Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область

Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область

Президент Володимир Зеленський 30 грудня розпочав робочу поїздку в Івано-Франківську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що Зеленський зустрінеться з адміністративно-господарським активом регіону та заслухає доповідь голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося, Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області.

+27
А, давайте скажемо правду

- Зеленський знає і покриває корупційні схеми Єрмака

- Зеленський в курсі, підтримує і отримує корупційні виплати за підсумками зустрічей Шефіра з олігархами

- Зеленський знає, чим займається Татаров, чому його переслідує НАБУ і за що саме він вигороджує «групу друзів» Татарова від кримінальної відповідальності

- Венедиктова потрібна виключно з єдиною метою - зупиняти будь-які розслідування щодо команди Зеленського

- Зеленський прекрасно усвідомлює, хто зі слуг народу «працює» на митниці і жодні реформи неможливі, допоки їх не усунуть

- Зеленський розуміє, що жодної боротьби зі скрутками в ДФС не відбувається і навіть той кейс, коли у Львові накрили силами СБУ конвертаційний центр з оборотом у 20 млрд грн - це виключно конкурентна боротьба, а не наведення порядку. Бо інший такий «центр» з оборотом у понад 200 млрд грн спокійно продовжує працювати

Чи Ви все ще вірите, що за рахунок державного бюджету і платників податків вузьке коло осіб незаконно збагачується на сотні мільярдів гривень щороку і Президент реально не в курсі?

Володимир Омелян
30.12.2020 14:03 Відповісти
+22
Відтягнутися він приїхав, а не з «робочою поїздкою».
30.12.2020 14:03 Відповісти
+19
Зеленський - ворог України та українців.
Така жорстока правда.
30.12.2020 14:07 Відповісти
Янелох обіцяв звіольнити її ЗА НЕПОСАДКИ , а якраз ЗА НЕПОСАДКИ він її й помилуваав. Шановні журанлісти нарийте УСІ БРЕХЛИВІ ОБІЦЯНКИ ТА ЗВІТА ЯНЕЛОХА!!! У США ЦЕ ЗРОБИЛИ, НАРАХУВАЛИ СВОЄМУ 20 ТИС ЗА ТРИ РОКИ!
30.12.2020 14:30 Відповісти
Работник хером!
31.12.2020 12:27 Відповісти
рукопожатие крепкое?
30.12.2020 14:03 Відповісти
наши встретят?
наши встретят?
30.12.2020 15:39 Відповісти
отбыл на отдых - так будет честнее
30.12.2020 14:03 Відповісти
Зеленський - ворог України та українців.
Така жорстока правда.
30.12.2020 14:07 Відповісти
Глядачка в прямому ефірі не втрималась - "Как спишь ты зеленая @ука"
https://www.youtube.com/watch?v=PMKhLbDLog0
30.12.2020 14:11 Відповісти
Позволю себе высказать свое мнение. Зеленский НЕ В КУРСЕ, что именно происходит и то, что мы видим как реакцию Зеленского на события, таковой не является. Бред? Неа!
Итак: Зеленский не получает реальной иноформации о происходящем от слова "совсем". Даже если он и получает ее из открытых источников, не имеет возможности адекватно реагировать. Согласитесь, если бы бубочка почитало хотя бы то, что мы здесь излагаем, поздравлячку с дн. св. Николая он бы уже гундосил нам совсем седой. Отсюда простой вывод: страной руководит не Зеленский, а его преступное окружение, представленное уродами Путина и Коломойского. Зеленскому отведена роль озвучивать волю этих людей и подписывать то, что ему подсунут. Все, что оставлено в полномочиях Зеленского - пилить гундосики и выставлять охрану на концерты квартала. Гундосики наверняка проходят жесткую цензуру окружения. Невероятная плотность потока бреда из ОПы говорит о том, что там понимают, что такая лафа ненадолго и надо успеть по максимуму выполнить то, что завещали Беня и йухло. Почему спешат? да потому что 20-го января инаугурация Байдена. Почти вся политика в мире станет антипутинской, в Украине в том числе. По Трампу посмотрите, он тоже очень спешит максимально подмахнуть йухлу. Думаю, сейчас идет активная работа антипутинских (читай проукраинских) сил во всем мире, поскольку Байден, в отличие от Зеленского, точно не лох. Администрация Байдена стопудово отслеживает ситуацию в Украине и продумывает простые и эффективные решения. Самыми простыми решениями были бы требование экстрадиции Бени в США для суда и посадки, а так же нейтрализация резидента кремля в ОПе. Кто это, Ермак или кто-то другой - похер. Заметили, что все проукраинские силы в Украине притихли, как перед грозой? ))) Наверняка знают больше нас и готовятся. Уж точно не ока государева испугались. Забавно то, что за все косяки бени и кремлевского шныря отвечать одному дурачку - Зеленскому. Кстати, кто-то слышал, Зеленский получил приглашение на инаугурацию президента США? Нет?! Это совсем плохой для него знак. А Порох получил и поедет. Скоро увидим, как маленького жалкого жиденка в трусиках будут распинать на доске объявлений. Если у этого дурачка в конце концов вдруг не включится инстинкт самосохранения и он сам начнет лупить по бениным и йухловым шнырям, на упреждение. Но он не начнет, он здорово зажат компроматом и запуган до усеру. А вот в случае хорошего поведения ему обещаны всякие вкусные штуки. Обманут, конечно, но оно тупенькое, не понимает этого...
30.12.2020 14:47 Відповісти
@Чи Ви все ще вірите, що за рахунок державного бюджету і платників податків вузьке коло осіб незаконно збагачується на сотні мільярдів гривень щороку і Президент реально не в курсі?@

