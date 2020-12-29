Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США
Палата представителей Конгресса США уверенно преодолела вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонной политике, предусматривающий финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.
Члены палаты проголосовали 322 голосами против 87 за отмену вето. Количество голосов "за" значительно превышает две трети, необходимые для преодоления президентского вето.
Сенат проведет аналогичное голосования на этой неделе. Ожидается, что он утвердит проект большинством в две трети.
Ранее Трамп ветировал оборонный законопроект, поскольку документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.
В бюджет в том числе входили новые санкции против газопровода "Северный поток-2". На укрепление обороноспособности Украины планировалось выделить 250 млн долларов.
Это показатель что передача власти в США должна пройти боле менее гладко. Было опасение что Трамп попытается устроить беспорядки и ввести военное положение.
https://www.politico.com/news/2020/12/28/defense-veto-override-trump-451696
Потому он везде дует в путинскую дудку, боясь последствий.
Стань Американцем, наконец, выключи CNN-юшник, включи Newsmax TV, NTD TV, OAN, прочитай доклады Наварро и Синди Пауэлл. Подлог на выборах в пользу Бай дона виден даже из несложного статистического анализа данных выборов, математику не обманешь. Очнись, наконец. Молись, чтобы Пенсу хватило духа выбросить в мусорку конверты с подложными выборщиками, и вскрыть те, что посланы из спорных штатов за Трампа.
Америка в опасности, весь мир в опасности. И русня, и Украина - на обочине этой схватки за путь человечества в ближайшее столетие-два. Не хочешь закончить свои дни и оставить своих детей в Оуруэлловском мире - не сиди, и не мешайся тем, кто видит дальше тебя. Очнись, наконец. А то получится опять как под Полтавой - мы сражаемся за свою и вашу свободу, а вы, по глупости и трусости сидите по хатам с краю, а потом три века почти непрерывно верой и правдой служите империи зла.
