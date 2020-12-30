Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область

Президент Владимир Зеленский 30 декабря начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область.

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский встретится с административно-хозяйственным активом региона и заслушает доклад главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Как сообщалось, Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов