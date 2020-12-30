РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10152 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 284 37

Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press. ДОКУМЕНТ

Власти КНР выделяют ученым крупные гранты на изучение первоисточника пандемии, однако ни одна публикация не выходит в свет без одобрения специальной комиссии, действующей фактически под прямым контролем главы государства Си Цзиньпина

Об этом агентству Associated Press стало известно благодаря утечке документа, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Журналисты разместили его в открытом доступе.

Одновременно китайское правительство пытается продвигать версии о том, что вирус якобы мог зародиться за пределами страны, указывает AP.

Особое внимание уделяется району, где располагается пещера, в которой могут обитать зараженные летучие мыши - носители "вируса-прародителя", родственного COVID-19. Эта зона находится фактически под государственным запретом. Корреспонденты AP, пытавшиеся пробраться туда, рассказали о том, что силовики "в штатском" следили за ними и затем перегородили им доступ, заблокировав дороги и подходы к целевому объекту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гебрейесус о COVID-19: До сих пор неизвестны место зарождения вируса и животное, ставшее посредником для заражения человека

С начала года подконтрольные китайским властям ученые активно изучают животных - прежде всего, все тех же летучих мышей - на предмет первопричины инфекции. Тем не менее, до сих пор не было опубликовано ни одной работы по этому вопросу, утверждает AP. Как утверждается, независимым от правительства исследователям крайне трудно получить право на изучение живых существ, обитающих на Юге Китая.

Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press 01
Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press 02
Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press 03

Также читайте: Первая партия китайской вакцины Sinovac составит 700 тыс. доз, бесплатно получат врачи и люди из группы риска, - Шмыгаль

Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press 04
Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press 05
Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press 06

Читайте также: Вакцина китайской компании Sinopharm от COVID-19 оказалась эффективной на 79,3%

Автор: 

карантин (16729) Китай (3131) Associated Press (25) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Если все засекретили значит есть что скрывать, Кстати от этого вируса Китай выиграл больше всех, а потеряли США и ЕС, это наводит на определенные подозрения.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:49 Ответить
+7
Какая неожиданность
показать весь комментарий
30.12.2020 20:45 Ответить
+6
А чего тут не понятно. ***** свой Новичек через китайские офшоры решил пропихнуть.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая неожиданность
показать весь комментарий
30.12.2020 20:45 Ответить
Ну конечно же и вирус из китайского города Ухань, в провинции Хубэй, тут https://censor.net/news/3189478/ssha_dopuskayut_utechku_covid19_iz_laboratorii_v_uhani_kitayi_oprovergaet_ssylayas_na_voz, вообще https://censor.net/ru/news/3174181/chislo_zarajennyh_i_umershih_znachitelno_vyshe_chem_nazyvaetsya_vrach_o_situatsii_v_epitsentre_kitayiskogo, да
показать весь комментарий
30.12.2020 21:53 Ответить
А чего тут не понятно. ***** свой Новичек через китайские офшоры решил пропихнуть.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:45 Ответить
Новичек- это фосфорорганический препарат.... Ковид интереснее - он мутирует....
показать весь комментарий
30.12.2020 20:47 Ответить
як і грип та інші віруси
показать весь комментарий
30.12.2020 21:03 Ответить
Там наверна , как с рукава царевна выбрасывала кости , - так и в реалии , - будут выбрасывать в мир новые разновидности ковида ... ((
показать весь комментарий
30.12.2020 20:51 Ответить
Не неси бред, поди проспись. Здесь речь совсем о другом
показать весь комментарий
30.12.2020 21:28 Ответить
Все логично- кто заказывает музыку тот и танцует.... КНР не исключает «искусственный» путь происхождения ... Молодцы кита
показать весь комментарий
30.12.2020 20:46 Ответить
Пацаков проверьте , а уж опосля...
показать весь комментарий
30.12.2020 20:48 Ответить
Если все засекретили значит есть что скрывать, Кстати от этого вируса Китай выиграл больше всех, а потеряли США и ЕС, это наводит на определенные подозрения.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:49 Ответить
Просто, благодаря коротким новостям в сети, у большинства вырабатывается фрагментарная память, как... у рыбок гупи. Но если вспомнить с чего все начиналось, с первых сообщений о вспышке вируса в китайском Ухане, то мозаика из разрозненных фактов начнет складываться. А ведь сейчас в Китае особых проблем с короной нет, от слова - вообще.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:59 Ответить
Вообще-то Китай тоже много потерял, и в торговле,и в производстве, и в людях.
показать весь комментарий
31.12.2020 08:38 Ответить
мда? https://glavcom.ua/ru/news/koronavirusnyj-god-stal-neverojatno-uspeshnym-dlja-mirovyh-milliarderov-forbes-725142.html «Коронавирусный» год стал невероятно успешным для мировых миллиардеров - Forbes ,
https://www.vtimes.io/2020/12/16/kitai-privlek-1-trln-yuanei-inostrannih-investitsii-v-etom-godu-a2042 Китай привлек более $150 млрд иностранных инвестиций Этот год стал очень успешным для его рынков капитала, несмотря на пандемию , https://www.interfax.ru/business/743363 Акции китайских компаний подорожали на $5 трлн в 2020 году
показать весь комментарий
31.12.2020 11:49 Ответить
И давно. С самого начала.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:49 Ответить
Летючіє крісі, пардонте -- міші. Они такіє. Свєрхсікретніє!
показать весь комментарий
30.12.2020 20:50 Ответить
та да. https://www.intermonitor.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0.jpg именно они , эти чёрные памперсы с крылышками, питающиеся кровью и разносят заразу по всему миру.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:57 Ответить
Может, там нет никаких мышей, вот и не пускали.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:57 Ответить
https://zn.ua/WORLD/chto-kitaj-pytaetsja-skryt-o-koronaviruse-the-washington-post.html

