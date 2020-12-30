Я не обсуждал с Зеленским мое дело, - Татаров. ВИДЕО

Замглавы ОП Олег Татаров доволен решением прокуроров отозвать ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Об этом после судебного заседания заявил заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Он заявил, что уголовное производство против него - "это выдуманная история".

Комментируя отзыв прокурорами ходатайства об его аресте, Татаров заявил: "Каждый прокурор свободен в выборы доводов. Они должны руководствоваться законом. На сколько я владею информацией, они (новые прокуроры. – Ред.) не получили полного доступа к материалам криминального производства. Поэтому они не имеют возможности сделать обоснованные, окончательные выводы. Я соглашаюсь (с отзывом ходатайства об избрании меры пресечения. – Ред.)".

Комментируя связь его дела с новыми подозрениями экс-нардепу Максиму Микитасю: "О том деле я знаю только из СМИ. Их объединять не могу. Никто из моего окружения не имеет к этому отношения и не влияет ни на какие процессы".

Отвечая на вопрос о том, как и какие свои полномочия в Офисе Президента он сейчас выполняет, Татаров рассказал: "Думаю, пресс-служба ОП даст четкий ответ. Руководством было принято решение временно возложить мои функциональные обязанности по коммуникации с некоторыми правоохранительными органами на другого заместителя главы Офиса. Я не общался (с президентом Владимиром Зеленским о его деле. – Ред.)".

Также Татаров открестился от обвинений в том, что Офис Генпрокурора выступает в его защиту. Кроме того, он опроверг возможность отмены прокурорами врученного ему ранее подозрения, так как это не предусмотрено законодательством.

Ранее прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.