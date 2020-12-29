Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США

Палата представників Конгресу США впевнено подолала вето президента Дональда Трампа на законопроєкт про оборонну політику, що передбачає фінансову допомогу Україні і санкції за участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

Члени палати проголосували 322 голосами проти 87 за скасування вето. Кількість голосів "за" значно перевищує дві третини, необхідні для подолання президентського вето.

Сенат проведе аналогічне голосування на цьому тижні. Очікується, що він затвердить проєкт більшістю в дві третини.

Раніше Трамп ветував оборонний законопроєкт, оскільки документ "суперечить зусиллям адміністрації щодо забезпечення першорядної ролі США в сфері нацбезпеки і зовнішньої політики". Також Трамп заявив, що проєкт бюджету "містить пункти, що зачіпають наших ветеранів і військову історію", і розкритикував його за відсутність пункту про посилення контролю за соцмережами.

До бюджету в тому числі входили нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2". На зміцнення обороноздатності України планувалося виділити 250 млн доларів.