Китай всеми силами пытается скрыть правду это уже ясно. Примером к тому ещё может быть когда США пыталась провести собственное расследование происхождения коронавируса но и это ни к чему не привело.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:58 Ответить
https://www.nature.com/articles/nm.3985 А вот и правда, но не всем она нравится...
показать весь комментарий
30.12.2020 21:32 Ответить
"секрет" кремлёвского ЧК -
"Ковид" возник из "Новичка"
показать весь комментарий
30.12.2020 21:06 Ответить
Здається, вони створили той ковід.
Але він випадково потрапив у простір.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:07 Ответить
От зараз кремлеботи почнуть кидати фейки. Готуйте вуха для локшини, бо ольгинців у нас тут, наче тарганів.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:14 Ответить
Перший пішов! Та ще й з цитатою геббельса. Ху#ло теж геббельса ******** цитувати.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:20 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 21:23 Ответить
китаезы наварили млрд на раздутой фикции сведениях о вирусне ,к которой они подготовились , средствах защиты на тестах, масках ,измерителях ,температуры ,швлах ,а теперь это все дело нужно засекретить...
показать весь комментарий
30.12.2020 21:41 Ответить
Правильно зробили, там вуха Обами і демпартії стирчать
показать весь комментарий
30.12.2020 21:43 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1344310004132831232 3 ч

и немного о нюансах политики и китайской вакцины.
АО "Лекхим", которая будет заниматься поставками китайской вакцины в Украину ... финансировала партию "Голос". Дала в прошлом году целых три миллиона гривен.

https://twitter.com/ZDnipro2

https://twitter.com/ZDnipro2 ZloiDnipro2 https://twitter.com/ZDnipro2 @ZDnipro2 https://twitter.com/ZDnipro2/status/1344320057988558849 3 ч

Лекхим - это заводик сына богатыревой. Отлично работал на госзакупках в ее правление.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:50 Ответить
Несуществующая фейкболячка засекречена хахаха
показать весь комментарий
30.12.2020 23:57 Ответить
Чего ожидали от коммунистов?
показать весь комментарий
31.12.2020 08:36 Ответить
Китай заинтересован в правдивой информации, какой бы она ни была. Потому и засекретили, чтобы никто не давил на ученых.
показать весь комментарий
31.12.2020 08:49 Ответить
ну звісно ж зацікавлений : https://www.bbc.com/russian/news-55467195 Коронавирус в Китае: журналистка получила четыре года тюрьмы за репортажи из Уханя ...брехливі комуняки що в срср, що в кнр.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:07 Ответить
Китайская вакцина от китайского вируса - оригинально! Божественно! Гениально!
показать весь комментарий
31.12.2020 12:04 Ответить
Эти уроды(китайцы) жрут все,что шевелится и не шевелится тоже.Отсюда и все проблемы.
показать весь комментарий
07.01.2021 19:47 Ответить
 
 