РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4235 посетителей онлайн
Новости
5 317 74

Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США

Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США

Палата представителей Конгресса США уверенно преодолела вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонной политике, предусматривающий финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

Члены палаты проголосовали 322 голосами против 87 за отмену вето. Количество голосов "за" значительно превышает две трети, необходимые для преодоления президентского вето.

Сенат проведет аналогичное голосования на этой неделе. Ожидается, что он утвердит проект большинством в две трети.

Читайте также: Вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете США не скажется на помощи Украине, - Кулеба

Ранее Трамп ветировал оборонный законопроект, поскольку документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.

В бюджет в том числе входили новые санкции против газопровода "Северный поток-2". На укрепление обороноспособности Украины планировалось выделить 250 млн долларов.

Конгресс США (1262) США (27716) Трамп Дональд (6342)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Трамп такой же "республиканец", как ***** "демократ".
показать весь комментарий
29.12.2020 09:49 Ответить
+20
Трамп ************.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:49 Ответить
+15
Это очень важная новость...
Это показатель что передача власти в США должна пройти боле менее гладко. Было опасение что Трамп попытается устроить беспорядки и ввести военное положение.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это очень важная новость...
Это показатель что передача власти в США должна пройти боле менее гладко. Было опасение что Трамп попытается устроить беспорядки и ввести военное положение.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:49 Ответить
Це так, але схоже Донні таки вирішив "підкласти свиню" майбутній адміністрації на Близькому Сході: https://mignews.com/news/arabisrael/281220_173753_72122.html Иран пригрозил Израилю и США: не пересекайте красную черту , а також: https://www.timesofisrael.com/israeli-submarine-reportedly-crosses-suez-canal-in-message-to-iran/ Israeli submarine reportedly crosses Suez Canal in 'message' to Iran ...
показать весь комментарий
29.12.2020 11:23 Ответить
Иран пусть о себе не мнит многого.. он не в том положении чтобы грозить Израилю и США.. Дубаю пусть грозит, тогда арабы всем миром его размажут и разделят на части
показать весь комментарий
29.12.2020 20:54 Ответить
Трамп может устроить беспорядки у себя на вилле во Флориде и ввести там военное положение на ограниченном участке с преданными ему лично офицерами.. а затем таки придется валить на Кубу)
показать весь комментарий
29.12.2020 20:57 Ответить
Трамп ************.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:49 Ответить
Трамп такой же "республиканец", как ***** "демократ".
показать весь комментарий
29.12.2020 09:49 Ответить
трам-пам-пам...))))))))))
Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США - Цензор.НЕТ 3325
показать весь комментарий
29.12.2020 09:49 Ответить
що це за передаст, в нього роги виросли????
показать весь комментарий
29.12.2020 09:55 Ответить
Макаренко...
показать весь комментарий
29.12.2020 10:10 Ответить
Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США - Цензор.НЕТ 5046
показать весь комментарий
29.12.2020 10:27 Ответить
Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США - Цензор.НЕТ 468
показать весь комментарий
29.12.2020 10:31 Ответить
с "передастом" я не ошибся...
показать весь комментарий
29.12.2020 10:40 Ответить
Ні разу.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:51 Ответить
ТрУм - пум - пум.
Trump - Трумп - труп
показать весь комментарий
29.12.2020 11:56 Ответить
Идиот Дональд уже настолько слетел с катушек что попытается ветировать преодоление вето)
показать весь комментарий
29.12.2020 09:50 Ответить
После того, как он пытался фальсифицировать фальсификацию выборов это не будет выглядеть чем-то удивительным
показать весь комментарий
29.12.2020 10:34 Ответить
Демократы-фадьсиикаторы и манипуляторы.Не даром за них Пеця топил.
показать весь комментарий
30.12.2020 04:14 Ответить
Или Трамп - ********. Одно из двух.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:08 Ответить
а далі для Трампушки буде в'язниця
показать весь комментарий
29.12.2020 09:50 Ответить
Дональд *****, трамп-пам-пам-пам, трамп-пам-пам-пам !!
показать весь комментарий
29.12.2020 09:51 Ответить
Дкмократы-сатанисты лучше?Ты еще при Байдене запоешь.
показать весь комментарий
30.12.2020 04:08 Ответить
Интересней будет голосование в Сенате, где большинство у республиканцев. Тогда будет понятно, осталась ли республиканская партия партией, или превратилась в секту Трампа.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:52 Ответить
вже було, 84 проти 13ти
показать весь комментарий
