Заходу потрібно більше інвестувати у відлякування Кремля, - очільник МЗС України Кулеба

Заходу потрібно більше інвестувати у відлякування Кремля, - очільник МЗС України Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує на важливості превентивних заходів з боку західних країн щодо попередження подальшої агресії з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Заходу потрібно набагато більше інвестувати у відлякування Кремля від його подальших агресивних кроків. Якою високою б не була ціна превентивних заходів, ціна за вирішення наступної кризи, яку спровокує Росія, буде в будь-якому випадку набагато вищою", - сказав Кулеба в інтерв'ю німецькому політичному журналу "Internationale Politik".

Чиновник зазначив, що не варто більше сумніватися щодо істинних намірів Кремля. "У 2014 році, коли Росія окупувала Крим і напала на Донбас, багато часу було витрачено на роздуми, чого насправді хоче Москва. Після всього, що з того часу відбулося, кожному, нарешті, мають стати зрозумілими цілі Росії: йдеться про те, щоб розширити свою територію і підірвати західні демократії. З цього усвідомлення випливає друга умова: рішучість до дій", - підкреслив очільник МЗС України.

Читайте також: Україна остаточно порвала з "русским миром", її членство в євроатлантичному Заході є невідворотним, - Кулеба

За словами міністра, на Заході мають розуміти, що коли одна країна стає жертвою російської агресії, є помилкою сподіватися, що такого не станеться з власною країною.

"Те, що роблять Франція, Німеччина, США та інші західні держави для нашої підтримки проти російської агресії, нам дуже допомагає. А те, чого вони не роблять - а саме вказати Кремлю на чіткі межі - нам би допомогло ще більше", - зауважив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Геополітична мета Росії - це відновлення свого впливу", - Резніков