Правдолюбе Добродію Омельян - це всім ВІДОМО - ну і що...

А що , при Кравчуку - Кучмі - Ющу...Янику...Пороху...- коли було інакше...?
30.12.2020 14:56 Відповісти
Вова, б...ть! Чего ты шарое...ишься? Ты людям работать мешаешь, от работы отвлекаешь своими этими выступлениями... Это не 95 квартал, за это деньги не платят.
30.12.2020 14:04 Відповісти
Коли приїзджав відкривати новий міст через Дніпро, то так поспішали що не позакручували до кінця гайки. Нещодавно там спіймали чувака з мішком гайок. Відкручував щоб здати на брухт.
30.12.2020 14:08 Відповісти
То не Порошенко Был? Откупился от ментов наверное, барыга!
30.12.2020 14:11 Відповісти
как зафиксировать момент его входа в оманский портал?
или стороннему наблюдателю это не видно?
показати весь коментар
30.12.2020 14:04 Відповісти
как зафиксировать момент его входа в оманский портал?
или стороннему наблюдателю это не видно?
30.12.2020 14:04 Відповісти
Пусть КМИС проведет опрос сколько % от населения Украины верят, что он там будет работать в новогодней "рабочей поездке".
показати весь коментар
30.12.2020 14:04 Відповісти
ой, можно подумать, что оно когда-то вообще работало
30.12.2020 14:12 Відповісти
Він же там відпочивати збирався.
Тому це не робочий візит - а попойка.
30.12.2020 14:06 Відповісти
Знов кататиметься на лижах. Впаде і очуняє в Омані.
30.12.2020 14:10 Відповісти
Можливо там відбуватиметься зустріч олігархів по підведенню підсумків надприбуткового для них року і зелю просто запросили відпрацювати корпоративчик для розваги важливих людей.Тоді це дійсно робоча поїздка.
30.12.2020 14:13 Відповісти
мало того, что попойка, так еще и за государственный счет т.е. налогоплательщиков, да, да очарованые преЗЕдентом и за вас счет тоже.Пламенный привет платежкам за комуналку с января 2021.
30.12.2020 14:14 Відповісти
а мож его вести корпоратив пригласили? все ж таки новогодний чес - привычки-то остались
30.12.2020 14:19 Відповісти
Светофоры отключат . Очень вовремя перед Новым Годом .
30.12.2020 14:06 Відповісти
гастроли , жаль только что не прощальные
гастроли , жаль только что не прощальные
30.12.2020 14:08 Відповісти
этот кадр-балалаешник один в один зеля.
30.12.2020 14:18 Відповісти
хто його знає...
30.12.2020 17:32 Відповісти
А з яких пір новорічний відпочинок перетворився на робочу поїздку?Хоча для зепи все це "какая разнітца".
30.12.2020 14:09 Відповісти
поехал на каникулы, заодно и поработал... языком...
30.12.2020 14:09 Відповісти
А чому витрати на офіс президента на 2021 рік рекордні? Сума 1,227 мільярди гривень.Це ж офіс,не адміністрація.Це питання до прихильників зелених.
30.12.2020 14:09 Відповісти
Если оно вдруг попрётся на Говерлу, турните кто-нибудь его с горы. Или в реке Прут притопите.
30.12.2020 14:10 Відповісти
... Зеленский встретится с административно-хозяйственным активом региона

