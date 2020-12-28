Западу нужно больше инвестировать в отпугивание Кремля, - глава МИД Украины Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает важность превентивных мер со стороны западных стран по предупреждению дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Западу нужно гораздо больше инвестировать в отпугивание Кремля от его дальнейших агрессивных шагов. Какой бы высокой ни была цена превентивных мер, цена за развязывание следующего кризиса, который спровоцирует Россия, будет в любом случае гораздо выше", - сказал Кулеба в интервью немецкому политическому журналу "Internationale Politik".

Чиновник отметил, что не стоит больше сомневаться в истинных намерениях Кремля. "В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и совершила нападение на Донбасс, много времени было потрачено на размышления, чего на самом деле хочет Москва. После всего, что с тех пор произошло, каждому, наконец, должны стать понятными цели России: речь идет о том, чтобы расширить свою территорию и подорвать западные демократии. С этого осознания следует второе условие: решительность к действиям", - подчеркнул глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина окончательно порвала с "русским миром", ее членство в евроатлантическом Западе необратимо, - Кулеба

По словам министра, на Западе должны понимать, что когда одна страна становится жертвой российской агрессии, ошибочно надеяться, что такого не произойдет с собственной страной.

"То, что делают Франция, Германия, США и другие западные государства для нашей поддержки против российской агрессии, нам очень помогает. А то, чего они не делают - а именно указать Кремлю на четкие границы - нам бы помогло еще бы больше", - указал Кулеба.

Читайте также: "Постоянный поиск путей "нормализации" отношений с Россией только поощряет Путина в его экспансионистском курсе", - Кулеба