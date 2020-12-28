Заходу потрібно більше інвестувати у відлякування Кремля, - очільник МЗС України Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує на важливості превентивних заходів з боку західних країн щодо попередження подальшої агресії з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Заходу потрібно набагато більше інвестувати у відлякування Кремля від його подальших агресивних кроків. Якою високою б не була ціна превентивних заходів, ціна за вирішення наступної кризи, яку спровокує Росія, буде в будь-якому випадку набагато вищою", - сказав Кулеба в інтерв'ю німецькому політичному журналу "Internationale Politik".

Чиновник зазначив, що не варто більше сумніватися щодо істинних намірів Кремля. "У 2014 році, коли Росія окупувала Крим і напала на Донбас, багато часу було витрачено на роздуми, чого насправді хоче Москва. Після всього, що з того часу відбулося, кожному, нарешті, мають стати зрозумілими цілі Росії: йдеться про те, щоб розширити свою територію і підірвати західні демократії. З цього усвідомлення випливає друга умова: рішучість до дій", - підкреслив очільник МЗС України.

Читайте також: Україна остаточно порвала з "русским миром", її членство в євроатлантичному Заході є невідворотним, - Кулеба

За словами міністра, на Заході мають розуміти, що коли одна країна стає жертвою російської агресії, є помилкою сподіватися, що такого не станеться з власною країною.

"Те, що роблять Франція, Німеччина, США та інші західні держави для нашої підтримки проти російської агресії, нам дуже допомагає. А те, чого вони не роблять - а саме вказати Кремлю на чіткі межі - нам би допомогло ще більше", - зауважив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Геополітична мета Росії - це відновлення свого впливу", - Резніков