ЖДЁМ
... Зеленский встретится с административно-хозяйственным активом региона

ЖДЁМ
30.12.2020 14:11 Відповісти
Тяжелое наследие антинародного режима Порошенка?😂
30.12.2020 14:15 Відповісти
Й ЗНОВУ МАНІПУЛЯТИВНА БРЕХНЯ - на отдих так на отдих , НАХЕР БРЕХАТИ ПРО РОБОЧУ . Чи знову у Гуті його не знайдуть? Чи від Лєни відмазався та у ванні з Єрмаком поїхав?
30.12.2020 14:11 Відповісти
а они уже не могут остановиться
режим "забрехался" - движение только в одну сторону
30.12.2020 14:14 Відповісти
будет давать сеанс одновременной игры на десяти роялях? )
30.12.2020 14:12 Відповісти
лучше бы на котрабасе сбацал
30.12.2020 14:18 Відповісти
на контрабасе у него будут показательные выступления перед таможенниками )
30.12.2020 14:20 Відповісти
Смычок короткий.
30.12.2020 14:54 Відповісти
Молния!!!
Володимир Зеленський йде у відставку!!!!
30.12.2020 14:13 Відповісти
Начальник Козельщинського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Володимир Зеленський звільняється з посади і планує йти на заслужений відпочинок.
30.12.2020 14:14 Відповісти
проситесь, батенька, в Цензор на работу!
30.12.2020 14:23 Відповісти
От млять... чуть сердце на радостях не выпрыгнуло! ))) Тю на тебе, шутник хренов!!!
30.12.2020 14:55 Відповісти
В этот раз надо таки бросать танковый аккумулятор.
30.12.2020 14:14 Відповісти
Замаскував "отдых" під робочу поїздку 'втомлений чмо' вірить його лохторат і це схаває
30.12.2020 14:15 Відповісти
Буковель проінспектує. Бо шось давно не працював.
30.12.2020 14:17 Відповісти
а подарить Ивано-Франковску кислородные концентраторы (ну, хоть один) слабо? мамарима не научила?
30.12.2020 14:17 Відповісти
Это нерациональное расходование награбленных беней и ермаками денег. Там каждая спижженная копейка на строжайшем учете.
30.12.2020 14:58 Відповісти
Главное, что бы не оказался где- нибудь в Омане..
30.12.2020 14:18 Відповісти
Оман відкриває кордони з 29 грудня.
А Бубочка знов поїхав у Карпати на відпочинок.
Здавалося, де тут зв'язок?
30.12.2020 14:19 Відповісти
когда он уже с рабочей поездкой поедет в зону- и там бы и остался-
30.12.2020 14:22 Відповісти
На Буковель поехал, значит...
30.12.2020 14:28 Відповісти
по делам государственной важности , на кануне нового года
30.12.2020 14:30 Відповісти
Сраочность великая приспичила накануне НГ.
Поглядываем где оно окажется после И.-Франковска.
30.12.2020 14:37 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3396687.html Порошенко відпочив ОДИН раз за п"ять років, так журнашлюхи підняли сморід до небес...

