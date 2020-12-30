УКР
Новини Коронавірус і карантин
4 329 17

В Україні циркулюють 5 різновидів COVID-19, - ЦГЗ

Під час циркуляції вірусам властиво змінюватися, і SARS-CoV-2, що викликає COVID-19 не виняток, хоча він мутує повільніше за вірус грипу або ВІЛ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, яка входить до світової лабораторної мережі епіднагляду з питань діагностики SARS-CoV-2, надсилає ВООЗ зразки для подальшого підтвердження та секвенування. Наразі Центр має результати дослідження 50 зразків від референс-лабораторії, яка функціонує на базі Public Health England Colindale у Лондоні. Ці зразки взято у пацієнтів з 9 регіонів України: Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та м. Київ.

Також читайте: У масках і без пісень: у ЦГЗ дали громадянам рекомендації, як святкувати Новий рік в умовах пандемії COVID-19

Отримані результати показали приналежність циркулюючих на території України вірусів до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю. Як і кожна інша лінія, генетична лінія В має різновиди. Так, в Україні визначено такі генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2.

  • В1 — віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії.
  • В1.1 — віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
  • В1.1.1 — циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії.
  • В1.5 — віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії.
  • В2 — віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на 6 континентах.

Оскільки останнім часом набуває особливої важливості відстежування змін у геномі вірусу SARS-CoV-2, ВООЗ рекомендує всім країнам по можливості збільшити обсяги секвенування, обмінюватися даними про їхні послідовності на міжнародному рівні та повідомляти про випадки виявлення однакових мутацій, які є предметом особливого занепокоєння. Країнам Європейського регіону, де фіксують інтенсивне передавання інфекції, необхідно подвоїти свої зусилля з контролю і профілактики інфекції, щоб знизити поширення COVID-19.

Саме тому із січня 2021 року референс-лабораторія ЦГЗ щомісяця надсилатиме репрезентативну вибірку зразків матеріалів з метою їх подальшого дослідження.

Також читайте: В Україні підозрюють дві мутації COVID-19, зразки вірусу відправили у визначену ВООЗ лабораторію в Лондоні, - керівник відділу ЦГЗ Остапчук

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+3
Дебіли відкрили ящик Пандори....
показати весь коментар
30.12.2020 15:38 Відповісти
+2
В Україні циркулюють 5 різновидів COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 7710
показати весь коментар
30.12.2020 15:47 Відповісти
+2
В Україні циркулюють 5 різновидів COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5450
показати весь коментар
30.12.2020 15:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Дебіли відкрили ящик Пандори....
показати весь коментар
30.12.2020 15:38 Відповісти
Да это и было понятно. Слишком разные симптомы, клинические картины. Вы вакцины давайте, деятели!
показати весь коментар
30.12.2020 15:39 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26080839.html Фото (точнее -- скан) дня
В Україні циркулюють 5 різновидів COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6875

Бунт против обязательной вакцинации от кори в Рио-де-Жанейро, 1904 год. Граждан возмутило, что женщинам придется раздеваться.
показати весь коментар
30.12.2020 15:41 Відповісти
1 - порошенко
2 - симоненко
3 - тимошенко
4 - яценюк
5 - ляшко с вилами....
Разновидности .
показати весь коментар
30.12.2020 15:42 Відповісти
В Україні циркулюють 5 різновидів COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 7710
показати весь коментар
30.12.2020 15:47 Відповісти
На гас я не відчую, бо топлю й варю дровами...
показати весь коментар
30.12.2020 15:56 Відповісти
тем более валежник вам разрешили собирать
показати весь коментар
30.12.2020 16:05 Відповісти
єто Вам разрешили. Ві и собирайте...
Я не собираю, а цепной єлектропилой режу купленніе лрова на чурбаки. Мне очень нравиться пилить дрова...
показати весь коментар
30.12.2020 16:18 Відповісти
Побольше ужасов !!!
показати весь коментар
30.12.2020 15:46 Відповісти
Як підняли ціни на електрику і газ зразу 5 різних "різновидностей" неіснуючого вірусу зацеркулювавло!
Пора на майдані гільйотину ставити замість "шьляпі"!
показати весь коментар
30.12.2020 15:52 Відповісти
В Україні циркулюють 5 різновидів COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5450
показати весь коментар
30.12.2020 15:55 Відповісти
У всех 2 а у нас 5.
Хоть здесь мы впереди.
показати весь коментар
30.12.2020 16:00 Відповісти
ну зеленский ж нелох какой-то, обеспечил всем.
показати весь коментар
30.12.2020 16:06 Відповісти
Чем дальше в лес, тем больше дров. Сейчас ещё прийдут к выводу, что этому ковиду уже лет 20 как. Людям свободным чужда атмосфера страха , хочется, чтобы скорее все это закончилось, а тут опять - уже пять видов. Да хоть восемьдесят восемь - нужна не статистика, а рецепты жизни рядом с этой заразой. Ведь живем же мы рядом с туберкулезом
показати весь коментар
30.12.2020 16:16 Відповісти
так этих коронавирусов 41 штука, что нам теперь пробки во все места пихать, что бы не кашлянуть и не пёрнуть?
показати весь коментар
30.12.2020 16:58 Відповісти
За срачем в комментах не прочитал главное: От какого вида будут приобретать кетайскую вакцину?

ПыСы Эффективность её где-то 80%. Думай-ТЕ!
показати весь коментар
30.12.2020 18:00 Відповісти
Скоро год как эту корону сопливую жуют
показати весь коментар
30.12.2020 19:28 Відповісти
 
 