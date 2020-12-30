Сытник: В 2020-м появились новые методы давления на НАБУ, включая ночные

Начиная с 2016 года, когда начались первые громкие расследования, в Украине были попытки ограничить полномочия или остановить НАБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио НВ глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его словам, в 2020 году изменилось не многое. Однако были применены новые методы среди традиционных методов - медийных войн, уголовных производств, которые регистрируются на руководство или сотрудников НАБУ. Кроме того, появились новые тренды, добавил глава бюро.

"Во-первых, это массовые решения Конституционного Суда, смена по ночам группы прокуроров, передача опять же ночью дел от НАБУ в другие органы досудебного расследования или, например, такая новая схема - через Печерский суд пытаться передать дела, которые расследуются антикоррупционным бюро, в другие правоохранительные органы. Поэтому тенденция, к сожалению, последовательная, продолжается уже шестой год. И пока сказать о том, что это в ближайшей перспективе остановится, оснований нет", - отметил Сытник.

