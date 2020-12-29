Экс-замглавы ОП Ковалив намерена продолжить работу в Набсовете "Нафтогаза"
Бывшая заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив, которая ушла с должности в ОП в декабре, намерена продолжить работу в качестве члена Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом она рассказала в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.
"В любом случае, на сегодняшний день я являюсь заместителем главы Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", поэтому я также останусь на этой должности работать, поскольку реформа энергетического сектора и газового сектора тоже требует большого внимания и большой работы", - сообщила Ковалив.
В течение некоторого времени экс-замглавы ОП сосредоточится на решении стратегических задач в нефтегазовом секторе.
"Это рост добычи газа, построение конкурентного рынка газа; и надеемся, что следующий год будет успешным для отрасли также", - отметила она.
В то же время свою отставку с должности заместителя руководителя Офиса Президента Ковалив объяснила словами о том, что пришло "время двигаться дальше в своих планах и карьерных вызовах".
"Я думаю, как минимум на следующий год я ставлю себе несколько задач, которые тоже будут связаны с помощью стране, дальнейшим проведением реформ. Возможно, это будут какие-то секторальные проекты. Поэтому, я думаю, после Нового года увидим", - сказала она.
А вот:
Юрій Атаманюк, генерал-майор податкової поліції України, заявив, що назріває черговий корупційний скандал у близькому оточенні президента України Володимира https://znaj.ua/politics/317593-fedina-vtrutilas-u-skandal-iz-podrugoyu-zvirobiy-pislya-ataki-zelenskogo-napevne-komus-brakuye Зеленського . Мова йде про Юлію Ковалів, яка є заступником в Офісі президента. Про це Юрій Атаманюк написав у своєму Телеграм-каналі.
"Як кажуть, https://znaj.ua/news сьогодні заступник глави офісу президента Юлія Ковалів кидається в істериці і намагається вийти на керівництво ДБР. Все тому, що ДБР порушило кримінальну справу на її чоловіка Ярему Коваліва, який у 2015 році бувши керівником Держкомрибгоспу віддав в оренду на підконтрольні йому прокладки чотири державних риболовецькі траулери (вартість кожного близько 10 млн доларів). Вартість оренди в місяць становила 35 тис. дол. при реальній 100 тис. дол. Контракти були підписані у 2015 році на таких умовах, які не дозволяють їх розірвати або змінити вартість оренди до 2025 року. Ось так Юлія Ковалів і заробляє свої капітали. Як кажуть, вистачить п***іти і п***ити...", - пише Атаманюк.