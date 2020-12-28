Задержана женщина, продавшая новорожденную дочь для эксплуатации в попрошайничестве, - Нацполиция. ФОТО

39-летняя жительница Кривого Рога передала свою дочь для эксплуатации женщине, которая занималась попрошайничеством и планировала втянуть в это ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"К полицейским управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области обратились работники социального центра, которые обнаружили несоответствие некоторых фактов при оформлении женщины с ребенком. Они сообщили, что к ним обратилась гражданка, которая не имела постоянного места жительства, находилась в тяжелом материальном положении и пыталась оформить документы на социальные выплаты", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.

Во время проверки полицейские установили, что беременна жительница Кривого Рога решила избавиться от ребенка и передать его 38-летней жительнице Киева. Чтобы избежать проблем с законной регистрацией ребенка, она использовала для оформления в роддом анкетные данные своей сообщницы. С фальшивым документом беременную доставили в роддом, где 10 мая 2019 она родила девочку. На следующий день женщина покинула медицинское учреждение и по договоренности сразу передала младенца сообщнице, фамилию которой в соответствии с поддельным документом имел ребенок.

Полицейские УБПТЛ опросили десятки свидетелей, провели судебно-биологические экспертизы и получили доказательства незаконной передачи ребенка. В ходе расследования выяснилось, что родная мать девочки - гражданка Молдовы, ранее судимая в Украине за кражи, грабежи и хранение наркотиков. На территории нашего государства она проживала без регистрации. Кроме девочки, имеет еще троих детей - 4-х, 10 и 19 лет.

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23 декабря обоим фигуранткам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За торговлю ребенком подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас девочку изъяли у женщины и поместили в дом ребенка в г. Кропивницком.