росія (67226) Кулеба Дмитро (3605)
+7
Що робите ви, для відлякування кацапів? Заглядаєте в глаз"я і відводите війська, налагоджуєте торгівлю?
28.12.2020 19:15 Відповісти
+3
Пан Максим!
«Китайское предупреждение» для китайской лесопилки.
Российская ботоферма интенсивно «разгоняет» фейк Лубянки о том, что Путин мобилизовал всю российскую армию (включая жен офицеров) и готовится осуществить танковую атаку на украинскую Новую Каховку, чтобы захватить ГЭС и подать воду через Северо-Крымский канал на ядерную базу во временно оккупированный украинский Крым.
Ведущие ток-шоу Ольха Суха беева и Владимир Соловьев скрывают от своей аудитории, что США совместно с НАТО приготовило для недоимперии ракетный удар, в случае прямой её агрессии в отношении Украины. Первый залп будет без применения ядерных боеголовок, так сказать «китайское предупреждение». В памяти компьютеров 3 500 ракет НАТО заложены координаты военных и стратегических объектов (номерных заводов) в более шестистах городов России (типа Арзамас -16, Челябинск и др.), большинство которых расположено на Урале. Такую одновременную «точечную» атаку Московия отразить физически не способна, а бункеров на всех не хватит. Аналогичным образом, 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому Шайрат, с которого, по утверждению американского руководства, вылетели сирийские самолеты, нанесшие удар химическим оружием по городу Хан-Шейхун в Идлибе. При этом Турция одобрила ракетный удар США по Сирии.
Одновременно с предупредительным ударом, будет обстрелян «Томагавками» авангард российских вооружённых сил вторжения. Именно для этой цели в Черном море регулярно проводятся учения «Си Бриз», в которым принимают участие представители более десяти стран антироссийской коалиции. На базах НАТО в Бердянске и под Очаковом впервые появились военные из Японии, Норвегии и Южной Кореи.
Расширение стран, участников коалиции связано с тем, что у этих держав имеются нерешенные территориальные претензии к Московии.
Военно-морская активность стран участниц НАТО в Черноморском регионе, связана с аннексией Россией украинского Крыма и возникновения новой «горячей точки» на политической карте мира.
«Китайское предупреждение» призвано дать понять кремлевским маразматическим старцам, что если ОПГ кооператива «ОЗЕРО» двинет свои танковые дивизии в прибалтийские страны, Беларусь, Украину и Польшу, то шутить с ними никто не будет. На патронах и снарядах для русских медведей НАТО экономить не будет.
28.12.2020 19:30 Відповісти
+2
Чудная речь . Почему тогда волонтёры просят помочь ВСУ ?
28.12.2020 19:12 Відповісти
Чудная речь . Почему тогда волонтёры просят помочь ВСУ ?
28.12.2020 19:12 Відповісти
Так вони і рік, і два і три тому просили допомогу для ВСУ.
28.12.2020 19:18 Відповісти
Ну сказанув! Інвестувати в пугала на кордоні мабуть?
28.12.2020 19:13 Відповісти
інвестувати - це потім мати з того якийсь прибуток. Який прибуток з пугала? Тобто обережніше з термінологією пане міністр, вас можуть зовсім не зрозуміти та подумать щось не хороше.
28.12.2020 19:28 Відповісти
Как газ и электрику ,так Украина покупает в России.А Вы ,типа дураки в ЕС теряйте бабки ДОЛБОЕ-ИЗМ.
28.12.2020 21:22 Відповісти
це не те, що ви сказали, а гібридна політика щодо окупанта
показати весь коментар
28.12.2020 21:27 Відповісти
что-то много стало этой зеленой бездари...
28.12.2020 19:14 Відповісти
Що робите ви, для відлякування кацапів? Заглядаєте в глаз"я і відводите війська, налагоджуєте торгівлю?
28.12.2020 19:15 Відповісти
В очі їм дивляться.
28.12.2020 19:26 Відповісти
Если бы вы, ЗЕленопузые еще не вредили, а что то делали на благо Страны, может и Запад не понадобился?
28.12.2020 19:16 Відповісти
"Украина спасает Европу от рос. наступления"...- при всём уважении(Порошенко, Кулеба и другие с подобной риторикой) этот месседж не проканал. Никто в это не верит, поэтому и поддержка не на все 100, а просто финансовая поддержка. Поэтому нужны другие аргументы.
28.12.2020 19:18 Відповісти
Today Lugansk - tomorrow London! Англійці в це вірять, а от в німців очі затьмарені очікуванням майбутніх прибутків з оборудок з ху№лом
показати весь коментар
28.12.2020 19:32 Відповісти
аха!!спасает европу и весь мир тоже!!(не неси шаблоны и хрень)кто их защитит?? если сами защищаться не хотят??(седьмой год войны а они рассуждают нападёт не нападёт??)риторика то запад а то восток??кто куда пойдёт!!??тут к бабке не ходи!!последние два дня уж очень много ,,кулебы"следует читать что ,,головнокомандувач"дал отмашку задействовать ,,сакральный"план ,,Б"(из за этого МЗСУ и его глава заявление за заявлением делает!!) в надежде что муйло прослезится и скажет ВОВАА!!у тебя рейтинг падает!! я тебе подсоблю!!(читай верну крым и донбас в придачу!!как никак полтора года в глаз заглядывал!! поди таки мир увидел!!)
28.12.2020 19:41 Відповісти
головоногий командувач в очі окрім "рибок" нікому не заглядує, за нього то робить його пан дєрьмак
показати весь коментар
