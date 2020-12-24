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Директора детдома в Одесской области Проценко отправили под стражу, его подозревают в растлении девочек 5-7 лет

Директора детдома в Одесской области Проценко отправили под стражу, его подозревают в растлении девочек 5-7 лет

Измаильский городской районный суд взял под стражу на 55 дней директора специализированного дома ребенка в Измаиле Виктора Проценко. Его подозревают в сексуальном насилии и развращении трех воспитанниц 5-7 лет. Проценко может выйти под залог в размере 168 000 гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Также суд удовлетворил ходатайство прокурора об отстранении директора от должности, поскольку он продолжал работать в детдоме, уже находясь под следствием.

По версии прокуратуры, директор детского дома с июня 2018 года по август 2020 года днем и вечером систематически приводил в свой служебный кабинет трех девочек в возрасте от пяти до семи лет под предлогом просмотра мультфильмов, игр, угощения сладостями, а в дальнейшем неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Директор детдома на Одесчине развращал и насиловал воспитанников, - Нацполиция

Информация об этом, полученная от детей и воспитателей, была подтверждена экспертизами, отмечают правоохранители.

Прокурор просил взять Проценко под стражу, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, потерпевших детей.

Вместе с тем адвокат подозреваемого Петр Гупало в комментарии журналистам отметил, что считает решение суда незаконным, но детали и позицию не прокомментировал.

Ранее в комментарии Виктор Проценко отрицал обвинения и подчеркивал, что дети сами просились к нему в кабинет, а раздражение на половых органах детей - "погрешности ухода".

Также на Цензор.НЕТ: Известному фотографу Ктиторчуку грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетних. ВИДЕО

В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Первыми о предполагаемом развращении детей сообщили воспитательница детского дома и медсестра.

Автор: 

арест (10458) Измаил (151) Одесская область (3587) педофил (493) прокуратура (5020) детдом (40) мера пресечения (460)


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Топ комментарии
+10
ШООО 168 тис за инасилованних непосчитанных сколько девочек? Да его разодрать на кусочки, если выйдет под залог!Почему даже в тюрьме так с такими поступают, а суды суки....
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24.12.2020 19:41
+8
Какое падло! Таких мразюк только кастрировать и на петушарню! И никаких лечений в дурке! Эти извращенцы вполне адекватные и должны получать на зоне весь комплекс интимных услуг В ИЗБЫТКЕ!
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24.12.2020 19:41
+6
Это называется ,ПУСТИЛИ КОЗЛА В ОГОРОД ,хотя есть факты ,что педофилы обычно стремятся именно в детдома ,детские лагеря ,кружки, секции ...и явно что этим делом он занимается ни в первый раз а поэтому очень есть много вопросов вообще к системе ...
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24.12.2020 19:52
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Правила форума Совет форумчан
Судя по новости, и то шо фото есть, то без комментариев....
Ибо это жесть - подробности и фото.....
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24.12.2020 19:37 Ответить
А растлевать с экранов ТВ это ничего? Принять со всех сторон и в любом количестве?Снять штаны и зыграть пенисом?
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24.12.2020 19:39 Ответить
Это кацапоинтеграция.
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24.12.2020 21:43 Ответить
Если козла запустииь в огоррд с капустой, то результат будет очевидным. Это системная ошибка, остально лишь частности!
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24.12.2020 19:40 Ответить
ШООО 168 тис за инасилованних непосчитанных сколько девочек? Да его разодрать на кусочки, если выйдет под залог!Почему даже в тюрьме так с такими поступают, а суды суки....
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24.12.2020 19:41 Ответить
потому что в тюрьме часто больше порядочных людей, чем на воле, и наказание за косяки там - неизбежно. люди идущие по жизне с понятиями, имеют более справедливые законы, чем государство, которое их в эту тюрьму посадило.
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24.12.2020 20:24 Ответить
Какое падло! Таких мразюк только кастрировать и на петушарню! И никаких лечений в дурке! Эти извращенцы вполне адекватные и должны получать на зоне весь комплекс интимных услуг В ИЗБЫТКЕ!
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24.12.2020 19:41 Ответить
пора, пора взять под стражу Осла за растление потоптаных тьеток !
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24.12.2020 19:42 Ответить
А лицо чиво не замазали? Сегодня постный день?
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24.12.2020 19:42 Ответить
Очень маловероятно. Если есть деньги в наше время, то и с таким диагнозом не пропадешь. К тому-же пишут что может оказывать давление. Если это реально правда, то хочется что бы ад существовал из-за таких тварей, ибо в жизни его вину ничем не искупить. Вот где проблемы с головой, а не у тех юных девченок, которые станцевать и погнать в 17 лет захотели, под ужас какую "страшную" песню. Выгнать,выпороть,убить, чего-то недалекие товарищи там не советовали.
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24.12.2020 19:55 Ответить
в особых случаях наказывают шваброй. это равносильно что х.ем, результат тот же - петушиный угол.
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24.12.2020 20:26 Ответить
смотря в какой лагерь заедет. если на красную - да, возможно как вы говорите. если к блатным - то его спасет только БМ на всю отсидку.
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24.12.2020 20:28 Ответить
Хімічна кастрація.
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24.12.2020 19:47 Ответить
Это называется ,ПУСТИЛИ КОЗЛА В ОГОРОД ,хотя есть факты ,что педофилы обычно стремятся именно в детдома ,детские лагеря ,кружки, секции ...и явно что этим делом он занимается ни в первый раз а поэтому очень есть много вопросов вообще к системе ...
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24.12.2020 19:52 Ответить
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24.12.2020 19:55 Ответить
подонок..
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24.12.2020 20:09 Ответить
В этом детском доме коляски времен СССР. Неужели государство не выделило деньги на новые коляски? https://www.facebook.com/IzmailDomRebenka/photos/a.1147802115270518/1147802155270514 коляски времен СССР они конечно крепкие, но блин... И он там был директором 20 лет.
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24.12.2020 20:13 Ответить
На зоні су...буде *дефочкой * !
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24.12.2020 20:42 Ответить
Мерзота.
Завжди важко від таких новин.
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24.12.2020 21:06 Ответить
А що,ніхто з опозиційних партій не дав бабла? От же ж гниди...
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24.12.2020 21:11 Ответить
Во-первых, дом ребенка специализированный, во-вторых - жертвы 5-7 лет. Вдумайтесь в это страшное обстоятельство: 5-7 лет! И суд отпускает его под залог 5.5 тыс долларов. У этой мрази, наверняка, давно есть паспорт ПМР, которые Раша раздает в Одесской области. Завтра эта мразь будет рассказывать на сепарском телевидении в Тирасполе, как против такого великого моралиста возбудили "фиктивное" уголовное дело только за то, что он любит русский мир. А судьи, пересчитав взятку, скажут: "А что, мы должны его лично стеречь? Убежал, так убежал".
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24.12.2020 21:46 Ответить
Чого обличчя не закрили? В тому будинку йде боротьба за владу, бо гроші великі за всиновлення заробляють. Дуже зручна стаття для мафіі: закрити можна кого завгодно. Все на словах тримається- тому менти цей закон так і просували.
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24.12.2020 22:12 Ответить
Тяжка новина.
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24.12.2020 22:32 Ответить
Скористався тим, що у діточок немає родичів - вони сиротини. Були б у дівчаток батьки, діди, брати, мами - ковтало б падло свої яйця і кишки, поки б не вдавилося.
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25.12.2020 10:44 Ответить
 
 