Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область
Президент Владимир Зеленский 30 декабря начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область.
Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Зеленский встретится с административно-хозяйственным активом региона и заслушает доклад главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Как сообщалось, Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области.
Топ комментарии
+27 Стрелок
показать весь комментарий30.12.2020 14:03 Ответить Ссылка
+22 Myroslav Hrabovsky
показать весь комментарий30.12.2020 14:03 Ответить Ссылка
+19 Ksenia VB
показать весь комментарий30.12.2020 14:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Зеленський знає і покриває корупційні схеми Єрмака
- Зеленський в курсі, підтримує і отримує корупційні виплати за підсумками зустрічей Шефіра з олігархами
- Зеленський знає, чим займається Татаров, чому його переслідує НАБУ і за що саме він вигороджує «групу друзів» Татарова від кримінальної відповідальності
- Венедиктова потрібна виключно з єдиною метою - зупиняти будь-які розслідування щодо команди Зеленського
- Зеленський прекрасно усвідомлює, хто зі слуг народу «працює» на митниці і жодні реформи неможливі, допоки їх не усунуть
- Зеленський розуміє, що жодної боротьби зі скрутками в ДФС не відбувається і навіть той кейс, коли у Львові накрили силами СБУ конвертаційний центр з оборотом у 20 млрд грн - це виключно конкурентна боротьба, а не наведення порядку. Бо інший такий «центр» з оборотом у понад 200 млрд грн спокійно продовжує працювати
Чи Ви все ще вірите, що за рахунок державного бюджету і платників податків вузьке коло осіб незаконно збагачується на сотні мільярдів гривень щороку і Президент реально не в курсі?
Володимир Омелян
Така жорстока правда.
https://www.youtube.com/watch?v=PMKhLbDLog0
Итак: Зеленский не получает реальной иноформации о происходящем от слова "совсем". Даже если он и получает ее из открытых источников, не имеет возможности адекватно реагировать. Согласитесь, если бы бубочка почитало хотя бы то, что мы здесь излагаем, поздравлячку с дн. св. Николая он бы уже гундосил нам совсем седой. Отсюда простой вывод: страной руководит не Зеленский, а его преступное окружение, представленное уродами Путина и Коломойского. Зеленскому отведена роль озвучивать волю этих людей и подписывать то, что ему подсунут. Все, что оставлено в полномочиях Зеленского - пилить гундосики и выставлять охрану на концерты квартала. Гундосики наверняка проходят жесткую цензуру окружения. Невероятная плотность потока бреда из ОПы говорит о том, что там понимают, что такая лафа ненадолго и надо успеть по максимуму выполнить то, что завещали Беня и йухло. Почему спешат? да потому что 20-го января инаугурация Байдена. Почти вся политика в мире станет антипутинской, в Украине в том числе. По Трампу посмотрите, он тоже очень спешит максимально подмахнуть йухлу. Думаю, сейчас идет активная работа антипутинских (читай проукраинских) сил во всем мире, поскольку Байден, в отличие от Зеленского, точно не лох. Администрация Байдена стопудово отслеживает ситуацию в Украине и продумывает простые и эффективные решения. Самыми простыми решениями были бы требование экстрадиции Бени в США для суда и посадки, а так же нейтрализация резидента кремля в ОПе. Кто это, Ермак или кто-то другой - похер. Заметили, что все проукраинские силы в Украине притихли, как перед грозой? ))) Наверняка знают больше нас и готовятся. Уж точно не ока государева испугались. Забавно то, что за все косяки бени и кремлевского шныря отвечать одному дурачку - Зеленскому. Кстати, кто-то слышал, Зеленский получил приглашение на инаугурацию президента США? Нет?! Это совсем плохой для него знак. А Порох получил и поедет. Скоро увидим, как маленького жалкого жиденка в трусиках будут распинать на доске объявлений. Если у этого дурачка в конце концов вдруг не включится инстинкт самосохранения и он сам начнет лупить по бениным и йухловым шнырям, на упреждение. Но он не начнет, он здорово зажат компроматом и запуган до усеру. А вот в случае хорошего поведения ему обещаны всякие вкусные штуки. Обманут, конечно, но оно тупенькое, не понимает этого...
Правдолюбе Добродію Омельян - це всім ВІДОМО - ну і що...
А що , при Кравчуку - Кучмі - Ющу...Янику...Пороху...- коли було інакше...?
или стороннему наблюдателю это не видно?
Тому це не робочий візит - а попойка.
ЖДЁМ
режим "забрехался" - движение только в одну сторону
Володимир Зеленський йде у відставку!!!!
А Бубочка знов поїхав у Карпати на відпочинок.
Здавалося, де тут зв'язок?
аочность великая приспичила накануне НГ.
Поглядываем где оно окажется после И.-Франковска.
…а Зелене за рік відпочив вже П´ЯТЬ разів - і жодна журнашлюха не обурюється, наче так і треба.
Helgi Sharp
* * *
Отрабатывается желание ***** -- "Кто угодно, только не Порошенко"
Золоті яйця, 2004 рік.
* 25 декабря Кривонос даёт интервью, где позволяет себе сказать, что «величезна кількість людей тікала від мобілізації»
А 29 декабря, четырежды уклонист от призыва Зеленский, увольняет Кривоноса с должности замсекретаря РНБО, а придворная млядь и луДший эксперд среди КВНщиков, Арестович, разверзается постом про то, как Кривонос «провалил…не оправдал…не проявил себя» и ваще ставленник Порошенки, что само по себе практически приговор.
Ну что….Вовачка, по ходу, просто находка для психотерапевтов - такое закопмлексованное чмо редко встретишь среди взрослых дядей, еще и президентов до кучи.
А, нет. Есть один, тоже Вова. Но у того образование покруче и возможностей побольше, так что проблемы мальчика, которого когда-то пи..дили одноклассники, не так бросаются в глаза.
* Чтобы два раза не вставать, Вова отстранил от должности…нет, не Татарова, а главу КСУ Тупицкого.
Таких полномочий у президента нет, не может он увольнять судей КСУ, но Вовачке, видимо, об этом завхоз Ермак не сказал.
И казалось бы - просто какая-то хрень, которую глава КСУ легко оспорит в КСУ же, но нет. Это не просто превышение полномочий юриста, который Конституцию не читал. Это попытка в одних руках сконцентрировать две ветки власти, что сильно пахнет одним маленьким голожопым диктатором.
* Минэкономики сообщает, что по итогам года, ВВП упадет на 4,8%. А обещали 40% роста.
- Милый, ты же обещал на мне жениться!
- Ой, да мало ли, что я на тебе обещал….
А еще, за последний квартал, из Украины выведено 50 млн долларов инвестиций. Шото даже про няню шутковать не хочется…
* Вчера Кабмин повысил цену на первые 100 кВт в месяц для населения.
А сегодня доработал постановление, и с 1 апреля 2021 года будет нам такой расклад:
до 300 кВт - 1.68 грн за кВт
свыше 300 кВт - 3,48 грн за кВт.
Я не знаю кто как, а конкретно наша семья в 300 кВт не вкладывается с электрической духовкой и бойлером. Так что наш скромный бюджет опять просядет при совершенно не растущих зарплатах.
* У половины украинцев в течение 2020 ухудшилось материальное положение. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра «Социальный мониторинг».
Барыги, вернитесь, мы соскучились…
* А японцы, тем временем, делают спутник в деревянном корпусе. Чтоб он сгорел и в космосе не мусорил. Дикие люди! Мы тут бычок до урны донести не в состоянии, какой там космос…
Т.Адамс
Всім хто молився за це - дуже дякую, але тепер давайте більш конкретизуємо якого Володимира Зеленського ми маємо на увазі, щоб більше не було таких промахів.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4821352827937526&set=a.272671852805669 Sviatoslav Batov
Опять ето зеленое чмо в Омане всплывет?
Нынешнему Султану стоило бы встревожиться
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".
https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4