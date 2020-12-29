Экс-замглавы ОП Ковалив намерена продолжить работу в Набсовете "Нафтогаза"

Бывшая заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив, которая ушла с должности в ОП в декабре, намерена продолжить работу в качестве члена Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом она рассказала в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"В любом случае, на сегодняшний день я являюсь заместителем главы Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", поэтому я также останусь на этой должности работать, поскольку реформа энергетического сектора и газового сектора тоже требует большого внимания и большой работы", - сообщила Ковалив.

В течение некоторого времени экс-замглавы ОП сосредоточится на решении стратегических задач в нефтегазовом секторе.

"Это рост добычи газа, построение конкурентного рынка газа; и надеемся, что следующий год будет успешным для отрасли также", - отметила она.

В то же время свою отставку с должности заместителя руководителя Офиса Президента Ковалив объяснила словами о том, что пришло "время двигаться дальше в своих планах и карьерных вызовах".

"Я думаю, как минимум на следующий год я ставлю себе несколько задач, которые тоже будут связаны с помощью стране, дальнейшим проведением реформ. Возможно, это будут какие-то секторальные проекты. Поэтому, я думаю, после Нового года увидим", - сказала она.

