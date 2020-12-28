В предновогодние дни участились нарушения противоэпидемических мер, - Степанов призвал усилить контроль за соблюдением карантина

В предновогодние дни в Украине фиксируется увеличение количества нарушений противоэпидемических правил.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Как подчеркивается, глава Минздрава призвал организаторов праздничных мероприятий обеспечить все условия для их соблюдения, а уполномоченные органы - усилить соответствующий контроль.

По информации Степанова, на прошлой неделе в медицинские учреждения были госпитализированы 15 907 человек. В больницах находится более 25 тысяч пациентов как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на COVID-19.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Степанов также заявил, что январский локдаун отменять не будут, поскольку ожидается вспышка гриппа.