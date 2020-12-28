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Задержана женщина, продавшая новорожденную дочь для эксплуатации в попрошайничестве, - Нацполиция. ФОТО

Задержана женщина, продавшая новорожденную дочь для эксплуатации в попрошайничестве, - Нацполиция. ФОТО

39-летняя жительница Кривого Рога передала свою дочь для эксплуатации женщине, которая занималась попрошайничеством и планировала втянуть в это ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

"К полицейским управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области обратились работники социального центра, которые обнаружили несоответствие некоторых фактов при оформлении женщины с ребенком. Они сообщили, что к ним обратилась гражданка, которая не имела постоянного места жительства, находилась в тяжелом материальном положении и пыталась оформить документы на социальные выплаты", - подчеркивается в сообщении правоохранителей. 

Во время проверки полицейские установили, что беременна жительница Кривого Рога решила избавиться от ребенка и передать его 38-летней жительнице Киева. Чтобы избежать проблем с законной регистрацией ребенка, она использовала для оформления в роддом анкетные данные своей сообщницы. С фальшивым документом беременную доставили в роддом, где 10 мая 2019 она родила девочку. На следующий день женщина покинула медицинское учреждение и по договоренности сразу передала младенца сообщнице, фамилию которой в соответствии с поддельным документом имел ребенок.

Полицейские УБПТЛ опросили десятки свидетелей, провели судебно-биологические экспертизы и получили доказательства незаконной передачи ребенка. В ходе расследования выяснилось, что родная мать девочки - гражданка Молдовы, ранее судимая в Украине за кражи, грабежи и хранение наркотиков. На территории нашего государства она проживала без регистрации. Кроме девочки, имеет еще троих детей - 4-х, 10 и 19 лет.

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23 декабря обоим фигуранткам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За торговлю ребенком подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас девочку изъяли у женщины и поместили в дом ребенка в г. Кропивницком.

Задержана женщина, продавшая новорожденную дочь для эксплуатации в попрошайничестве, - Нацполиция 01

Автор: 

милостыня (6) Нацполиция (16504) торговля людьми (274) Днепропетровская область (4007)


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Топ комментарии
+6
Если есть оскорбление чувств верующих, то почему нет оскорбления здравого смысла?
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28.12.2020 14:46
+4
потому что никакого бога нет
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28.12.2020 14:29
+3
"... В ходе расследования выяснилось, что родная мать девочки - гражданка Молдовы, ранее судимая в Украине за кражи, грабежи и хранение наркотиков. На территории нашего государства она проживала без регистрации..."

Такий бардак можливий тільки в Україні.
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28.12.2020 15:25
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Как вы так можете говорить. Многодетная путешественница ромской национальности. Толерантность же, гитлар сейчас не торт.
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28.12.2020 14:28 Ответить
Господи,мир перевернулся,цыгане вдруг стали ромами. Да они и на своей исконной родине в Индии откуда их кстати и вывозили пачками эта народность всегда была цыганами. Почему у нас они стали РОМАМИ абсолютно непонятно,они что РИМ что ли строили получается? Да этих "ром" извините сотни племён и они даже друг друга не понимают,кого там только нет и лишь одни себя называют "руса рома",это цыгане Юга РФ,Ставрополь в основном и Волгоград. Занимаетесь чушью какой то,народы сами себя переименовывают как хотят,назовись ты хоть марсианином но для меня ты был и есть цыган и я не собираюсь менять то что тысячи лет было а вдруг по прихоти дурной кого то я должен тоже быть дураком.
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28.12.2020 15:53 Ответить
Вони не в нас стали, а були ще до нас. Колись Румунія входила в римську імперію і була її коайніми східними кордонами, а всі народності в римській імперії звали ромеями, або скорочено ромами. З тих пір цигани ********** зватися благородно)).
До речі Візантія, яка також увійшла до римської імперії була ромейською і візантійці, що привезли до Київської Русі православіє звалися греками-ромеями. Не тому, що віра була римська (католицька), а за територіальною ознакою
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28.12.2020 18:51 Ответить
господи, ну что за люди... и почему таким бог дает деток, а нормальным нет....................!?
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28.12.2020 14:22 Ответить
потому что никакого бога нет
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28.12.2020 14:29 Ответить
Богохульством занимаетесь и оскоплением чувст верующих
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28.12.2020 14:34 Ответить
именно.и очень хорошо себя чувствую
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28.12.2020 14:40 Ответить
Если есть оскорбление чувств верующих, то почему нет оскорбления здравого смысла?
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28.12.2020 14:46 Ответить
И оскорбление чувст атеистов!
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28.12.2020 15:03 Ответить
"Оскопление"машаний это когда тебе если ты мальчик яички отрезают и так называемому боженьке дарят. И если по твоему все верующие это "скопцы" то лучше ротик на замок и сопи в тряпочку пока подростёшь.
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28.12.2020 15:58 Ответить
я написал только про чувства , которьіе оскопили, вам же верующих охота оскопить, так получается щас загляну что дохтор Фрейд писал по єтому поводу
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28.12.2020 18:01 Ответить
За заголовок - премию Дарвина!
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28.12.2020 14:22 Ответить
Т.е. новорожденную продала, а дети (4-х, 10 и 19 лет), типа, в полном поряде? А ну да, по ним же не было заявления. Какой смысл напрягаться ...
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28.12.2020 14:32 Ответить
Кстати недавно в интернете проскочило видео с регистратора как одна "мамаша" останавливает машину свою прямо посреди дорого,открывает багажник и вытаскивает оттуда ребёнка,девочку кажется лет 10-11 от роду на вид,а второго ребёнка оставляет сидеть в багажнике,закрывает багажник и не трогая машину куда то уводит первого ребёнка,К сожалению водитель вместо того что бы позвонить хотя бы в полицию и узнать зачем эта женщина возит детей в закрытом багажнике и по очереди куда то водит. Но водитель просто поматерился и всё.
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28.12.2020 16:04 Ответить
3 в наличии, а сколько еще проданньіх история умалчивает
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28.12.2020 18:03 Ответить
ну хоть хтось за відновлення українців бореться, а інші не хотять народити 3-5 і більше дітей, а тільки гроші і харчі хороші і *******
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28.12.2020 14:33 Ответить
Якщо ви про діючіх осіб новини, то які то українці? То циганва звичайна.
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28.12.2020 14:47 Ответить
вона типу громадянка молдови, є ще громадяни України, є іхтамнетьі, а цигани це не громадянство, а стан душі
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28.12.2020 15:03 Ответить
Ты опять здесь умничаешь? А ну брысь под лавку,нашла кем "вiдновлювати Украiну".Цыганями.
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28.12.2020 16:07 Ответить
ви тут нам не розпалюйте ворожнечу, роми(римляни) вам не такі, ще треба глянуть предки хто у вас були
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28.12.2020 17:57 Ответить
Заметил, что в республиках бывшего СССР только в Украине цыган ромами называют.
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28.12.2020 14:38 Ответить
потому что совок не толерантен к иным национальностям, иными словами совки самые настоящие нацисты.
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28.12.2020 15:28 Ответить
На фото - новорожденная?
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28.12.2020 14:49 Ответить
Буду такой театр Ромен на москві
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28.12.2020 14:52 Ответить
"... В ходе расследования выяснилось, что родная мать девочки - гражданка Молдовы, ранее судимая в Украине за кражи, грабежи и хранение наркотиков. На территории нашего государства она проживала без регистрации..."

Такий бардак можливий тільки в Україні.
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28.12.2020 15:25 Ответить
Повесить на кишках того кто хотел купить!
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28.12.2020 16:20 Ответить
 
 