В предновогодние дни участились нарушения противоэпидемических мер, - Степанов призвал усилить контроль за соблюдением карантина
В предновогодние дни в Украине фиксируется увеличение количества нарушений противоэпидемических правил.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
Как подчеркивается, глава Минздрава призвал организаторов праздничных мероприятий обеспечить все условия для их соблюдения, а уполномоченные органы - усилить соответствующий контроль.
По информации Степанова, на прошлой неделе в медицинские учреждения были госпитализированы 15 907 человек. В больницах находится более 25 тысяч пациентов как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на COVID-19.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Степанов также заявил, что январский локдаун отменять не будут, поскольку ожидается вспышка гриппа.
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