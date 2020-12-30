Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов
Президент Владимир Зеленский превратился в типичного антигероя развлекательных шоу на политическую тематику, которые он снимал будучи комиком.
Об этом пишет в Фейсбуке журналист "Лиги" Петр Шуклинов, комментируя слив дела замглавы ОП Олега Татарова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский таки защитил своего друга Татарова от НАБУ. Поздравляю, господин президент. Вы типичный пример плохого политика. Типичный антигерой ваших шоу. Типичная временная неприятность", - написал Шуклинов.
Ранее прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.
У2020 році контррозвідка Служби безпеки України запобігла протиправному експорту товарів військового призначення вартістю 1,48 млрд. грн. В контррозвідці говорять про те, що наразі завершується робота по передачі Міністерству оборони України вилученого контрабандного військового майна на суму близько 1 млрд. гривень.
Крім того, у 2020 році контррозвідники викрили факти зловживання службовим становищем посадовими особами у Міноборони, Нацгвардії та низці держпідприємств, які завдали майже 1,1 млрд грн збитків державі.https://defence-ua.com/news/kontrrozvidniki_peredadut_mou_viluchenogo_kontrobandnogo_vijskovogo_majna_na_1_mlrd_griven-2470.html
Тепер ми точно знаємо, до яких наслідків може призвести їх дурість і наша благодушність: ми задихнемося у власній блювоті. Не сьогодні, так завтра. І те, що на сусідньому ліжку буде задихатися незнайомий ідіот, що підготував нам таку долю і буде заходиться в несамовитий крик його дружина - якщо її ще впустять в палату, звичайно - не втішить ні нас, ні наших родичів. У смертний час зловтіхи немає. - В. Портников
даже армяне не так ноют за геноцидами.
ну и шо? получили войну и вот Алиев потерял 2800 солдиков, но победил, а тут .....
Ну, например, такого как я, хотя я и не ходил на 3 крайних выбора:
https://www.youtube.com/watch?v=1s3fMaBdWD8
но тем не менее, музыка неплохая
Люди здуріли, коли за нього голосували.
Може там хтось приємніший буде.
А морді ЗЕ покажу середній палець.
https://censor.net/ru/news/3239822/reyiting_zelenskogo_za_polgoda_upal_s_376_do_277_opros_kmis_infografika
Каже, зелені бридні армію зневажають і не забезпечують.
А взагалі нічого дивного: два роки тому з каналів Бєні і мертвечука була в один голос лише зрадозрадна зрада при згадуванні про фамілію "Порошенко"...
А в 2009 була в один голос лише зрадозрадна зрада при згадуванні про фамілію "Ющенко" (хоча от з Ющом обідно - при ньому ми жили НАЙКРАЩЕ за всю історію України).
тільки телепням його по тв занадто прикрасили.
Поскоріше потрібно спекатися такого *********** , бо втратимо країну !
Жоден з українських президентів не мав такої повноти влади, такої шаленої підтримки на початку своєї каденції,ніхто так відверто не порушував закон та Конституцію,як зєлєнскій. І йому все сходить з рук. Все шо можна було злити - злив,на черзі позов на 12млрд по газовим контрактам