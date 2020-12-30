В Україні циркулюють 5 різновидів COVID-19, - ЦГЗ

Під час циркуляції вірусам властиво змінюватися, і SARS-CoV-2, що викликає COVID-19 не виняток, хоча він мутує повільніше за вірус грипу або ВІЛ.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, яка входить до світової лабораторної мережі епіднагляду з питань діагностики SARS-CoV-2, надсилає ВООЗ зразки для подальшого підтвердження та секвенування. Наразі Центр має результати дослідження 50 зразків від референс-лабораторії, яка функціонує на базі Public Health England Colindale у Лондоні. Ці зразки взято у пацієнтів з 9 регіонів України: Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та м. Київ.

Отримані результати показали приналежність циркулюючих на території України вірусів до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю. Як і кожна інша лінія, генетична лінія В має різновиди. Так, в Україні визначено такі генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2.

В1 — віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії.

В1.1 — віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

В1.1.1 — циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії.

В1.5 — віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії.

В2 — віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на 6 континентах.

Оскільки останнім часом набуває особливої важливості відстежування змін у геномі вірусу SARS-CoV-2, ВООЗ рекомендує всім країнам по можливості збільшити обсяги секвенування, обмінюватися даними про їхні послідовності на міжнародному рівні та повідомляти про випадки виявлення однакових мутацій, які є предметом особливого занепокоєння. Країнам Європейського регіону, де фіксують інтенсивне передавання інфекції, необхідно подвоїти свої зусилля з контролю і профілактики інфекції, щоб знизити поширення COVID-19.

Саме тому із січня 2021 року референс-лабораторія ЦГЗ щомісяця надсилатиме репрезентативну вибірку зразків матеріалів з метою їх подальшого дослідження.

