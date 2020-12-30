РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9632 посетителя онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
5 670 52

Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов

Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов

Президент Владимир Зеленский превратился в типичного антигероя развлекательных шоу на политическую тематику, которые он снимал будучи комиком.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист "Лиги" Петр Шуклинов, комментируя слив дела замглавы ОП Олега Татарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский таки защитил своего друга Татарова от НАБУ. Поздравляю, господин президент. Вы типичный пример плохого политика. Типичный антигерой ваших шоу. Типичная временная неприятность", - написал Шуклинов.

Смотрите также: Я не обсуждал с Зеленским мое дело, - Татаров. ВИДЕО

Ранее прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

Зеленский Владимир (21666) Татаров Олег (371)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 1507
показать весь комментарий
30.12.2020 13:22 Ответить
+27
Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов - Цензор.НЕТ 6651
показать весь комментарий
30.12.2020 13:27 Ответить
+20
Воно від народження ходяча пародія.
Люди здуріли, коли за нього голосували.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СБУ передасть Міноборони України вилученого контрабандного військового майна на 1 млрд гривень

У2020 році контррозвідка Служби безпеки України запобігла протиправному експорту товарів військового призначення вартістю 1,48 млрд. грн. В контррозвідці говорять про те, що наразі завершується робота по передачі Міністерству оборони України вилученого контрабандного військового майна на суму близько 1 млрд. гривень.
Крім того, у 2020 році контррозвідники викрили факти зловживання службовим становищем посадовими особами у Міноборони, Нацгвардії та низці держпідприємств, які завдали майже 1,1 млрд грн збитків державі.https://defence-ua.com/news/kontrrozvidniki_peredadut_mou_viluchenogo_kontrobandnogo_vijskovogo_majna_na_1_mlrd_griven-2470.html
показать весь комментарий
30.12.2020 13:19 Ответить
"стал" ? Та він ним і був, дурилка картонна, тільки тим і займався, що принижував Україну і лобизав задній міст починаючи від пуйла і закінчуючи кадировим, при цьому "гуморячи" з Голодомору і держави в цілому
показать весь комментарий
30.12.2020 13:23 Ответить
...До 2020 року ми могли стежити за діями колективного розуму - вірніше, колективного божевілля - з певною добродушністю, тим більше тоді, коли ці дії не загрожували демократії. Ми могли заспокоювати себе, що наші співвітчизники - і в розвинених країнах, і в країнах, які тільки починають наближатися до цивілізованого світу - мають повне право спробувати і переконатися у марності своїх сподівань на диво, на пошук простих відповідей на складні питання. Що, навпаки, потрібно дати їм можливість спробувати - щоб у них ніколи не було відчуттів, що їм не дали здійснити свою мрію і проголосувати за чергового або позачергового пройдисвіта на виборах глави держави або за банду піратів - на парламентських.
Тепер ми точно знаємо, до яких наслідків може призвести їх дурість і наша благодушність: ми задихнемося у власній блювоті. Не сьогодні, так завтра. І те, що на сусідньому ліжку буде задихатися незнайомий ідіот, що підготував нам таку долю і буде заходиться в несамовитий крик його дружина - якщо її ще впустять в палату, звичайно - не втішить ні нас, ні наших родичів. У смертний час зловтіхи немає. - В. Портников
показать весь комментарий
30.12.2020 13:20 Ответить
нахэр портникова, смешно смеется над.... а над тем шо заслужили.
даже армяне не так ноют за геноцидами.
ну и шо? получили войну и вот Алиев потерял 2800 солдиков, но победил, а тут .....
показать весь комментарий
30.12.2020 13:24 Ответить
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 4310
показать весь комментарий
30.12.2020 13:20 Ответить
он просто оседлал Кого?
Ну, например, такого как я, хотя я и не ходил на 3 крайних выбора:
https://www.youtube.com/watch?v=1s3fMaBdWD8
но тем не менее, музыка неплохая
показать весь комментарий
30.12.2020 13:21 Ответить
Воно від народження ходяча пародія.
Люди здуріли, коли за нього голосували.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:22 Ответить
вони ще щиро новорічну маячню Зеленського дивитимуться...
показать весь комментарий
30.12.2020 13:26 Ответить
Я переключу на Прямий.
Може там хтось приємніший буде.
А морді ЗЕ покажу середній палець.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:32 Ответить
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 5298
показать весь комментарий
30.12.2020 13:22 Ответить
Щоб тебе , зелений волоцюга , розірвало !
показать весь комментарий
30.12.2020 13:38 Ответить
Хліба вам, хліба!.. Немає у мене хліба, бачите, сам пиріжки їм.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:30 Ответить
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 1507
показать весь комментарий
30.12.2020 13:22 Ответить
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 5795
показать весь комментарий
30.12.2020 13:23 Ответить
Он устал ат вайньі.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:26 Ответить
все думали , когда голосовали , а вдруг из говна пуля получится , а нет - не получилась
показать весь комментарий
30.12.2020 13:23 Ответить
да ничего они не думали - голосовали за покемона, который примелькался по телевиззору, корча антикоррупционера. Понятно было сразу тем, кто способен критически міслить, что оно такое - слуга олигарха! но по-ходу эту слугу начали все кому не лень использовать....
показать весь комментарий
30.12.2020 13:32 Ответить
Да. На сцену Квартала Володя скорее всего уже никогда не вернётся.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:23 Ответить
Да он себе уже на Кипре наколядовал нормально. Плюс квартирки сдавать можно. Субсидию получает. Как то проживет в Италии на вилле.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:32 Ответить
Да у него и до президентства с Кипром и квартирками всё было не плохо. А вот шутить над украинскими политиками он уже вряд ли сможет,
показать весь комментарий
30.12.2020 13:37 Ответить
Чого ж не вернеться. Грати кацапам х*ром на роялі в параші він завжди зможе. Та й в Україні вати вистачає, 27%, дивіться останній рейтинг.

https://censor.net/ru/news/3239822/reyiting_zelenskogo_za_polgoda_upal_s_376_do_277_opros_kmis_infografika
показать весь комментарий
30.12.2020 13:35 Ответить
Да вата как раз одна из первых от Володи и отвернулась. Секта Шария лишь один из ярких примеров. Отсюда и просадка рейтинга. Пророссийскость Зеленского это миф. Проукраинская часть его электората отворачивается медленнее и только из-за становящейся всё более очевидной некомпетентности Володи занимаемой должности.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:47 Ответить
Слідкуємо як Бєнядіктова відкриє карну справу за наїзд на потерпілого.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:24 Ответить
У Татарова есть хороший компромат на зелёного гнуса.... Поэтому, последний из кожи вылазит , чтобы Татаров не сел....
показать весь комментарий
30.12.2020 13:24 Ответить
А чому антигерой? Це для притомних-антигерой. А для фанатів його шоу - ці персонажі, яких він відображає - найсправжнвші герої - тупі, раглі злодії, малорос, корупціонери. От власне таких і вибрали у владу. Кумирів.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:24 Ответить
Дійсно. З усіх телеканалів Рошенко і Мертвечука в один голос лише зрадозрадна зрада при згадуванні про фамілію "Зеленський".
показать весь комментарий
30.12.2020 13:25 Ответить
О, виліз як чорт з конопель.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:27 Ответить
Я не розумію-чого воно радіє так?
показать весь комментарий
30.12.2020 13:29 Ответить
Ваш улюблений Хомчак теж зраду віднайшов.
Каже, зелені бридні армію зневажають і не забезпечують.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:33 Ответить
Є питання: а 1+1 відноситься до каналів мертвечука?

А взагалі нічого дивного: два роки тому з каналів Бєні і мертвечука була в один голос лише зрадозрадна зрада при згадуванні про фамілію "Порошенко"...

