Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов

Президент Владимир Зеленский превратился в типичного антигероя развлекательных шоу на политическую тематику, которые он снимал будучи комиком.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист "Лиги" Петр Шуклинов, комментируя слив дела замглавы ОП Олега Татарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский таки защитил своего друга Татарова от НАБУ. Поздравляю, господин президент. Вы типичный пример плохого политика. Типичный антигерой ваших шоу. Типичная временная неприятность", - написал Шуклинов.

Смотрите также: Я не обсуждал с Зеленским мое дело, - Татаров. ВИДЕО

Ранее прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.