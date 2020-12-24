Директора детдома в Одесской области Проценко отправили под стражу, его подозревают в растлении девочек 5-7 лет

Измаильский городской районный суд взял под стражу на 55 дней директора специализированного дома ребенка в Измаиле Виктора Проценко. Его подозревают в сексуальном насилии и развращении трех воспитанниц 5-7 лет. Проценко может выйти под залог в размере 168 000 гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Также суд удовлетворил ходатайство прокурора об отстранении директора от должности, поскольку он продолжал работать в детдоме, уже находясь под следствием.

По версии прокуратуры, директор детского дома с июня 2018 года по август 2020 года днем и вечером систематически приводил в свой служебный кабинет трех девочек в возрасте от пяти до семи лет под предлогом просмотра мультфильмов, игр, угощения сладостями, а в дальнейшем неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Директор детдома на Одесчине развращал и насиловал воспитанников, - Нацполиция

Информация об этом, полученная от детей и воспитателей, была подтверждена экспертизами, отмечают правоохранители.

Прокурор просил взять Проценко под стражу, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, потерпевших детей.

Вместе с тем адвокат подозреваемого Петр Гупало в комментарии журналистам отметил, что считает решение суда незаконным, но детали и позицию не прокомментировал.

Ранее в комментарии Виктор Проценко отрицал обвинения и подчеркивал, что дети сами просились к нему в кабинет, а раздражение на половых органах детей - "погрешности ухода".

Также на Цензор.НЕТ: Известному фотографу Ктиторчуку грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетних. ВИДЕО

В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Первыми о предполагаемом развращении детей сообщили воспитательница детского дома и медсестра.