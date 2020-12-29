Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США
Палата представників Конгресу США впевнено подолала вето президента Дональда Трампа на законопроєкт про оборонну політику, що передбачає фінансову допомогу Україні і санкції за участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.
Члени палати проголосували 322 голосами проти 87 за скасування вето. Кількість голосів "за" значно перевищує дві третини, необхідні для подолання президентського вето.
Сенат проведе аналогічне голосування на цьому тижні. Очікується, що він затвердить проєкт більшістю в дві третини.
Раніше Трамп ветував оборонний законопроєкт, оскільки документ "суперечить зусиллям адміністрації щодо забезпечення першорядної ролі США в сфері нацбезпеки і зовнішньої політики". Також Трамп заявив, що проєкт бюджету "містить пункти, що зачіпають наших ветеранів і військову історію", і розкритикував його за відсутність пункту про посилення контролю за соцмережами.
До бюджету в тому числі входили нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2". На зміцнення обороноздатності України планувалося виділити 250 млн доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это показатель что передача власти в США должна пройти боле менее гладко. Было опасение что Трамп попытается устроить беспорядки и ввести военное положение.
Trump - Трумп - труп
https://www.politico.com/news/2020/12/28/defense-veto-override-trump-451696
Потому он везде дует в путинскую дудку, боясь последствий.
)))
Меланья, беги от этого позора !
Поцелуй Байдена в Очко и старую кашелку саианистку Клиньтоньшу.
Стань Американцем, наконец, выключи CNN-юшник, включи Newsmax TV, NTD TV, OAN, прочитай доклады Наварро и Синди Пауэлл. Подлог на выборах в пользу Бай дона виден даже из несложного статистического анализа данных выборов, математику не обманешь. Очнись, наконец. Молись, чтобы Пенсу хватило духа выбросить в мусорку конверты с подложными выборщиками, и вскрыть те, что посланы из спорных штатов за Трампа.
Америка в опасности, весь мир в опасности. И русня, и Украина - на обочине этой схватки за путь человечества в ближайшее столетие-два. Не хочешь закончить свои дни и оставить своих детей в Оуруэлловском мире - не сиди, и не мешайся тем, кто видит дальше тебя. Очнись, наконец. А то получится опять как под Полтавой - мы сражаемся за свою и вашу свободу, а вы, по глупости и трусости сидите по хатам с краю, а потом три века почти непрерывно верой и правдой служите империи зла.
А ось продажні СМІ зганьбили- ні разу не бачив шаб на Цензорі Трампа показали в пристойному вигляді(на фото).