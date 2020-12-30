Я не обговорював із Зеленським мою справу, - Татаров. ВIДЕО

Заступник голови ОП Олег Татаров задоволений рішенням прокурорів відкликати клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це після судового засідання заявив заступник глави Офісу Президента Олег Татаров, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Він заявив, що кримінальне провадження проти нього - "це вигадана історія".

Коментуючи відкликання прокурорами клопотання про його арешт, Татаров заявив: "Кожен прокурор вільний у виборі доводів. Вони мають керуватися законом. Наскільки я володію інформацією, вони (нові прокурори. - Ред.) не отримали повного доступу до матеріалів кримінального провадження. Тому вони не мають можливості зробити обґрунтовані, остаточні висновки. Я погоджуюся (з відкликанням клопотання про обрання запобіжного заходу. - Ред.)".

Коментуючи зв'язок його справи з новими підозрами екснардепу Максиму Микитасю: "Про ту справу я знаю лише зі ЗМІ. Їх об'єднувати не можу. Ніхто з мого оточення не має до цього стосунку і не впливає ні на які процеси".

Відповідаючи на запитання про те, як і які свої повноваження в Офісі Президента він зараз виконує, Татаров розповів: "Гадаю, пресслужба ОП дасть чітку відповідь. Керівництвом було ухвалено рішення тимчасово покласти мої функціональні обов'язки з комунікації з деякими правоохоронними органами на іншого заступника глави Офісу. Я не спілкувався (з президентом Володимиром Зеленським про свою справу. - Ред.)".

Також Татаров відхрестився від звинувачень у тому, що Офіс Генпрокурора виступає на його захист. Крім того, він спростував можливість скасування прокурорами врученої йому раніше підозри, оскільки це не передбачено законодавством.

Раніше прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.