Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область

Президент Володимир Зеленський 30 грудня розпочав робочу поїздку в Івано-Франківську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що Зеленський зустрінеться з адміністративно-господарським активом регіону та заслухає доповідь голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося, Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області.

