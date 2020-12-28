РУС
Западу нужно больше инвестировать в отпугивание Кремля, - глава МИД Украины Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает важность превентивных мер со стороны западных стран по предупреждению дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Западу нужно гораздо больше инвестировать в отпугивание Кремля от его дальнейших агрессивных шагов. Какой бы высокой ни была цена превентивных мер, цена за развязывание следующего кризиса, который спровоцирует Россия, будет в любом случае гораздо выше", - сказал Кулеба в интервью немецкому политическому журналу "Internationale Politik".

Чиновник отметил, что не стоит больше сомневаться в истинных намерениях Кремля. "В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и совершила нападение на Донбасс, много времени было потрачено на размышления, чего на самом деле хочет Москва. После всего, что с тех пор произошло, каждому, наконец, должны стать понятными цели России: речь идет о том, чтобы расширить свою территорию и подорвать западные демократии. С этого осознания следует второе условие: решительность к действиям", - подчеркнул глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина окончательно порвала с "русским миром", ее членство в евроатлантическом Западе необратимо, - Кулеба

По словам министра, на Западе должны понимать, что когда одна страна становится жертвой российской агрессии, ошибочно надеяться, что такого не произойдет с собственной страной.

"То, что делают Франция, Германия, США и другие западные государства для нашей поддержки против российской агрессии, нам очень помогает. А то, чего они не делают - а именно указать Кремлю на четкие границы - нам бы помогло еще бы больше", - указал Кулеба.

Читайте также: "Постоянный поиск путей "нормализации" отношений с Россией только поощряет Путина в его экспансионистском курсе", - Кулеба

