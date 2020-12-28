РУС
Проблем с кислородом для больных COVID-19 в Украине нет, - Степанов

Проблем с кислородом для больных COVID-19 в Украине нет, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что в Украине есть 22 тысячи свободных коек с кислородом для больных коронавирусной болезнью.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Слова волонтеров, которые пишут о случаях, когда больных не могут госпитализировать из-за нехватки кислорода, Степанов прокомментировал так: "Я с уважением отношусь к людям, которые помогают пациентам и врачам, но в то же время меня возмущают те, кто нагнетает панику".

Министр утверждает, что в стране занято всего 41,7% коек, предназначенных для лечения больных COVID-19, 22 тысячи коек свободны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Переболевшие COVID-19 люди должны носить маски, - ВОЗ

"Сейчас бывают ситуации, когда больница, к примеру, заполнена на 95%, но при этом есть другая больница, где есть достаточное количество мест. Скажем, Александровская заполнена на 95-100%, но есть 8-ая больница, есть 12-ая и другие, в которых есть места с подведенным кислородом и, самое главное, с медицинскими работниками, это если говорить о Киеве. Да, у нас был критический период, когда была нехватка коек с подведенным кислородом. Сейчас этот период уже прошел", - утверждает Степанов.

Также на Цензор.НЕТ: В Одессе нет камер для хранения вакцины от коронавируса, - мэрия

Он также заверил, что пациентов не выписывают домой с сатурацией ниже 92.

"Человека кладут в больницу, как прописано в стандарте, при сатурации 92% (когда требуется кислородная терапия). Соответственно, выписать его из больницы с сатурацией ниже 92 точно нельзя", - сказал министр.

С кислородом нет. А без кислорода есть...
28.12.2020 18:07 Ответить
мабуть проблем з киснем і нема, а от без кисню з хворими є великі проблеми
28.12.2020 18:01 Ответить
угу. нет проблемы потому что кислорода нет
люди по очереди дышат на аппаратах. уроды зеленожопые
28.12.2020 18:19 Ответить
Нет кислорода, нет проблем.
28.12.2020 17:59 Ответить
В Україні проблема з зеленою пліснявою ,повна інвазія гельмінтами -політиканами !!))
28.12.2020 18:01 Ответить
мабуть проблем з киснем і нема, а от без кисню з хворими є великі проблеми
28.12.2020 18:01 Ответить
Корпоративы , Новый Год , Рождество , другое ... Я бы не был таким наивным .
28.12.2020 18:02 Ответить
они просекли кацапскую фишку - пофиг что в реале главное как расказал телевизор.
28.12.2020 18:03 Ответить
Вони втілюют московську фішку !!)))
28.12.2020 18:06 Ответить
Если минздрав под руководством Степанова начал делать тесты на антигены, то есть не для заразных, а для уже выздоровевших, иначе антигены не вырабатываются, то можно предположить что под кислородом для больных он подразумевает атмосфреный кислород, недостаток которого, к счастью все еще не испытывается.
28.12.2020 18:04 Ответить
28.12.2020 18:07 Ответить
28.12.2020 18:19 Ответить
Наверное пишешь с сапога товарища, который к кислороду пытается проползти?

В той самой Александровской проблем с кислородом нет. Другой вопрос чего вот именно там 100% заполняемости? Может денег не берут? (а не берут, не спорь)
28.12.2020 18:33 Ответить
я пишу про своего брата которого неделю назад выписали а две недели назад мы с родителями серьезно готовились к самому худшему

не у всех есть бабло на александровскую больницу. так что рот прикрой
28.12.2020 18:35 Ответить
А я с александровской пишу так что получше знаю что и как и рот тут кому-то другому следует прикрыть.
28.12.2020 18:41 Ответить
ты дебил? или это последствия ковида?
сидишь в александровской - радуйся. НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ попасть в эту больницу
28.12.2020 18:51 Ответить
А какая у меня возможность была, а? А у соседа пенсионера?
Может ктото просто не в теме и всё на грубость нарывается?ю
28.12.2020 18:56 Ответить
И да, про брата пишешь так напиши больница такаято такса такая то доступ к кислоррду организован так то

Вместе понегодуем над зелёной плесенью

А так пока просто попытался накинуть дерьма в сторону одной больницы совершенно не зная что там и как
28.12.2020 18:53 Ответить
Чувак имел в виду, что в общем и целом с кислородом у нас все ок. В Казахстане, например, в воздухе кислорода на 18% меньше. Ну а если Порох в больницы навезет концентраторов, то ваще зашибись будет.
28.12.2020 18:28 Ответить
І дійсно нема проблем для верхівки при владі, а от для народу, як сказать...
28.12.2020 18:41 Ответить
Я вообще ни в какой болбницемне была.. Ко мне скорая тупо не приехала..
А кт4(на5день моегоилечения) классно
А у знакомой диабет и прочее кт3.но у нее вся семья в медицине.. И в больнице была..
А я дома.. И степашка паразит каждый раз приказы меняет.. Когда на 10день скорая соизволила приехать.. Я должна была биться в конвульсиях чтоб меня госпитализировали... Ну я ж умничка.. Все правильно сделала.. Разисирашноемпережила.. Должна жить... Ага... Не дай бог оперироваться по интернету буду и наркоз вводить.. С раками врачами... У меня тоже врачиха считается умной... Ага.. Корону одела.. И орви мне орала.... Счаааас.. Орви.. Меня шатает я задыхаюсь обоняние нетторви... Чтоб ее так лечили как она меня...
28.12.2020 19:09 Ответить
кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Это явно не тот случай
28.12.2020 19:21 Ответить
Ну все верно.Кислорода нет и проблем нет.
28.12.2020 19:13 Ответить
Целая атмосфера набитая кислородом, нюхайте вдоволь, пока разрешают!
28.12.2020 19:28 Ответить
Проблем с кислородом для умерших от COVID-19 в Украине нет
28.12.2020 19:42 Ответить
Зебилам верить себя не уважать.
28.12.2020 19:48 Ответить
Це щоб Порошенко перестав закупляти кисневі концентрати?
28.12.2020 20:34 Ответить
У нас до нового року усе забібісь. економіка має зріст на 5%........
лікарям виплачено геть усе....
кожному громадянину виплатять 8000 на локдаун.
ІДЕ підготовка до новорічного спіча блазня на фоні 95 кварталу........
28.12.2020 21:34 Ответить
А "слабо" лікуватись в звичайній лікарні де все є: і тести і гроші, які ходять за хворим і тести для контактних осіб і, якщо потрібно кисень і все, все, що необхідно. Яка брехлива істота! Люди, в перважній більшості лікуються за свої грн. Ви ж спроможні тільки на брехню! Ви зменшили кількість інфікованих дуже просто - зменшили кількість тестів. Я, думав, що найбільша біда -це корупціонери!!! Але виявляється, більшою бідою є некомпетентність помножена на дурість!
28.12.2020 22:43 Ответить
Лжец
28.12.2020 23:38 Ответить
судячи з статистики зелені Нелохи її подолали...
28.12.2020 23:58 Ответить
 
 