В Украине циркулируют 5 разновидностей COVID-19, - ЦОЗ

В Украине циркулируют 5 разновидностей COVID-19, - ЦОЗ

Во время циркуляции вирусам свойственно меняться, и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19 не исключение, хотя он мутирует медленнее вирусов гриппа или ВИЧ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины направляет ВОЗ образцы для дальнейшего подтверждения и секвенирования. Сейчас Центр имеет результаты исследования 50 образцов от референс-лаборатории, функционирующей на базе Public Health England Colindale в Лондоне. Эти образцы взяты у пациентов из 9 регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей, а также из Киева.

Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, происходит из Китая. Как и любая другая линия, генетическая линия В имеет разновидности.

Читайте: В Украине подозревают две мутации COVID-19, для подтверждения их отправили в определенную ВОЗ лабораторию в Лондоне, - руководитель отдела ЦОЗ Остапчук

Так, в Украине определены следующие генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2:

В1 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии.
В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
В1.1.1 - циркуляция этих вирусов обнаружена одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.
В1.5 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.
В2 - вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.

Поскольку в последнее время приобретает особую важность отслеживание изменений в геноме вируса SARS-CoV-2, ВОЗ рекомендует всем странам по возможности увеличить объемы секвенирования, обмениваться данными об их последовательности на международном уровне и сообщать о случаях выявления одинаковых мутаций, которые являются предметом особого беспокойства. Странам Европейского региона, где фиксируют интенсивное передачи инфекции, необходимо удвоить свои усилия по контролю и профилактике инфекции, чтобы снизить распространение COVID-19.

Именно поэтому с января 2021 референс-лаборатория ЦОЗ ежемесячно будут направлять репрезентативную выборку образцов материалов с целью их дальнейшего исследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В масках и без песен: в ЦОЗ дали гражданам рекомендации, как отметить Новый год в условиях пандемии COVID-19