…а Зелене за рік відпочив вже П´ЯТЬ разів - і жодна журнашлюха не обурюється, наче так і треба.
Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область - Цензор.НЕТ 6114

Helgi Sharp

* * *
Отрабатывается желание ***** -- "Кто угодно, только не Порошенко"
30.12.2020 14:34 Відповісти
Всплывет где-то в Омано-Франковске
30.12.2020 16:15 Відповісти
Жителей Ивано-Франковска предупредили чтобы берегли там свои новогодние елочки ?. Бедоносец погулять залетел.
30.12.2020 14:28 Відповісти
Ватсон, візьміть палку, треба цього га.дона атписдити.
Золоті яйця, 2004 рік.
30.12.2020 14:29 Відповісти
1, не називайте путешествия по стране работой. 2, работает не он, а ОП. 3, обьясните людям конкретно, на кого работает ОП? 4, в стране бардак, который сделали не кто иной как Порох, Турчинов, Парубий и Аваков они же и сделали янелоха президентом и уже вместе с ЗЕ подняли рейтинги опзж, врагов Украины, это значит что сами такие же враги. 5, пока он катаеться, Яник уже сидит на чемодане, где то под Луганском и ждет презнания его легитивным со всеми последствиями. Короче, хрен знает что твориться.......
30.12.2020 14:30 Відповісти
Отета ты замолодил! У одного с зелей дилера отовариваешься?
30.12.2020 15:01 Відповісти
не употребляю. а нахерачил все в кучу потому что так оно и есть. скоро придут опзж, станет еще веселей и будем все как обдолбанные
30.12.2020 15:45 Відповісти
Не придут, Юр. Что-то готовится, назревает. Проукраинские все в засадах сидят, ни души на ТВ и в инете. Вот ********** шныри и быкуют, пытаются по максимуму ситуацию выбрать. Ждем свтупления в должность дяди Джо. Будет здорово. Вот только нам прилетит от дяди Джо за Беню, за Хантера, за контроль кремля над ОПой. С половины и ОПЗж попрячется в камыши. Но дядя Джо человек нервный и камыши может поджечь, чтобы не гоняться за этими зайцами.
30.12.2020 16:04 Відповісти
Бог чтоб твои предсказания сбылись. только вот очень много людей начинают с грустью вспоминать яника и их будет очень трудно аставить еще раз поверить во что то. тот был просто вор, а последующие аферисты и предатели и это очевидно. вот я, оптимист, но и у меня нервы уже на пределе. удачи тебе и с наступающим.
30.12.2020 17:20 Відповісти
Держись, брат. Эту зеленую гниль смоет без следа. Что-то собирается в Украине, как первая весенняя гроза. Обрати внимание, в эфире нет ни единой проукраинской силы. А ведь им есть что терять в отличие от нас с тобой. Значит, что-то готовится. Я уже писал сегодня, что очень многое изменится после инаугурации Байдена. Мировая политика враз станет антипутинской, значит и у нас начнутся перемены к лучшему. А сейчас кремлевские шныри стараются как можно больше успеть поднагадить нам, у них ведь времени три недели осталось. И у зели тоже. Дальше - мрак. Думаешь, Байден простит зеле совмесные с Трампом наезды на Хантера Байдена? Вряд ли. Короче, надвигаются перемены. Дай нам Бог выдержать все это в очередной раз.
30.12.2020 17:30 Відповісти
ждем..... удачи тебе. и всем нормальным людям
30.12.2020 17:58 Відповісти
Пожалуй, схожу я с рабочим визитом к диванчики.
30.12.2020 14:37 Відповісти
Не перевищуйте свої повноваження. Ви ж не президент.
30.12.2020 19:02 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3397984.html Дайджест

* 25 декабря Кривонос даёт интервью, где позволяет себе сказать, что «величезна кількість людей тікала від мобілізації»
А 29 декабря, четырежды уклонист от призыва Зеленский, увольняет Кривоноса с должности замсекретаря РНБО, а придворная млядь и луДший эксперд среди КВНщиков, Арестович, разверзается постом про то, как Кривонос «провалил…не оправдал…не проявил себя» и ваще ставленник Порошенки, что само по себе практически приговор.

