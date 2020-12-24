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Новости Коронавирус и карантин
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Работу общепитов в новогоднюю ночь разрешили, чтобы снять социальное напряжение, - Степанов

Работу общепитов в новогоднюю ночь разрешили, чтобы снять социальное напряжение, - Степанов

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, почему приняли решение, что рестораны будут работать всю новогоднюю ночь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, ограничения в ресторанах остаются такими же, кроме времени работы. Речь идет о количестве людей за столом и ношении масок.

"Было большое количество соответствующих обращений относительно времени работы, я хочу напомнить, что решение, которое мы приняли, оно касается исключительно времени работы", - подчеркнул Степанов.

На вопрос журналиста, сделано ли это для снятия социального напряжения, Степанов ответил "Да".

"Вряд ли кто-то начнет закрываться именно в час ночи. Мы понимаем, кто-то будет до 2 часов или до 3 часов (работать. - Ред.). Поэтому испытывать силу Нацполиции и закрывать все заведения, мне кажется не стоит", - объяснил министр.

Напомним, ранее Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до утра.

Также читайте: Риск инфицирования коронавирусом в общепитах является самым высоким, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Новый год (934) рестораны (279) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Да нет степашка. Вы просто не знаете как вообще выйти из того дерьма, в которое всех завели. Больше похоже на хаотичные движения.
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24.12.2020 15:02
+8
Украина сегодня напоминает локомотив без тормозов и машиниста, несущийся с горы под откос. Такого властного и экономического дурдома Украина еще не знала. Разбудите президента канделябром.
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24.12.2020 15:12
+6
Ми фпєрєді планєти фсєй!

Італія позачиняла готелі, ресторани, бари, всі гірськолижні курорти зачинені. Італійці хочуть жити, а українцям піфуй. Нє, італійців можна зрозуміти, якщо порівняти їхнє життя та наше існування, їм є що втрачати.
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24.12.2020 15:17
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Правила форума Совет форумчан
Да нет степашка. Вы просто не знаете как вообще выйти из того дерьма, в которое всех завели. Больше похоже на хаотичные движения.
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24.12.2020 15:02 Ответить
хаотичные движения все таки немножко более понятны и поддаются логике чем зеленые шараханья из стороны в сторону....
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24.12.2020 15:15 Ответить
Наперстки - а не хаотичные движения
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24.12.2020 15:20 Ответить
пир во время чумы снял напряжение во время лондонской чумы 1665-1666 гг., во время которой умерло приблизительно 100 000 человек, 20 % населения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондона .


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24.12.2020 21:11 Ответить
зато лондонские ФОПы и жлобы были довольны
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24.12.2020 21:13 Ответить
засцяли ФОПовцев под дворцом Украина и по тыпильному попробовали их успокоить.
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24.12.2020 15:04 Ответить
а ето, ну после общепита, шампуни с оливье и как бе по любови,
ну шо бы снять социальное напряжение - можна?
или тока за 17000 гривен?
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24.12.2020 15:05 Ответить
У нас из города хрен виедешь ,если не на работу ,жилье за городом или в больницу а в Украине снимают ***** социальное напряжение,и при этом клянчат вакцину.
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24.12.2020 15:06 Ответить
а может ещё чуток привстанете и головой подумаете, да и локдаун отмените??
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24.12.2020 15:07 Ответить
это пздц .. я все больше склоняюсь к версии что при власти в Украине работают диверсанты с рахи !!
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24.12.2020 15:08 Ответить
Що ще їм треба зробити, щоб це стало ясно всім зрячим?
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24.12.2020 15:11 Ответить
а смерти и инвалидности, вследствие ускоренной передачи ковида-это, типа ,соц. релакс?
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24.12.2020 15:09 Ответить
Работу общепитов в новогоднюю ночь разрешили, чтобы снять социальное напряжение, - Степанов - Цензор.НЕТ 6365
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24.12.2020 15:12 Ответить
Украина сегодня напоминает локомотив без тормозов и машиниста, несущийся с горы под откос. Такого властного и экономического дурдома Украина еще не знала. Разбудите президента канделябром.
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24.12.2020 15:12 Ответить
Главное, Степанов, наливайки и бухошопы не закрывать, а то получите такое социальное напряжение, что даже замена Кличко каштанов на кипарисы/туи не поможет,

Когда ваш зеленый плесневый режим грохнется - а это не за горами - я выпью за "успех предприятия"(С).
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24.12.2020 15:12 Ответить
Ми фпєрєді планєти фсєй!

Італія позачиняла готелі, ресторани, бари, всі гірськолижні курорти зачинені. Італійці хочуть жити, а українцям піфуй. Нє, італійців можна зрозуміти, якщо порівняти їхнє життя та наше існування, їм є що втрачати.
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24.12.2020 15:17 Ответить
На фото: Степанов снимает социальное напряжение.
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24.12.2020 15:18 Ответить
Класс! Теперь у коли тищенко и его "велюре" снимется социальное напряжение.
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24.12.2020 15:21 Ответить
Ну да.
Празднование НГ "простыми людьми" дома с семьей же приводит к нехилой социальной напряженноти.

А потом поножовщина, мордобои... Хай в чебуречных празднуют.
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24.12.2020 15:22 Ответить
там главное, шобы громадянам было, где побухать, и только потом снять напряжение
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24.12.2020 15:29 Ответить
Ви ще що-небуть відкрийте, щоб з Ківи та Яременко напругу зняти.
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24.12.2020 15:37 Ответить
Риск инфицирования коронавирусом в общепитах является самым высоким, - Степанов.-24.12.20 14:39. Работу общепитов в новогоднюю ночь разрешили, чтобы снять социальное напряжение, - Степанов.-24.12.20 15:00...... Есть вопрос:Это один и тот же человек?Вменяемый? Или братья близнецы?Похоже в Украине много населения для кого-то.Ждём 14.012021..........
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24.12.2020 15:40 Ответить
"Риск инфицирования коронавирусом в общепитах является самым высоким", - Степанов
"Работу общепитов в новогоднюю ночь разрешили, чтобы снять социальное напряжение", - Степанов
Вот не зря говорят,что дурак опаснее врага. Логику действия врага можно прогнозировать.Но дурак совершенно непредсказуем и его действия абсолютно невозможно предугадать.
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24.12.2020 15:47 Ответить
Интересно, у Степанова сопоставили цифру "социальнонапряженных" с цифрой,потом зараженных?
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24.12.2020 16:04 Ответить
Если негде подхватить коронавирус - народ напряжется?
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24.12.2020 16:32 Ответить
И публичные дома легализуйте на праздники чтобы снимать напряжение
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24.12.2020 17:32 Ответить
 
 