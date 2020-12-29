РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10279 посетителей онлайн
Новости
1 445 8

Экс-замглавы ОП Ковалив намерена продолжить работу в Набсовете "Нафтогаза"

Экс-замглавы ОП Ковалив намерена продолжить работу в Набсовете

Бывшая заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив, которая ушла с должности в ОП в декабре, намерена продолжить работу в качестве члена Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом она рассказала в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"В любом случае, на сегодняшний день я являюсь заместителем главы Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", поэтому я также останусь на этой должности работать, поскольку реформа энергетического сектора и газового сектора тоже требует большого внимания и большой работы", - сообщила Ковалив.

В течение некоторого времени экс-замглавы ОП сосредоточится на решении стратегических задач в нефтегазовом секторе.

"Это рост добычи газа, построение конкурентного рынка газа; и надеемся, что следующий год будет успешным для отрасли также", - отметила она.

В то же время свою отставку с должности заместителя руководителя Офиса Президента Ковалив объяснила словами о том, что пришло "время двигаться дальше в своих планах и карьерных вызовах".

"Я думаю, как минимум на следующий год я ставлю себе несколько задач, которые тоже будут связаны с помощью стране, дальнейшим проведением реформ. Возможно, это будут какие-то секторальные проекты. Поэтому, я думаю, после Нового года увидим", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил экс-замминистра экономики Свириденко на пост замглавы ОП, - указ

Автор: 

Нафтогаз (3119) увольнение (2701) Ковалив Юлия (53) Офис Президента (1820)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кто ж это откажется от злачной должности?
показать весь комментарий
29.12.2020 13:53 Ответить
И уж точно не представитель профессии "рот закрыл - рабочее место свободно".
показать весь комментарий
29.12.2020 14:00 Ответить
Все думал, где я мог слышать фамилию этой честной работящей женщины.

А вот:
Юрій Атаманюк, генерал-майор податкової поліції України, заявив, що назріває черговий корупційний скандал у близькому оточенні президента України Володимира https://znaj.ua/politics/317593-fedina-vtrutilas-u-skandal-iz-podrugoyu-zvirobiy-pislya-ataki-zelenskogo-napevne-komus-brakuye Зеленського . Мова йде про Юлію Ковалів, яка є заступником в Офісі президента. Про це Юрій Атаманюк написав у своєму Телеграм-каналі.

"Як кажуть, https://znaj.ua/news сьогодні заступник глави офісу президента Юлія Ковалів кидається в істериці і намагається вийти на керівництво ДБР. Все тому, що ДБР порушило кримінальну справу на її чоловіка Ярему Коваліва, який у 2015 році бувши керівником Держкомрибгоспу віддав в оренду на підконтрольні йому прокладки чотири державних риболовецькі траулери (вартість кожного близько 10 млн доларів). Вартість оренди в місяць становила 35 тис. дол. при реальній 100 тис. дол. Контракти були підписані у 2015 році на таких умовах, які не дозволяють їх розірвати або змінити вартість оренди до 2025 року. Ось так Юлія Ковалів і заробляє свої капітали. Як кажуть, вистачить п***іти і п***ити...", - пише Атаманюк.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:05 Ответить
Ковалив намерена продолжить работу в Набсовете "Нафтогаза"/ где с Рабиновичем будет строить украинцам светлое будущее / Максим Рабінович очолив газопостачальну компанію«Нафтогаз України».Июль 30, 2019.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:29 Ответить
"Я думаю, как минимум на следующий год я ставлю себе несколько задач, которые тоже будут связаны с помощью стране, дальнейшим проведением реформ, в форме грабительских тарифов на газ для народа Украины,которыми, прорашистская прокладка "нафтогаз Украины " поздравил украинцев в этом году...
показать весь комментарий
29.12.2020 15:21 Ответить
А кроме всего прочего, в наблюдательных советах и зарплаты с премиями гораздо интереснее, нежели в ОПе.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:25 Ответить
А де ще можна заробити космічну зарплатню нічого не роблячи ,взагалі навіщо наглядові ради на державних підприємствах ,працевлаштовувати своїх людей ?
показать весь комментарий
29.12.2020 17:22 Ответить
Розігнати ці нацради потрібно разом з їх колективами, нещенками, наємами і тд. Яка від них користь? Другий шлях також можливий, встановити зарплати для них на рівні 1-10 мінімальних зарплат. І нехай свій потенціал показують!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 18:15 Ответить
 
 