Ну что….Вовачка, по ходу, просто находка для психотерапевтов - такое закопмлексованное чмо редко встретишь среди взрослых дядей, еще и президентов до кучи.
А, нет. Есть один, тоже Вова. Но у того образование покруче и возможностей побольше, так что проблемы мальчика, которого когда-то пи..дили одноклассники, не так бросаются в глаза.

* Чтобы два раза не вставать, Вова отстранил от должности…нет, не Татарова, а главу КСУ Тупицкого.
Таких полномочий у президента нет, не может он увольнять судей КСУ, но Вовачке, видимо, об этом завхоз Ермак не сказал.
И казалось бы - просто какая-то хрень, которую глава КСУ легко оспорит в КСУ же, но нет. Это не просто превышение полномочий юриста, который Конституцию не читал. Это попытка в одних руках сконцентрировать две ветки власти, что сильно пахнет одним маленьким голожопым диктатором.

* Минэкономики сообщает, что по итогам года, ВВП упадет на 4,8%. А обещали 40% роста.
- Милый, ты же обещал на мне жениться!
- Ой, да мало ли, что я на тебе обещал….

А еще, за последний квартал, из Украины выведено 50 млн долларов инвестиций. Шото даже про няню шутковать не хочется…

* Вчера Кабмин повысил цену на первые 100 кВт в месяц для населения.
А сегодня доработал постановление, и с 1 апреля 2021 года будет нам такой расклад:
до 300 кВт - 1.68 грн за кВт
свыше 300 кВт - 3,48 грн за кВт.

Я не знаю кто как, а конкретно наша семья в 300 кВт не вкладывается с электрической духовкой и бойлером. Так что наш скромный бюджет опять просядет при совершенно не растущих зарплатах.

* У половины украинцев в течение 2020 ухудшилось материальное положение. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра «Социальный мониторинг».
Барыги, вернитесь, мы соскучились…

* А японцы, тем временем, делают спутник в деревянном корпусе. Чтоб он сгорел и в космосе не мусорил. Дикие люди! Мы тут бычок до урны донести не в состоянии, какой там космос…
Т.Адамс
30.12.2020 14:42 Відповісти
У половины украинцев в течение 2020 ухудшилось материальное положение - значит рейтинг Бубы: 37%:2= 18%, да еще цены на электрику и газ увеличатся, зарплат нет - через 6 мес. будет 8%.
30.12.2020 18:21 Відповісти
скотина...
30.12.2020 14:47 Відповісти
Я где-то слышал, почему маленькие все такие говнистые. Голова слишком близко к жопе...
30.12.2020 15:05 Відповісти
Пианину с собой взял? Может, по привычке, корпоративчик забацает.....
30.12.2020 15:04 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26081902.html Акуратніше треба
Всім хто молився за це - дуже дякую, але тепер давайте більш конкретизуємо якого Володимира Зеленського ми маємо на увазі, щоб більше не було таких промахів.
Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область - Цензор.НЕТ 9091

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4821352827937526&set=a.272671852805669 Sviatoslav Batov
30.12.2020 15:13 Відповісти
Приклад, достойний наслідування.
30.12.2020 19:00 Відповісти
Встреча Нового года в Карпатах. План мероприятий:
30.12.2020 16:00 Відповісти
Пля, де жа вю.
Опять ето зеленое чмо в Омане всплывет?
Нынешнему Султану стоило бы встревожиться
30.12.2020 18:22 Відповісти
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".

https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
30.12.2020 18:27 Відповісти
І тут клоун бреше. Приїхав напитися і обригатися на новий рік.
30.12.2020 20:15 Відповісти
 
 