россия (96899) Кулеба Дмитрий (2881)
+7
Що робите ви, для відлякування кацапів? Заглядаєте в глаз"я і відводите війська, налагоджуєте торгівлю?
28.12.2020 19:15 Ответить
+3
Пан Максим!
«Китайское предупреждение» для китайской лесопилки.
Российская ботоферма интенсивно «разгоняет» фейк Лубянки о том, что Путин мобилизовал всю российскую армию (включая жен офицеров) и готовится осуществить танковую атаку на украинскую Новую Каховку, чтобы захватить ГЭС и подать воду через Северо-Крымский канал на ядерную базу во временно оккупированный украинский Крым.
Ведущие ток-шоу Ольха Суха беева и Владимир Соловьев скрывают от своей аудитории, что США совместно с НАТО приготовило для недоимперии ракетный удар, в случае прямой её агрессии в отношении Украины. Первый залп будет без применения ядерных боеголовок, так сказать «китайское предупреждение». В памяти компьютеров 3 500 ракет НАТО заложены координаты военных и стратегических объектов (номерных заводов) в более шестистах городов России (типа Арзамас -16, Челябинск и др.), большинство которых расположено на Урале. Такую одновременную «точечную» атаку Московия отразить физически не способна, а бункеров на всех не хватит. Аналогичным образом, 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому Шайрат, с которого, по утверждению американского руководства, вылетели сирийские самолеты, нанесшие удар химическим оружием по городу Хан-Шейхун в Идлибе. При этом Турция одобрила ракетный удар США по Сирии.
Одновременно с предупредительным ударом, будет обстрелян «Томагавками» авангард российских вооружённых сил вторжения. Именно для этой цели в Черном море регулярно проводятся учения «Си Бриз», в которым принимают участие представители более десяти стран антироссийской коалиции. На базах НАТО в Бердянске и под Очаковом впервые появились военные из Японии, Норвегии и Южной Кореи.
Расширение стран, участников коалиции связано с тем, что у этих держав имеются нерешенные территориальные претензии к Московии.
Военно-морская активность стран участниц НАТО в Черноморском регионе, связана с аннексией Россией украинского Крыма и возникновения новой «горячей точки» на политической карте мира.
«Китайское предупреждение» призвано дать понять кремлевским маразматическим старцам, что если ОПГ кооператива «ОЗЕРО» двинет свои танковые дивизии в прибалтийские страны, Беларусь, Украину и Польшу, то шутить с ними никто не будет. На патронах и снарядах для русских медведей НАТО экономить не будет.
28.12.2020 19:30 Ответить
+2
Чудная речь . Почему тогда волонтёры просят помочь ВСУ ?
28.12.2020 19:12 Ответить
Чудная речь . Почему тогда волонтёры просят помочь ВСУ ?
28.12.2020 19:12 Ответить
Так вони і рік, і два і три тому просили допомогу для ВСУ.
28.12.2020 19:18 Ответить
Ну сказанув! Інвестувати в пугала на кордоні мабуть?
28.12.2020 19:13 Ответить
інвестувати - це потім мати з того якийсь прибуток. Який прибуток з пугала? Тобто обережніше з термінологією пане міністр, вас можуть зовсім не зрозуміти та подумать щось не хороше.
28.12.2020 19:28 Ответить
Как газ и электрику ,так Украина покупает в России.А Вы ,типа дураки в ЕС теряйте бабки ДОЛБОЕ-ИЗМ.
28.12.2020 21:22 Ответить
це не те, що ви сказали, а гібридна політика щодо окупанта
показать весь комментарий
что-то много стало этой зеленой бездари...
28.12.2020 19:14 Ответить
Що робите ви, для відлякування кацапів? Заглядаєте в глаз"я і відводите війська, налагоджуєте торгівлю?
28.12.2020 19:15 Ответить
В очі їм дивляться.
28.12.2020 19:26 Ответить
Если бы вы, ЗЕленопузые еще не вредили, а что то делали на благо Страны, может и Запад не понадобился?
28.12.2020 19:16 Ответить
"Украина спасает Европу от рос. наступления"...- при всём уважении(Порошенко, Кулеба и другие с подобной риторикой) этот месседж не проканал. Никто в это не верит, поэтому и поддержка не на все 100, а просто финансовая поддержка. Поэтому нужны другие аргументы.
28.12.2020 19:18 Ответить
Today Lugansk - tomorrow London! Англійці в це вірять, а от в німців очі затьмарені очікуванням майбутніх прибутків з оборудок з ху№лом
28.12.2020 19:32 Ответить
аха!!спасает европу и весь мир тоже!!(не неси шаблоны и хрень)кто их защитит?? если сами защищаться не хотят??(седьмой год войны а они рассуждают нападёт не нападёт??)риторика то запад а то восток??кто куда пойдёт!!??тут к бабке не ходи!!последние два дня уж очень много ,,кулебы"следует читать что ,,головнокомандувач"дал отмашку задействовать ,,сакральный"план ,,Б"(из за этого МЗСУ и его глава заявление за заявлением делает!!) в надежде что муйло прослезится и скажет ВОВАА!!у тебя рейтинг падает!! я тебе подсоблю!!(читай верну крым и донбас в придачу!!как никак полтора года в глаз заглядывал!! поди таки мир увидел!!)
28.12.2020 19:41 Ответить
головоногий командувач в очі окрім "рибок" нікому не заглядує, за нього то робить його пан дєрьмак
28.12.2020 21:31 Ответить