А в 2009 була в один голос лише зрадозрадна зрада при згадуванні про фамілію "Ющенко" (хоча от з Ющом обідно - при ньому ми жили НАЙКРАЩЕ за всю історію України).
показать весь комментарий
30.12.2020 13:34 Ответить
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 9345
показать весь комментарий
30.12.2020 13:26 Ответить
Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов - Цензор.НЕТ 6651
показать весь комментарий
30.12.2020 13:27 Ответить
Народ - тот который не нарид - уже полтора года так думает.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:33 Ответить
Хам тоже был позором. Так что у нас это уже второй позорник.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:33 Ответить
Уже, і 10 років чекати не треба
показать весь комментарий
30.12.2020 13:40 Ответить
А про Януковича вже забули? Коротка у нього память, які там 10-15 лет?
показать весь комментарий
30.12.2020 14:31 Ответить
А ... це той хто страусів любив...
показать весь комментарий
30.12.2020 17:17 Ответить
Если бы у нынешнего президента ( при всех его зашкварах и зашкварах его команды) была бы не Зеленский, а как то по другому ( скажем Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Вакарчук и т.д) представляю как бы выглядели концерта " 95 квартала" Нынешняя власть дает столько сценариев для пародий, шуток, критики и юмора ( часто черного) что "Кварталу" хтатило бы тем на еженедельные ( а может даже 2 раза в неделю) новые концерты продолжительностью по 4 часа лет на пять. Неиссякаемый источник зарабатывания денег. Но не сложилось. Вова стал "президентом" и лавочка по сути закрылась. Теперь остались анекдоты про тещу "с бородой".
показать весь комментарий
30.12.2020 13:31 Ответить
Он стал типичным слабым, никчемным, закомплексованным лохом, который доконает Украину!
показать весь комментарий
30.12.2020 13:31 Ответить
він таким і був - завжди.
тільки телепням його по тв занадто прикрасили.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:33 Ответить
якщо ложку меду, на яку повелися зебіли, змішати з діжкою полірованого лайна, що воно і являє, то отримаєте преза всіх часів, найвидатнішу Зелю ************..
показать весь комментарий
30.12.2020 13:36 Ответить
"которые он снимал будучи комиком..." а сейчас оно кто? теперь все как шоу дебилов.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:38 Ответить
А кто то уже видел "ответ идиоту"-это так тот кс назвали отчет ,что они зебобе написали?почитала бы...
показать весь комментарий
30.12.2020 13:40 Ответить
Зелене , недорозвинуте чмо , всю Украіну перетворило в 95- й квартал 😡
Поскоріше потрібно спекатися такого *********** , бо втратимо країну !
показать весь комментарий
30.12.2020 13:46 Ответить
А тепер треба оцінити вклад Венедіктової у рятування Кремлівсього" РЯДОВОГО РАЙЕНА", й чим вона реабілітувалсь перед янелохом на користь свого незвільнення!(обіцяного вовою)
показать весь комментарий
30.12.2020 14:20 Ответить
Янелох обіцяв звіольнити її ЗА НЕПОСАДКИ , а якраз ЗА НЕПОСАДКИ він її й помилуваав. Шановні журанлісти нарийте УСІ БРЕХЛИВІ ОБІЦЯНКИ ТА ЗВІТА ЯНЕЛОХА!!! У США ЦЕ ЗРОБИЛИ, НАРАХУВАЛИ СВОЄМУ 20 ТИС ЗА ТРИ РОКИ!
показать весь комментарий
30.12.2020 14:23 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1344230769225588736 1 ч

Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов - Цензор.НЕТ 5336
показать весь комментарий
30.12.2020 14:26 Ответить
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1344201217703084035 3 ч

Жоден з українських президентів не мав такої повноти влади, такої шаленої підтримки на початку своєї каденції,ніхто так відверто не порушував закон та Конституцію,як зєлєнскій. І йому все сходить з рук. Все шо можна було злити - злив,на черзі позов на 12млрд по газовим контрактам
Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов - Цензор.НЕТ 682
показать весь комментарий
30.12.2020 14:30 Ответить
..зеленский поставлен олигархами,для дискредитации всех ветвей власти в Украине и будет смещён" мертветчуками,бойко и рабиновичами",как "спасителями" Украины...
показать весь комментарий
30.12.2020 14:57 Ответить
Он не герой и даже не антигерой . Он - просто чмо.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:09 Ответить
а чому став як він був і є...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:48 Ответить
туфта.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:59 Ответить
 
 