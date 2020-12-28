КПВВ на Донбассе и админгранице с оккупированным Крымом защитят пуленепробиваемыми модулями

Кабинет Министров Украины на своем заседании 28 декабря определил государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление" Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ответственным за обустройство, содержание и обслуживание КПВВ и прилегающие к ним территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующие мероприятия ГП будет осуществлять совместно с Донецкой и Луганской областными военно-гражданскими администрациями и Херсонской облгосадминистрацией.

Постановление предусматривает приведение к единому стандарту и требованиям все КПВВ на линии соприкосновения и на админгранице с Крымом, а также дооборудование их режимных и сервисных зон.

"С самого начала создания КПВВ каждый пункт жил своей жизнью, ведь каждый пункт принадлежал к сфере управления различных структур. Из-за этого возникли трудности с их техническим обустройством, созданием условий для людей, пересекающих линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом. Нет единого стандарта и элементарных условий для обеспечения простых человеческих потребностей. Собственно, это вызвало и справедливые рекомендации и пожелания от международных партнеров, гуманитарных организаций, правозащитников, занимающихся вопросами оккупированных территорий Украины. В конце концов пора навести порядок в этом вопросе. Мы уже заложили новый стандарт - это КПВВ в Счастье и Новотроицком. И по такому же принципу будут оснащены все КПВВ, а содержанием будет заниматься один оператор - наше государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление"", - отметил вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Это положение определяет основные требования к обустройству КПВВ: наличие режимной зоны, сервисная зона с сервисным обслуживанием.

Режимная и сервисная зоны КПВВ обустраиваются временными модульными сооружениями на основе сборно-разборных конструкций, с соответствующей защитой от поражения стрелковым оружием.

Определено также, что прилегающая к КПВВ территория - это территория за пределами режимной и сервисной зон в радиусе не более 50 м от них или до проезжей части дороги, если расстояние до нее менее 50 м.

Напомним, что в течение года Минреинтеграции работало над улучшением условий пересечения КПВВ, в частности 10 ноября на КПВВ в Счастье (Луганская область) и 16 декабря на КПВВ в Новотроицком (Донецкая область) открыты современные многофункциональные сервисные центры.

