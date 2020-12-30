Жительница Днепропетровщины жестоко избила своего трехлетнего сына: ребенок умер

25-летняя мать в Днепропетровской области нанесла своему 3-летнему сыну многочисленные удары по голове и туловищу, от чего ребенок впоследствии умер.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщение о смерти ребенка поступило в полицию 28 декабря около 8:05 от врача скорой медицинской помощи. Правоохранители установили, что накануне вечером находясь по месту жительства 25-летняя женщина нанесла множественные телесные повреждения своему 3-летнему сыну. Утром мальчику стало плохо и мать повезла его в больницу, однако по дороге в медицинское учреждение ребенок умер.

Правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

28 декабря следователем Синельниковского отдела полиции по согласованию с местной прокуратурой женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.