28.12.2020 21:31 Відповісти
А то, чего они не делают - а именно указать Кремлю на четкие границы - нам бы помогло еще бы больше ,,,в Минске ,именно немецкие фашисты с французкими жабоедами ,по указанию Кремля нарезали(указали) четкие границы на территории Независимой Украины ,на которых рашист создал подконтрольное ему ордло
28.12.2020 19:22 Відповісти
Пан Максим!
«Китайское предупреждение» для китайской лесопилки.
Российская ботоферма интенсивно «разгоняет» фейк Лубянки о том, что Путин мобилизовал всю российскую армию (включая жен офицеров) и готовится осуществить танковую атаку на украинскую Новую Каховку, чтобы захватить ГЭС и подать воду через Северо-Крымский канал на ядерную базу во временно оккупированный украинский Крым.
Ведущие ток-шоу Ольха Суха беева и Владимир Соловьев скрывают от своей аудитории, что США совместно с НАТО приготовило для недоимперии ракетный удар, в случае прямой её агрессии в отношении Украины. Первый залп будет без применения ядерных боеголовок, так сказать «китайское предупреждение». В памяти компьютеров 3 500 ракет НАТО заложены координаты военных и стратегических объектов (номерных заводов) в более шестистах городов России (типа Арзамас -16, Челябинск и др.), большинство которых расположено на Урале. Такую одновременную «точечную» атаку Московия отразить физически не способна, а бункеров на всех не хватит. Аналогичным образом, 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому Шайрат, с которого, по утверждению американского руководства, вылетели сирийские самолеты, нанесшие удар химическим оружием по городу Хан-Шейхун в Идлибе. При этом Турция одобрила ракетный удар США по Сирии.
Одновременно с предупредительным ударом, будет обстрелян «Томагавками» авангард российских вооружённых сил вторжения. Именно для этой цели в Черном море регулярно проводятся учения «Си Бриз», в которым принимают участие представители более десяти стран антироссийской коалиции. На базах НАТО в Бердянске и под Очаковом впервые появились военные из Японии, Норвегии и Южной Кореи.
Расширение стран, участников коалиции связано с тем, что у этих держав имеются нерешенные территориальные претензии к Московии.
Военно-морская активность стран участниц НАТО в Черноморском регионе, связана с аннексией Россией украинского Крыма и возникновения новой «горячей точки» на политической карте мира.
«Китайское предупреждение» призвано дать понять кремлевским маразматическим старцам, что если ОПГ кооператива «ОЗЕРО» двинет свои танковые дивизии в прибалтийские страны, Беларусь, Украину и Польшу, то шутить с ними никто не будет. На патронах и снарядах для русских медведей НАТО экономить не будет.
28.12.2020 19:30 Відповісти
Заходу треба менш вилизувати дупу *****.
28.12.2020 19:22 Відповісти
Там жесткая конкуренция, только кто то из ЕС от жопы кремлевской оторвется , тут как тут наши, ермаки, фокины, татаровы и прочие...
28.12.2020 19:28 Відповісти
не Заходу, а конкретно баригам німцям та жабоїдам з іншими підху№лятниками
показати весь коментар
28.12.2020 19:37 Відповісти
Покажите няню, возможно и инвестирует по выходным или каникулы. Личико покажите и торс, голый.
28.12.2020 19:27 Відповісти
Ну звичайно - Захід дурніший за якогось Кулебу )))
28.12.2020 19:29 Відповісти
Тебе Кукушкина ,спортом заниматься надо.
28.12.2020 19:30 Відповісти
в нього нема на то часу, потрібно кукувать щогодини
28.12.2020 19:39 Відповісти
А в ето Украина пока запугивает украинкое население и наращивает торговлю с окупантами. Если украинской власти настрать на украинский народ и на Украину то Западу тем более пох...р
28.12.2020 19:55 Відповісти
Слыш, Кулеба. Чтобы тебе кто то помогал для начала нужно официально признать РФ врагом. И не называть войну гибридной войной. И закрыть границы и сообщение с РФ и выдворить росийское посольство с Украины.
28.12.2020 19:58 Відповісти
Когда ставишь такие вопросы к укр.политике прямо, все начинают игру в "глухонемого"))Заходу потрібно більше інвестувати у відлякування Кремля, - очільник МЗС України Кулеба - Цензор.НЕТ 3211
28.12.2020 20:11 Відповісти
Что бы отпугивать Путина надо чучело Порошенко на границе поставить!
28.12.2020 20:13 Відповісти
В "отпугивание хремля" - серьёзно?! Это так формулирует (и мыслит) главный мидюк Украины? Ну писдец... Мыслитель, ****...

_Хочешь завалить какое-либо дело - поручи его идиоту.
_Сдерживание хренля... противодействие. нейтрализация агрессивного актора... Учись, баклан тупорылый!
28.12.2020 20:31 Відповісти
ЧОМУ ЗЕ-КОМАНДА ПОБЛАЖЛИВО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ОПЗЖ-МЕРТВЕЧУКА ЩО НЕ ПРИЗНАЮТЬ ФАКТУ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ ДЕ ЗАКОН ПРОО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТУ АГРЕСІЇ РФ ДЕ Ж ДЕПУТАТИ -ПАТРІОТИ
28.12.2020 21:42 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ УКРАИНСКИЕ ДЕТИ КОГДА СЛЫШАЛИ РУССКИЙ ЯЗЫК ГОВОРИЛИ: " ДЯДЬКО, А ТИ НЕ КДБЕШНИК " !?)
28.12.2020 23:48 Відповісти
 
 