Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США

Палата представителей Конгресса США уверенно преодолела вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонной политике, предусматривающий финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Члены палаты проголосовали 322 голосами против 87 за отмену вето. Количество голосов "за" значительно превышает две трети, необходимые для преодоления президентского вето.

Сенат проведет аналогичное голосования на этой неделе. Ожидается, что он утвердит проект большинством в две трети.

Ранее Трамп ветировал оборонный законопроект, поскольку документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.

В бюджет в том числе входили новые санкции против газопровода "Северный поток-2". На укрепление обороноспособности Украины планировалось выделить 250 млн долларов.