А то, чего они не делают - а именно указать Кремлю на четкие границы - нам бы помогло еще бы больше ,,,в Минске ,именно немецкие фашисты с французкими жабоедами ,по указанию Кремля нарезали(указали) четкие границы на территории Независимой Украины ,на которых рашист создал подконтрольное ему ордло
28.12.2020 19:22 Ответить
Пан Максим!
«Китайское предупреждение» для китайской лесопилки.
Российская ботоферма интенсивно «разгоняет» фейк Лубянки о том, что Путин мобилизовал всю российскую армию (включая жен офицеров) и готовится осуществить танковую атаку на украинскую Новую Каховку, чтобы захватить ГЭС и подать воду через Северо-Крымский канал на ядерную базу во временно оккупированный украинский Крым.
Ведущие ток-шоу Ольха Суха беева и Владимир Соловьев скрывают от своей аудитории, что США совместно с НАТО приготовило для недоимперии ракетный удар, в случае прямой её агрессии в отношении Украины. Первый залп будет без применения ядерных боеголовок, так сказать «китайское предупреждение». В памяти компьютеров 3 500 ракет НАТО заложены координаты военных и стратегических объектов (номерных заводов) в более шестистах городов России (типа Арзамас -16, Челябинск и др.), большинство которых расположено на Урале. Такую одновременную «точечную» атаку Московия отразить физически не способна, а бункеров на всех не хватит. Аналогичным образом, 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому Шайрат, с которого, по утверждению американского руководства, вылетели сирийские самолеты, нанесшие удар химическим оружием по городу Хан-Шейхун в Идлибе. При этом Турция одобрила ракетный удар США по Сирии.
Одновременно с предупредительным ударом, будет обстрелян «Томагавками» авангард российских вооружённых сил вторжения. Именно для этой цели в Черном море регулярно проводятся учения «Си Бриз», в которым принимают участие представители более десяти стран антироссийской коалиции. На базах НАТО в Бердянске и под Очаковом впервые появились военные из Японии, Норвегии и Южной Кореи.
Расширение стран, участников коалиции связано с тем, что у этих держав имеются нерешенные территориальные претензии к Московии.
Военно-морская активность стран участниц НАТО в Черноморском регионе, связана с аннексией Россией украинского Крыма и возникновения новой «горячей точки» на политической карте мира.
«Китайское предупреждение» призвано дать понять кремлевским маразматическим старцам, что если ОПГ кооператива «ОЗЕРО» двинет свои танковые дивизии в прибалтийские страны, Беларусь, Украину и Польшу, то шутить с ними никто не будет. На патронах и снарядах для русских медведей НАТО экономить не будет.
28.12.2020 19:30 Ответить
Заходу треба менш вилизувати дупу *****.
показать весь комментарий
Там жесткая конкуренция, только кто то из ЕС от жопы кремлевской оторвется , тут как тут наши, ермаки, фокины, татаровы и прочие...
28.12.2020 19:28 Ответить
не Заходу, а конкретно баригам німцям та жабоїдам з іншими підху№лятниками
28.12.2020 19:37 Ответить
Покажите няню, возможно и инвестирует по выходным или каникулы. Личико покажите и торс, голый.
28.12.2020 19:27 Ответить
Ну звичайно - Захід дурніший за якогось Кулебу )))
28.12.2020 19:29 Ответить
Тебе Кукушкина ,спортом заниматься надо.
28.12.2020 19:30 Ответить
в нього нема на то часу, потрібно кукувать щогодини
28.12.2020 19:39 Ответить
А в ето Украина пока запугивает украинкое население и наращивает торговлю с окупантами. Если украинской власти настрать на украинский народ и на Украину то Западу тем более пох...р
28.12.2020 19:55 Ответить
Слыш, Кулеба. Чтобы тебе кто то помогал для начала нужно официально признать РФ врагом. И не называть войну гибридной войной. И закрыть границы и сообщение с РФ и выдворить росийское посольство с Украины.
28.12.2020 19:58 Ответить
Когда ставишь такие вопросы к укр.политике прямо, все начинают игру в "глухонемого"))Заходу потрібно більше інвестувати у відлякування Кремля, - очільник МЗС України Кулеба - Цензор.НЕТ 3211
28.12.2020 20:11 Ответить
Что бы отпугивать Путина надо чучело Порошенко на границе поставить!
28.12.2020 20:13 Ответить
В "отпугивание хремля" - серьёзно?! Это так формулирует (и мыслит) главный мидюк Украины? Ну писдец... Мыслитель, ****...

_Хочешь завалить какое-либо дело - поручи его идиоту.
_Сдерживание хренля... противодействие. нейтрализация агрессивного актора... Учись, баклан тупорылый!
28.12.2020 20:31 Ответить
ЧОМУ ЗЕ-КОМАНДА ПОБЛАЖЛИВО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ОПЗЖ-МЕРТВЕЧУКА ЩО НЕ ПРИЗНАЮТЬ ФАКТУ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ ДЕ ЗАКОН ПРОО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТУ АГРЕСІЇ РФ ДЕ Ж ДЕПУТАТИ -ПАТРІОТИ
28.12.2020 21:42 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ УКРАИНСКИЕ ДЕТИ КОГДА СЛЫШАЛИ РУССКИЙ ЯЗЫК ГОВОРИЛИ: " ДЯДЬКО, А ТИ НЕ КДБЕШНИК " !?)
28.12.2020 23:48 Ответить
 
 