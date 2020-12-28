РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13231 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
505 13

В предновогодние дни участились нарушения противоэпидемических мер, - Степанов призвал усилить контроль за соблюдением карантина

В предновогодние дни участились нарушения противоэпидемических мер, - Степанов призвал усилить контроль за соблюдением карантина

В предновогодние дни в Украине фиксируется увеличение количества нарушений противоэпидемических правил.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Как подчеркивается, глава Минздрава призвал организаторов праздничных мероприятий обеспечить все условия для их соблюдения, а уполномоченные органы - усилить соответствующий контроль.

По информации Степанова, на прошлой неделе в медицинские учреждения были госпитализированы 15 907 человек. В больницах находится более 25 тысяч пациентов как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов об уменьшении объемов ПЦР-тестирования: Начали применять тесты на антиген. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Степанов также заявил, что январский локдаун отменять не будут, поскольку ожидается вспышка гриппа.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
О ******** дід Панас намалювався , зараз почне казки розказувати !!))
показать весь комментарий
28.12.2020 12:22
+1
Усилить контроль, запретить и ограничить,взыскать принудительно ... и т.п. Как уже достали эти невежды и корупционеры-деграданты
показать весь комментарий
28.12.2020 12:22
+1
В предновогодние дни участились нарушения противоэпидемических мер, - Степанов призвал усилить контроль за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 7275
показать весь комментарий
28.12.2020 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О ******** дід Панас намалювався , зараз почне казки розказувати !!))
показать весь комментарий
28.12.2020 12:22 Ответить
Он все знает, наверное они с "ковидом" переписываются..
показать весь комментарий
28.12.2020 12:29 Ответить
Степанов провалив боротьбу з коронавірусом і має бути звільнений і відданий під трибунал!
показать весь комментарий
28.12.2020 12:30 Ответить
конечно, конечно.., я и говорю - они с ковидом переписываются
показать весь комментарий
28.12.2020 12:32 Ответить
Абеткою Морзе!!)))
показать весь комментарий
28.12.2020 12:36 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2020 12:39 Ответить
Степашку ,на нари,за що,таке гарне порося ,так гарно хрокає !!))
показать весь комментарий
28.12.2020 12:34 Ответить
Усилить контроль, запретить и ограничить,взыскать принудительно ... и т.п. Как уже достали эти невежды и корупционеры-деграданты
показать весь комментарий
28.12.2020 12:22 Ответить
Все за тезами пленума ЦК КПРС !!!)))
показать весь комментарий
28.12.2020 12:35 Ответить
В предновогодние дни участились нарушения противоэпидемических мер, - Степанов призвал усилить контроль за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 7275
показать весь комментарий
28.12.2020 12:23 Ответить
Пора цього зебуїна в клітку і возити по країні банановіруси шугати!
показать весь комментарий
28.12.2020 12:41 Ответить
Переболела вся семья .обычный грипп
показать весь комментарий
28.12.2020 13:14 Ответить
 
 