29.12.2020 09:58 Ответить
Це було до того, як Трамп наклав вето.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:07 Ответить
буде те ж саме що і в Палаті...Трамп вже дістав республіканців своїми підставами. "The House on Monday rejected a bid by President Donald Trump to derail major defense policy legislation, rendering a bipartisan rebuke to the president in the final weeks of his administration."
https://www.politico.com/news/2020/12/28/defense-veto-override-trump-451696
показать весь комментарий
29.12.2020 10:24 Ответить
Було б непогано.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:35 Ответить
Штати в черговий раз виступили для всього світу як еталон демократії і свободи. Чудовий приклад для недорозвинутих суспільств з блудливими претензіями на демократію...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:53 Ответить
Офигенная у Трампа поддержка оказывается...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:54 Ответить
Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США - Цензор.НЕТ 5935
показать весь комментарий
29.12.2020 09:54 Ответить
Пора республиканской партии США спасать свое реноме , "опущенное" приблудным ( для них) Трампопоном, Сенату и Конгрессу нужно выносить решение об аресте и суде над заканчивающим свою каденцию "президентом" фатальной ошибкой США,. Если этого не произойдет то это только увеличит количество проблем и в США и Мире в целом. Жулик, вор, проходимец, хам, фанфарон, по сути нацист и расист и изменник должен сидеть в тюрьме ( хотя лучше на эл. стуле конечно). Мне по прежнему интересна последующие действия республиканцев ( потому что в процессе после выборов они не показали того что должны были и не поставили свою " ошибку" на место.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:02 Ответить
Уверена, что если бы от Зеленского сенаторам не раздали по 20тыс.$,то вето хрен бы преодолели.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:05 Ответить
В Кремле лежит серьезный видео-компромат на Трампа в молодости, когда он, будучи бизнесменом, в Москве развлекался в гостинице с девочками легкого поведения.
Потому он везде дует в путинскую дудку, боясь последствий.
)))
показать весь комментарий
29.12.2020 10:07 Ответить
как и наша Зеля - не поверю шо его невменяемого на копроративе, да не сфоткали с .....
Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США - Цензор.НЕТ 3459
показать весь комментарий
29.12.2020 10:11 Ответить
Та ладно, с кем тот Трамп только не развлекался, он известный проблядун. Если даже кацапы выложат это видео, то его разве что pornhub заценит. Там что-то посерьезней должно быть.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:13 Ответить
_Однозначно. Кремлёвские бандиты повязали его серьёзными преступлениями перед правосудием США. А к текущему моменту трумп увяз ещё глубже и теперь уже должен отвечать за госизмену.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:24 Ответить
я б на старости лет уже не боялся такого детского компромата, а у Трампа видимо ум не развивался и осталися на уровне 20-летнего юноши, раз он боится своих юношеских шалостей
показать весь комментарий
29.12.2020 21:02 Ответить
Там вопрос в Сенате. Шансы преодолеть вето есть, но далеко не стопроцентные.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:34 Ответить
Всё, что хочет Трамп - это отменить старый закон, принятый еще при Клинтоне, позволяющий соцсетям беспределить цензурой контента в интернете, не рискуя судебным преследованием за распространение фейков и цензуру против интересов Америки и Свободного мира.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:09 Ответить
Как мало, оказывается, у Трампа желаний.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:38 Ответить
Трамп слился и сдулся. Позорище.
Меланья, беги от этого позора !
показать весь комментарий
29.12.2020 12:34 Ответить
Шо ты разкукарекался?
Поцелуй Байдена в Очко и старую кашелку саианистку Клиньтоньшу.
показать весь комментарий
30.12.2020 04:19 Ответить
Об Трампа вытирают ноги даже его однопартийцы. Беги в Ростов, Дони, беги, пока мышеловка не захлопнулась.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:58 Ответить
Вижу, тут байденофилитики всем скопом оттягиваются. Прости их Господи, неведающих что творят и куда их ведут. God Bless America. God Bless President Trump.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:59 Ответить
Иди на срусь.сру. Там трампоидив полно
показать весь комментарий
29.12.2020 17:04 Ответить
В твоей же Пенсильвании сторонников Трампа больше половины, а в твоем округе - большинство. Не смотри на свою родину - мать её, русню, а сделай раз в жизни правильное дело для своей новой родины, бывшей величайшей демократией на Земле - поезжай 6-го января в Вашингтон отстоять выбранного народом, а не махинаторами-демократчиками Президента США, отстоять свободы Америки от левоглобализаторской агентуры КПК и чекистского паханата, make America great again again.

