а это не за горами - я выпью за "успех предприятия"(С).
Італія позачиняла готелі, ресторани, бари, всі гірськолижні курорти зачинені. Італійці хочуть жити, а українцям піфуй. Нє, італійців можна зрозуміти, якщо порівняти їхнє життя та наше існування, їм є що втрачати.
Празднование НГ "простыми людьми" дома с семьей же приводит к нехилой социальной напряженноти.
А потом поножовщина, мордобои... Хай в чебуречных празднуют.
"Работу общепитов в новогоднюю ночь разрешили, чтобы снять социальное напряжение", - Степанов
Вот не зря говорят,что дурак опаснее врага. Логику действия врага можно прогнозировать.Но дурак совершенно непредсказуем и его действия абсолютно невозможно предугадать.