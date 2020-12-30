УКР
Я не обговорював із Зеленським мою справу, - Татаров. ВIДЕО

Заступник голови ОП Олег Татаров задоволений рішенням прокурорів відкликати клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це після судового засідання заявив заступник глави Офісу Президента Олег Татаров, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Він заявив, що кримінальне провадження проти нього - "це вигадана історія".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Stop Татаров": активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Коментуючи відкликання прокурорами клопотання про його арешт, Татаров заявив: "Кожен прокурор вільний у виборі доводів. Вони мають керуватися законом. Наскільки я володію інформацією, вони (нові прокурори. - Ред.) не отримали повного доступу до матеріалів кримінального провадження. Тому вони не мають можливості зробити обґрунтовані, остаточні висновки. Я погоджуюся (з відкликанням клопотання про обрання запобіжного заходу. - Ред.)".

Коментуючи зв'язок його справи з новими підозрами екснардепу Максиму Микитасю: "Про ту справу я знаю лише зі ЗМІ. Їх об'єднувати не можу. Ніхто з мого оточення не має до цього стосунку і не впливає ні на які процеси".

Відповідаючи на запитання про те, як і які свої повноваження в Офісі Президента він зараз виконує, Татаров розповів: "Гадаю, пресслужба ОП дасть чітку відповідь. Керівництвом було ухвалено рішення тимчасово покласти мої функціональні обов'язки з комунікації з деякими правоохоронними органами на іншого заступника глави Офісу. Я не спілкувався (з президентом Володимиром Зеленським про свою справу. - Ред.)".

Також Татаров відхрестився від звинувачень у тому, що Офіс Генпрокурора виступає на його захист. Крім того, він спростував можливість скасування прокурорами врученої йому раніше підозри, оскільки це не передбачено законодавством.

Раніше прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

Зеленський Володимир (25197) Офіс Президента (2052) Татаров Олег (431)
Обговорюю з тими хто щось рішає.
+5
А чего с шестерками что-то обсуждать? Говорить надо с теми, кто принимает решения. Клован пилит видосики и выставляет охрану на концертах квартала, а это ваще не про Татарова.
показати весь коментар
30.12.2020 12:25 Відповісти
+4
Хуцповик, кому ты свои лажи впариваешь?
показати весь коментар
30.12.2020 12:21 Відповісти
Обговорюю з тими хто щось рішає.
татаров - кремень.
а арестович, так скользко: обидеть меня - это обидеть президента...
показати весь коментар
30.12.2020 12:59 Відповісти
30.12.2020 12:18 Відповісти
Хуцповик, кому ты свои лажи впариваешь?
показати весь коментар
30.12.2020 12:21 Відповісти
Хорошее дело!
Показательное!
показати весь коментар
30.12.2020 12:21 Відповісти
другими словами : вовочку не трогайте ...он белый и пушистый
показати весь коментар
30.12.2020 12:23 Відповісти
А чего с шестерками что-то обсуждать? Говорить надо с теми, кто принимает решения. Клован пилит видосики и выставляет охрану на концертах квартала, а это ваще не про Татарова.
показати весь коментар
30.12.2020 12:25 Відповісти
А зачем обсуждать указания Портнова?
Их надо просто исполнять.
показати весь коментар
30.12.2020 12:29 Відповісти
Тоді звідки в не Лоха впевненість, що ти білий і пушистий?
показати весь коментар
30.12.2020 12:35 Відповісти
А зачем обсуждать с Зеленским? Занёс Ермаку и весь ОП встал на защиту!
показати весь коментар
30.12.2020 12:37 Відповісти
Обсуждал с Члеограем ...
показати весь коментар
30.12.2020 12:47 Відповісти
Бреше,гнида!
показати весь коментар
30.12.2020 13:11 Відповісти
30.12.2020 13:11 Відповісти
А чого ж тебе не посадють тоді ?
Важливо персона зеленського...
показати весь коментар
30.12.2020 13:21 Відповісти
А с ермаком, а с портновым? Вопрос риторический
показати весь коментар
30.12.2020 13:23 Відповісти
А с Зеленским и обсуждать ничего не надо. Бесполезно. Ведь фактический президент - не он, а Ермак! С ним то - точно обсуждал!
показати весь коментар
30.12.2020 13:49 Відповісти
 
 