Стань Американцем, наконец, выключи CNN-юшник, включи Newsmax TV, NTD TV, OAN, прочитай доклады Наварро и Синди Пауэлл. Подлог на выборах в пользу Бай дона виден даже из несложного статистического анализа данных выборов, математику не обманешь. Очнись, наконец. Молись, чтобы Пенсу хватило духа выбросить в мусорку конверты с подложными выборщиками, и вскрыть те, что посланы из спорных штатов за Трампа.

Америка в опасности, весь мир в опасности. И русня, и Украина - на обочине этой схватки за путь человечества в ближайшее столетие-два. Не хочешь закончить свои дни и оставить своих детей в Оуруэлловском мире - не сиди, и не мешайся тем, кто видит дальше тебя. Очнись, наконец. А то получится опять как под Полтавой - мы сражаемся за свою и вашу свободу, а вы, по глупости и трусости сидите по хатам с краю, а потом три века почти непрерывно верой и правдой служите империи зла.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:01 Ответить
Ты прием лекарств пропустил. Выпей таблетку, а то покусаешь кого.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:04 Ответить
Протри оптику, наладь прицел, солдат - не мажь.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:43 Ответить
Не пропускай прием лекарств, русский.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:44 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2020 22:49 Ответить
Ну эту-to хамоватую бесноватость вы у русских за 3 века служения им позаимствовали. Это вам шпицрутенами в спину вбили. Пора очнуться.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:01 Ответить
пшло вон, больное животное. Ты пропагандонило за московитского выкидыша Монику, теперь призываешь к гражданскому противостоянию в США. Прихлопни свою вонючую пасть, пропагандон дешевый.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:07 Ответить
Это хамство и врунливость - обычный субстрат рускомирья, а глупость и недалёкость, как и работорговское душегубство - проклятие твоего племени аж с хазарских времён, насколько я знаю историю. Лучше не разбрызгивайся этим по Пенсильвании, не тобою вспаханной, а поучись у соседей, поддерживающих Трампа. Стань американцем, несмотря на тяжелое наследие хамства, глупости и азиатского душегубства, что ты привез с собой в страну свободных людей. Среди сторонников трампа я уже видел тех, кому это удалось. Тебе есть с кого брать пример. Better help America to defend itself from the election fraudsters and make America great again AGAIN.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:44 Ответить
русский, ты Трумпу стишки тоже строчило?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:50 Ответить
пшел вон, идиот. Не суй свое рыло не в свое дело.
показать весь комментарий
30.12.2020 01:05 Ответить
лечись, придурок.
показать весь комментарий
30.12.2020 01:17 Ответить
похоже дональдушка от безысходности делает сам себе депиляцию зоны бикини со стороны жопы.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:39 Ответить
Трампон - феерический мудак.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:30 Ответить
Трамп на аыборах никкого из своих конкурентов не *********.Не то шо дерьмократы-мудаки-помойные крысы.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:56 Ответить
Как правильно сказал Президент Трамп: "This is a gift to China and Russia".
показать весь комментарий
29.12.2020 22:28 Ответить
Трампакс вже скрізь обісрався. Так як він, республіканців та Америку ще ніхто не ганьбив.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:14 Ответить
Та ти шо! І як же він їх зганьбив?
А ось продажні СМІ зганьбили- ні разу не бачив шаб на Цензорі Трампа показали в пристойному вигляді(на фото).
показать весь комментарий
30.12.2020 12:19 Ответить
Шо кацап! Очкуєш далі без Трампакса жити? Правильно робиш, очкуй. А зараз пішов на путєна, якщо тобі Цензор такий поганий, то тобі 👉
показать весь комментарий
30.12.2020 13:28 Ответить
Ну а шо вот вам лично плохого зделал Трамп? А то у вас точно как у кацапов-"Обама ЧМО".
показать весь комментарий
30.12.2020 13:50 Ответить
 
 