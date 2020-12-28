Проблем с кислородом для больных COVID-19 в Украине нет, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что в Украине есть 22 тысячи свободных коек с кислородом для больных коронавирусной болезнью.
Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Слова волонтеров, которые пишут о случаях, когда больных не могут госпитализировать из-за нехватки кислорода, Степанов прокомментировал так: "Я с уважением отношусь к людям, которые помогают пациентам и врачам, но в то же время меня возмущают те, кто нагнетает панику".
Министр утверждает, что в стране занято всего 41,7% коек, предназначенных для лечения больных COVID-19, 22 тысячи коек свободны.
Читайте на Цензор.НЕТ: Переболевшие COVID-19 люди должны носить маски, - ВОЗ
"Сейчас бывают ситуации, когда больница, к примеру, заполнена на 95%, но при этом есть другая больница, где есть достаточное количество мест. Скажем, Александровская заполнена на 95-100%, но есть 8-ая больница, есть 12-ая и другие, в которых есть места с подведенным кислородом и, самое главное, с медицинскими работниками, это если говорить о Киеве. Да, у нас был критический период, когда была нехватка коек с подведенным кислородом. Сейчас этот период уже прошел", - утверждает Степанов.
Также на Цензор.НЕТ: В Одессе нет камер для хранения вакцины от коронавируса, - мэрия
Он также заверил, что пациентов не выписывают домой с сатурацией ниже 92.
"Человека кладут в больницу, как прописано в стандарте, при сатурации 92% (когда требуется кислородная терапия). Соответственно, выписать его из больницы с сатурацией ниже 92 точно нельзя", - сказал министр.
