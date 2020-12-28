КПВВ на Донбасі та адмінмежі з окупованим Кримом захистять куленепробивними модулями

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 28 грудня визначив державне підприємство "Реінтеграція та відновлення" Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відповідальним за облаштування, утримання та обслуговування КПВВ та прилеглі до них території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, відповідні заходи ДП здійснюватиме спільно з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями та Херсонською облдержадміністрацією.

Постанова передбачає приведення до єдиного стандарту та вимог усі КПВВ на лінії дотику та на адмінмежі з Кримом, а також дооблаштування їхніх режимних та сервісних зон.

"З самого початку створення КПВВ кожен пункт жив своїм життям, адже кожен пункт належав до сфери управління різних структур. Через це виникли труднощі з їх технічним облаштуванням, створенням належних умов для людей, що перетинають лінію дотику на Донеччині та Луганщині та адмінмежу із Кримом. Немає єдиного стандарту та елементарних умов для забезпечення найпростіших людських потреб. Власне, це викликало і справедливі рекомендації та побажання від міжнародних партнерів, гуманітарних організацій, правозахисників, які опікуються питаннями окупованих територій України. Врешті-решт настав час навести лад в цьому питанні. Ми вже заклали новий стандарт - це КПВВ у Щасті та Новотроїцькому. І за таким же принципом будуть облаштовані всі КПВВ, а утриманням буде займатися один оператор - наше державне підприємство "Реінтеграція та відновлення". Я вдячний всім членам Уряду за підтримку цього важливого, в першу чергу з точки зору гуманітарних засад, рішення", - наголосив віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Дивіться також: Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ "Новотроїцьке" на Донеччині. ФОТОрепортаж

Це положення визначає основні вимоги до облаштування КПВВ: наявність режимної зони, сервісна зона із сервісним обслуговуванням.

Режимна та сервісна зони КПВВ облаштовуються тимчасовими модульними спорудами на основі збірно-розбірних конструкцій, з відповідним захистом від ураження стрілецькою зброєю.

Визначено також, що прилегла до КПВВ територія - це територія за межами режимної та сервісної зон в радіусі не більше 50 м. від них, або до проїжджої частини дороги, якщо відстань до неї менше 50 м.

Нагадаємо, що протягом року Мінреінтеграції працювало над покращенням умов перетину КПВВ, зокрема 10 листопада на КПВВ у Щасті (Луганська область) та 16 грудня на КПВВ у Новотроїцькому (Донецька область) було відкрито сучасні багатофункціональні сервісні центри.

Читайте також: Окупанти блокують роботу КПВВ на Донбасі, щоденний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж